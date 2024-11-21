Украина стала первой страной в мире, против которой была применена межконтинентальная баллистическая ракета, сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Накануне в медиа и соцсетях прошла информация об угрозе применения врагом баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж". Однако, как говорят опрошенные LIGA.net эксперты, нужно дождаться результатов экспертизы, чтобы понять, о какой именно ракете идет речь, и вообще является ли эта ракета российской.

"В определенной степени, все в оцепенении и не могут понять, как реагировать, – говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский. – Это не просто очередной массированный налет ракет и "шахедов". Это – нечто принципиально новое, до сих пор не виданное в истории, из чего следует очень много специфических моментов".

Что означает применение россиянами нового класса вооружения – коротко.

Что известно об ударе по Днепру

21 ноября российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что "промышленное предприятие повреждено", пострадали двое гражданских.

Российские пропагандисты утверждают, что под удар попало предприятие ракетно-космической отрасли – "Южмаш". Украина официально это не комментирует.

"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон", – говорит президент Владимир Зеленский.

В медиа циркулирует информация, что с полигона Капустин Яр (Астраханская область) РФ запустила ракету РС-26 "Рубеж". Однако точно ли удар был нанесен именно этой межконтинентальной баллистической ракетой – еще большой вопрос, говорит LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Воздушные силы этого не уточняют.

Справка Точные характеристики РС-26 "Рубеж" неизвестны. Разработка ракеты началась до 2006 года, стартовый вес составляет 40-50 тонн, а дальность – до 6000 км. По данным российских СМИ, комплекс РС-26 – это развитие РС-24 "Ярс" с твердым ракетным топливом. Остальные подробности разработки засекречены, добавил Точные характеристики РС-26 "Рубеж" неизвестны. Разработка ракеты началась до 2006 года, стартовый вес составляет 40-50 тонн, а дальность – до 6000 км. По данным российских СМИ, комплекс РС-26 – это развитие РС-24 "Ярс" с твердым ракетным топливом. Остальные подробности разработки засекречены, добавил LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков.

Российские пропагандисты не светили "Рубеж" так, как, например, "Авангард", "Сармат" или "Ярс", добавляет Киричевский. Даже достоверных фотографий в открытом доступе нет.

"Единственная проблема, о которой мы можем говорить: в отличие от "Сармата" и других "аналоговонетов", эта ракета у россиян, к сожалению, прошла испытания успешно, – отмечает аналитик. – Редкая история, когда россияне сумели сделать ракету, которая не демонстрирует особые проблемы. В отличие от других "сестер" по ее классу".

На видео из Днепра видно, что речь идет о шести "прилетах" без взрывов, добавляет Храпчинский: "Значит, ракеты были без боевых зарядов, расчет россиян был на кинетический удар за счет баллистической траектории".

Однако в момент пуска спрогнозировать это было невозможно – предполагаемой была лишь траектория ракеты, но не последствия удара.

Что, если не РС-26 "Рубеж"?

По договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, который Россия остановила, у нее и США не должно быть ракет, покрывающих дальность от 1000 до 3000 километров, отмечает LIGA.net авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

"Если россияне действительно стреляли из Астраханской области, значит, они реально создали баллистические ракеты средней дальности, – говорит он. – Или сделали межконтинентальные баллистические ракеты, перекрывающие диапазон средней дальности".

Также россияне нарушили договоренность, по которой должны были предупредить США о пуске межконтинентальной баллистической ракеты. "Различные источники говорят, что вроде бы боевая часть ракеты разделилась в районе цели. В РС-26 она может делиться на четыре части", – говорит Романенко.

Однако, по его словам, это не обязательно могла быть российская ракета.

"Это могла быть иранская Shahab-3 или ракета Северной Кореи, которая имеет три типа таких изделий", – считает он.

Северная Корея имеет свои наработки такого типа ракет, которые созданы на основе российских разработок, соглашается Киричевский. "Та же Hwasong-18 имеет много визуальных совпадений с тем же "Ярсом", – говорит он. – Но о них тоже мало известно. Во время испытания северокорейских ракет их не просто так запускают в Японское море – пусть там попробуют выловить болванку для изучения".

"Мы в ситуации, когда не можем исключать какие-либо варианты, пока не будет хоть какой-то экспертизы, – отмечает он. – Чтобы проанализировать все нюансы, возникающие по факту первого в истории применения межконтинентальной баллистической ракеты, нужно время".

Как можно противодействовать ракетам такого класса

У Украины нет способностей выявлять и сбивать ракеты такого класса.

"Эти ракеты оказываются загоризонтными радиолокационными станциями, – объясняет Киричевский. – В принципе, определить вообще на радаре такую воздушную цель, которая залетает в космос, – такие компетенции есть только у соответствующих военнослужащих НАТО".

Главная особенность этих ракет – боевые блоки, которые разделяются в полете, образуя своеобразное облако собственно из боевых блоков и ложных целей. Потому эту ракету нужно сбивать на большой высоте, пока она не успела отделить отдельные боевые блоки.

Сегодня это могут делать противоракеты SM-3 из системы Aegis Ashore, говорит LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Если речь идет о баллистических ракетах средней дальности – то системы типа американских THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата. – Ред.), которыми США недавно прикрывали Израиль. Обе системы – это искусственное вооружение, которое находится в очень лимитированном количестве даже в США и у их союзников.

Что дальше

Это была своеобразная репетиция ядерного удара на территории Украины, говорит LIGA.net Храпчинский. "Россия идет на повышение ставок, когда за душой ничего нет, – уточняет он. – Демонстрация, что они могут и готовы такое сделать".

Причем это дорогостоящая демонстрация – стоимость такого типа ракет начинается с $50 млн, добавляет Романенко: "Россияне много раз угрожали, что применят ядерное оружие. Сейчас они переходят к физическим предупреждениям".

Государство-террорист запугивает не только Украину, но и весь мир, говорит LIGA.net глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко (СН). Это безусловное нарушение международного права и преступление против него. Однако предсказать, какой будет реакция партнеров на это преступление, пока невозможно:

"Для кого-то, кто подвергается запугиванию Путина, это может быть аргументом относительно "ядерной эскалации" и необходимости умиротворения агрессора. Для наших друзей это, наоборот, является аргументом усилить военную помощь Украине, поскольку Путин демонстрирует свою агрессивность и неадекватность".

Россия решилась на повышение ставок, примеров которому раньше в истории не было, заключает аналитик Иван Киричевский: "Межконтинентальная баллистическая ракета вообще не рассчитана для применения конвенционного вооружения, то есть – обычной взрывчатки. Такая ракета – это сразу красная кнопка и применение ядерного оружия. Поэтому это был слишком наглый демонстрационный шаг".