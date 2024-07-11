У Вашингтоні відбувся ювілейний саміт до 75-річчя НАТО. На ньому Україну очікувано не запросили до членства, пообіцяли F-16 цього літа, додаткові системи ППО, 40 млрд євро військової допомоги на наступний рік та перехід частково формату "Рамштайн" від США до НАТО.

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Позаяк НАТО не може дати конкретику щодо членства, поки йде війна, то зосередилося на тому, що може – озброїти, каже LIGA.net старший науковий співробітник RAND, спецпомічник президента Клінтона (1993-2001) з питань Росії, України і Євразії Вільям Кортні.

Чого чекати після саміту: основні висновки.

Вступ України – "не в інтересах США"

"Поки у Вашингтоні святкували ювілейний саміт, ми сиділи в бомбосховищі, чекаючи удару дронів по Львову", – каже LIGA.net позаштатна наукова співробітниця Atlantic Council Мелінда Гарінг.

Обіцянки НАТО посилити ППО і створити Україні "міст до Альянсу" не мали жодного впливу. Путін повернувся до своїх атак, нагадує вона.

У переддень відкриття саміту, 8 липня, Росія показово завдала ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні, зокрема – зруйнувала найбільшу дитячу лікарню Охматдит.

"Я розумію силу гніву українців. США – несерйозні. Ми могли б легко виправити ситуацію. Якби наші радники з нацбезпеки провели ніч у бомбосховищі, наша політика відразу б змінилася", – каже Гарінг.

Багато обіцянок і мало дій, а перспективи членства такі ж далекі, як 16 років тому – коли їх вперше пообіцяли, резюмує LIGA.net саміт директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Однак саміт проводиться для НАТО, а не для України, нагадує аналітик. Тож логічно, що країни дбають про інтереси блоку і власні. Українські інтереси можуть із ними збігатися чи ні.

З погляду блоку, якщо Україну взяти в НАТО, виникне необхідність воювати з Росією, що не відповідає інтересам багатьох країн. "Членство Києва розцінюється багатьма як загроза втягування у війну з РФ, – каже він. – Інтересам Америки не відповідає зараз наше членство, саме через цей ризик. Німеччини й Угорщини – теж".

Більше ППО та F-16 вже цього літа

За підсумками саміту, США, Німеччина, Нідерланди, Румунія й Італія наступними місяцями дадуть Україні десятки додаткових систем ППО Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T, SAMP-T та Gepard і боєприпаси.



США, Данія та Нідерланди заявили, що західні винищувачі F-16 з'являться в українському небі вже цього літа.

Президент Байден нагородив генсека Столтенберга медаллю свободи (Фото: EPA-EFE/Ting Shen / POOL)

Паралельно з форматом "Рамштайн" під головуванням США, військову допомогу Україні буде координувати нова структура НАТО – з підтримки безпеки і підготовки (NSATU).

Члени НАТО мають намір дати Україні мінімальне базове фінансування на 40 млрд євро протягом 2025 року.

"Є речі, за які можна похвалити – НАТО зобов’язалося збільшити фінансування постачань зброї, покращити оперативну сумісність, а окремі члени вже посилають більше ППО. Все це добре, але недостатньо", – констатує Гарінг.

"Нам обіцяють вже 16 років"

"Повністю підтримуємо право України обирати власний механізм безпеки, вирішувати майбутнє без зовнішнього втручання. Майбутнє України в НАТО. Вона все більш інтегрована з Альянсом", – йдеться в декларації саміту. Однак запрошення буде надіслано, лише коли на це погодяться всі члени, а сам Київ виконає умови.

"НАТО не бажає приймати Україну до завершення основних бойових дій. Але найважливіше для України – підвищення її спроможності перемогти та вигнання російських загарбників. Союзники зосередяться на тому, як це зробити найкраще – озброїти Київ", – каже LIGA.net Вільям Кортні.

Однак саміт так і не дав відповіді на фундаментальне питання – як забезпечити довгострокову безпеку України, визнає Гарінг: "Лідери НАТО вважають, що ви можете бути "напіввагітними" – напів вступити. Ідіотська політика відкритих дверей НАТО все ще залишається в силі: коли вони відкриті, але в них не впускають".



Путін сприймав і продовжує трактувати таку тактику як гігантське запрошення до нападу, вважає представниця Atlantic Council.

Відбулося повторення того, що нам вже обіцяли – Україна колись вступить до Альянсу і цей шлях незмінний, каже Самусь. Але все це радше літературна творчість, а не конкретні дії.

"У нас чітко прописані перспективи членства, що наше майбутнє в НАТО, шлях туди незмінний, і Альянс збудує туди міст. Але для нас ці речі без змін записані з Бухарестського саміту, який був у квітні 2008 року. Відтоді нічого не змінилося. На фоні війни і вбивств дітей, нам повторили те, що казали 16 років тому. Цього замало", – каже Самусь.

Перспектива членства залишається далекою і незрозумілою, а ми не знаємо, що буде завтра, каже Самусь. В реальності у нас ще немає F-16, достатньо Patriot та інших ППО, 14 бригад без обіцяної зброї.

Очікувані результати, каже Гарінг: "Але з України я нагадую моїм друзям у Вашингтоні та Білому домі, що США все ще є великою державою і має можливість формувати історію".

Загально перспективи виглядають райдужно, але підтримка Україні потрібна буквально на вчора, каже Самусь.

Якщо ретроспективно глянути, скільки виконано рішень Альянсу за 22 роки, відколи Київ вперше заявив про бажання вступу, то дуже низький процент, каже Самусь.

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