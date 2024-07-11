В Вашингтоне прошел юбилейный саммит к 75-летию НАТО. На нем Украину ожидаемо не пригласили к членству, пообещали F-16 этим летом, дополнительные системы ПВО, 40 млрд евро военной помощи на следующий год и переход частично формата "Рамштайн" от США к НАТО.

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Много обещаний и мало действий, а перспективы членства так же далеки, как 16 лет назад – когда их впервые пообещали, резюмирует саммит LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Поскольку НАТО не может дать конкретику о членстве, пока идет война, то сосредоточилось на том, что может вооружить, говорит LIGA.net старший научный сотрудник RAND, спецпомощник президента Клинтона (1993-2001) по вопросам России, Украины и Евразии Уильям Кортни.

Чего ждать после саммита: главные выводы.

Вступление Украины – "не в интересах США"

"Пока в Вашингтоне праздновали юбилейный саммит, мы сидели в бомбоубежище, ожидая удара дронов по Львову", – говорит LIGA.net внештатная научная сотрудница Atlantic Council Мелинда Гаринг.

Обещания НАТО усилить ПВО и создать Украине "мост в Альянс" не имели никакого влияния. Путин вернулся к своим атакам, напоминает она.

В преддверии открытия саммита, 8 июля, Россия показательно нанесла ракетные удары по гражданским объектам в Украине, в том числе – разрушила крупнейшую детскую больницу Охматдет.

"Я понимаю силу гнева украинцев. США – несерьезные. Мы могли бы легко исправить ситуацию. Если бы наши советники по нацбезопасности провели ночь в бомбоубежище, наша политика сразу бы изменилась", – говорит Гаринг.

Много обещаний и мало действий, а перспективы членства так же далеки, как 16 лет назад – когда их впервые пообещали, резюмирует саммит LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Однако саммит проводится для НАТО, а не для Украины, напоминает аналитик. Так что логично, что страны заботятся об интересах блока и собственных. Украинские интересы могут с ними совпадать или нет.

С точки зрения блока, если Украину взять в НАТО, возникнет необходимость воевать с Россией, что не отвечает интересам многих стран. "Членство Киева расценивается многими как угроза втягивания в войну с РФ, – говорит он. – Интересам Америки не отвечает сейчас наше членство, именно из-за этого риска. Германии и Венгрии – тоже".

Больше ПВО и F-16 уже этим летом

По итогам саммита США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия в следующие месяцы дадут Украине десятки дополнительных систем ПВО Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T, SAMP-T и Gepard и боеприпасы.



США, Дания и Нидерланды заявили, что западные истребители F-16 появятся в украинском небе уже этим летом.

Президент Байден наградил генсека Столтенберга медалью свободы (Фото: EPA-EFE/Ting Shen/POOL)

Параллельно с форматом Рамштайн под председательством США военную помощь Украине будет координировать новая структура НАТО – по поддержке безопасности и подготовки (NSATU).

Члены НАТО намерены предоставить Украине минимальное базовое финансирование на €40 млрд в течение 2025 года.

"Есть вещи, за которые можно похвалить – НАТО обязалось увеличить финансирование поставок оружия, улучшить оперативную совместимость, а отдельные члены уже посылают больше ПВО. Все это хорошо, но недостаточно", – констатирует Гаринг.

"Нам обещают уже 16 лет"

"Полностью поддерживаем право Украины выбирать собственный механизм безопасности, решать будущее без внешнего вмешательства. Будущее Украины в НАТО. Она все более интегрирована с Альянсом", – говорится в декларации саммита. Однако приглашение будет направлено, только когда на это согласятся все члены, а сам Киев выполнит условия.

"НАТО не желает принимать Украину до завершения основных боевых действий. Но самое важное для Украины – повышение ее способности победить и изгнать российских захватчиков. Союзники сосредоточятся на том, как это сделать лучше всего – вооружить Киев", – говорит LIGA.net Уильям Кортни.

Однако саммит так и не дал ответа на фундаментальный вопрос – как обеспечить долгосрочную безопасность Украины, признает Гаринг: "Лидеры НАТО считают, что вы можете быть "полубеременными" – на половину вступить. Идиотская политика открытых дверей НАТО все еще остается в силе: когда они открыты, но в них не пускают".



Путин воспринимал и продолжает трактовать такую тактику как гигантское приглашение к нападению, считает представитель Atlantic Council.

Состоялось повторение того, что нам уже обещали – Украина когда-нибудь вступит в Альянс и этот путь неизменен, говорит Самусь. Но все это, скорее, литературное творчество, а не конкретные действия.

"У нас четко прописаны перспективы членства, что наше будущее в НАТО, путь туда неизменен, и Альянс построит туда мост. Но для нас эти вещи без изменений записаны с Бухарестского саммита, который был в апреле 2008 года. С тех пор ничего не изменилось. На фоне войны и убийств детей, нам повторили то, что говорили 16 лет назад. Этого мало.

Перспектива членства остается далека и неясна, а мы не знаем, что будет завтра, говорит Самусь. В реальности у нас еще нет F-16, достаточно Patriot и других ПВО, 14 бригад без обещанного оружия.

Ожидаемые результаты, говорит Гаринг: "Но из Украины я напоминаю моим друзьям в Вашингтоне и Белом доме, что США все еще большая держава, и имеет возможность формировать историю".

Общие перспективы выглядят не радужно, но поддержка Украине нужна буквально на вчера, говорит Самусь.

Если ретроспективно посмотреть, сколько выполнено решений Альянса за 22 года, когда Киев впервые заявил о желании вступления, то очень низкий процент, говорит Самусь.

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