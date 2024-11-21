Україна стала першою країною у світі, проти якої було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету, повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

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Напередодні у медіа та соцмережах ширилась інформація щодо загрози застосування ворогом балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж". Однак, як кажуть опитані LIGA.net експерти, потрібно дочекатись результатів експертизи, щоб зрозуміти, про яку саме ракету йдеться, і чи взагалі ця ракета є російською.

"Певною мірою, всі в зціпенінні і не можуть зрозуміти, як реагувати, – каже LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський. – Це не просто черговий масований наліт ракет і "шахедів". Це – щось таке принципово нове, досі не бачене в історії, з чого випливає дуже багато специфічних моментів".

Що означає застосування росіянами нового класу озброєння – коротко.

Що відомо про удар по Дніпру

21 листопада російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що "промислове підприємство пошкоджене", постраждали двоє цивільних.

Російські пропагандисти стверджують, що під удар потрапило підприємство ракетно-космічної галузі – "Південмаш". Україна офіційно це не коментує.

"Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон", – каже президент Володимир Зеленський.

В медіа циркулює інформація, що з полігону Капустін Яр (Астраханська область) РФ запустила ракету РС-26 "Рубеж". Однак чи точно удару було завдано саме цією міжконтинентальною балістичною ракетою – ще велике питання, каже LIGA.net авіаексперт Анатолій Храпчинський. Повітряні сили цього не уточнюють.

Довідка Точні характеристики РС-26 "Рубеж" невідомі. Розробка ракети почалася до 2006 року, стартова вага становить 40-50 тонн, а дальність — до 6000 км. За даними російських ЗМІ, комплекс РС-26 — це розвиток РС-24 "Ярс" із твердим ракетним паливом. Інші подробиці розробки засекречені, додав Точні характеристики РС-26 "Рубеж" невідомі. Розробка ракети почалася до 2006 року, стартова вага становить 40-50 тонн, а дальність — до 6000 км. За даними російських ЗМІ, комплекс РС-26 — це розвиток РС-24 "Ярс" із твердим ракетним паливом. Інші подробиці розробки засекречені, додав LIGA.net головний редактор Defense Express Олег Катков.

Російські пропагандисти не світили "Рубеж" так, як, наприклад, "Авангард", "Сармат" чи "Ярс", додає Киричевський. Навіть достовірних фото у відкритому доступі нема.

"Єдина проблема, про яку ми можемо говорити: на відміну від "Сармата" та інших "аналоговонетів", ця ракета у росіян, на жаль, пройшла випробування успішно, – зазначає аналітик. – Рідкісна історія, коли росіяни зуміли зробити ракету, яка не демонструє особливих проблем. На відміну від інших "сестер" по її класу".

На відео з Дніпра видно, що йдеться про шість "прильотів" без вибухів, додає Храпчинський: "Значить, ракети були без бойових зарядів, розрахунок росіян був на кінетичний удар за рахунок балістичної траєкторії".

Однак у сам момент пуску спрогнозувати це було неможливо – передбачуваною виглядала лише траєкторія ракети, але не наслідки удару.

Що, якщо не РС-26 "Рубеж"?

За договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який Росія зупинила, у неї та США не повинно бути ракет, які б покривали дальність від 1000 до 3000 кілометрів, зазначає LIGA.net авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

"Якщо росіяни дійсно стріляли з Астраханської області, виходить, що вони реально створили балістичні ракети середньої дальності, – каже він. – Або зробили міжконтинентальні балістичні ракети, які перекривають діапазон середньої дальності".

Також росіяни порушили домовленість, за якою повинні були попередити Сполучені Штати Америки про пуск міжконтинентальної балістичної ракети. "Різні джерела кажуть, що начебто бойова частина ракети розділилася в районі цілі. У РС-26 вона може ділитися на чотири частини", — каже Романенко.

Однак, за його словами, це не обов’язково могла бути російська ракета.

"Це могла бути іранська Shahab-3 або ракети Північної Кореї, яка має три типи таких виробів", – вважає він.

Північна Корея має власні напрацювання такого типу ракет, які створені на основі російських розробок, погоджується Киричевський. "Та сама Hwasong-18 має багато візуальних збігів із тим самим "Ярсом", – каже він. – Але про них також мало відомо. Під час випробування північнокорейських ракет їх не просто так запускають у Японське море – хай там спробують виловити болванку для вивчення".

"Ми в ситуації, коли не можемо відкидати будь-які варіанти, поки не буде хоч якоїсь експертизи, – наголошує він. – Щоб проаналізувати всі нюанси, які виникають по факту першого в історії застосування міжконтинентальної балістичної ракети, потрібен час".

Як можна протидіяти ракетам такого класу

Україна не має спроможностей виявляти і збивати ракети такого класу.

"Ці ракети виявляються загоризонтними радіолокаційними станціями, – пояснює Киричевський. – В принципі, визначити взагалі на радарі таку повітряну ціль, яка залітає в космос, – такі компетенції мають тільки відповідні військовослужбовці НАТО".

Головна особливість цих ракет – бойові блоки, які розділяються в польоті, утворюючи своєрідну хмару власне з бойових блоків та хибних цілей. Тому цю ракету потрібно збивати на великій висоті, поки вона не встигла відділити окремі бойові блоки.

Сьогодні на це спроможні протиракети SM-3 із системи Aegis Ashore, каже LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Якщо йдеться про балістичні ракети середньої дальності – то системи на кшталт американських THAAD (протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення. – Ред.), якими США нещодавно прикривали Ізраїль. Обидві системи – це штучне озброєння, яке є у дуже лімітованій кількості навіть у США та їх союзників.

Що далі

Це була своєрідна репетиція ядерного удару по території України, каже LIGA.net Храпчинський. "Росія йде на підвищення ставок, коли за душею нічого нема, – уточнює він. – Демонстрація, що вони можуть і готові таке зробити".

Причому це дорога демонстрація – вартість такого типу ракет починається з $50 млн, додає Романенко: "Росіяни багато разів погрожували, що застосують ядерну зброю. Зараз вони переходять до фізичних попереджень".

Держава-терорист залякує не тільки Україну, але і весь світ, каже LIGA.net голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (СН). Це є безумовним порушенням міжнародного права і злочином проти нього. Однак передбачити, якою буде реакція партнерів на цей злочин, наразі неможливо:

"Для когось, хто піддається на залякування Путіна, це може бути аргументом щодо "ядерної ескалації" та необхідності умиротворення агресора. Для наших друзів це, навпаки, є аргументом посилити військову допомогу Україні, оскільки Путін демонструє свою агресивність і неадекватність".

Росія зважилась на підвищення ставок, прикладів якому раніше в історії не було, підсумовує аналітик Іван Киричевський: "Міжконтинентальна балістична ракета взагалі не розрахована для застосування конвенційного озброєння, тобто – звичайної вибухівки. Така ракета – це одразу червона кнопка і застосування ядерної зброї. Тому це був аж занадто нахабний демонстраційний крок".