Від початку вересня росіяни щоденно завдають смертоносних ракетних ударів по Україні. Це – спроба зламати спротив українців терором проти цивільного населення, каже LIGA.net військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. Росіяни сподіваються, що повітряні атаки спричинять суспільний тиск на владу.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Б’ють цілеспрямовано по дітях, додає LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Спеціально, щоби розхитати український тил.

Чи змінить ситуацію дозвіл від партнерів бити вглиб РФ – коротко.

Щоденні атаки. Як посилюються обстріли

Росія поновила практику масованих повітряних атак на Україну.

1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову ракетами "Іскандер-М" і С-300/400. Постраждали десятки людей, щонайменше семеро – діти.

У ніч на 2 вересня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ. ППО в межах столиці знищила понад десяток крилатих та близько десятка балістичних ракет, а також ударний безпілотник. Відомо про трьох поранених, двох з яких госпіталізували.

У ніч на 3 вересня внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули двоє людей, зокрема 8-річний хлопчик. Двоє людей дістали поранення, серед них 12-річна дівчинка – вона в реанімації. Ще одна людина загинула внаслідок удару по Дніпру.

Довідка Відповідно до звітів Повітряних сил, з 1 до 5 вересня росіяни запустили по Україні:



- 176 БпЛА типу Shahed-131/136 (збити вдалось 137)

- 20 крилатих ракет Х-101 (збили 17)

- 27 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN 23 (збили дев'ять)

- чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400

- три крилаті ракети "Іскандер-К"

- дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал"

- дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3

- одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та одну ракету невстановленого типу. Відповідно до звітів Повітряних сил, з 1 до 5 вересня росіяни запустили по Україні:- 176 БпЛА типу Shahed-131/136 (збити вдалось 137)- 20 крилатих ракет Х-101 (збили 17)- 27 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN 23 (збили дев'ять)- чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400- три крилаті ракети "Іскандер-К"- дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал"- дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3- одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та одну ракету невстановленого типу.

Зранку 3 вересня двома балістичними ракетами окупанти вдарили по Інституту зв’язку, сусідній лікарні та навколишніх житлових будинках у Полтаві. Станом на ранок 5 вересня відомо про 55 вбитих. 328 людей постраждали.

Ввечері того ж дня росіяни вдарили КАБами по університету у місті Суми.

У ніч на 4 вересня Росія знову завдала масового удару. У Кривому Розі під час атаки зруйновано готель та пошкоджено кілька навчальних закладів. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Серед них – 10-річна дитина.

Кілька російських ракет, зокрема "Кинджали", вдарили по Львову. Сім людей загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років). 64 – поранені.

Пізнього вечора 4 вересня у північних областях також була оголошена загроза балістичного удару, паралельно розпочалась атака російськими дронами – летіло 78 ударних "Shahed", 60 збили. Жертв унаслідок цієї атаки немає.

"Терор проти дітей". Якою є мета обстрілів

Росіяни сподіваються, що повітряні атаки спричинять суспільний тиск на владу, який впливатиме на політичні рішення, каже LIGA.net Мельник. Тактика безперспективна – доведено історією. Але Росія не планує від неї відмовлятись, додає він.

Після невдалого українського контрнаступу України 2023 року ситуація на полі бою перейшла у формат війни на виснаження, пояснює аналітик Центру Разумкова.

"До Курської операції всі були переконані, що війна глибоко і стабільно перейшла у цю фазу і потрібно лише дочекатись, поки або одна зі сторін виснажиться раніше і капітулює (чи піде на поступки), або обидві сторони виснажаться до того рівня, що будуть готові піти на двосторонні компроміси", – вважає Мельник.

Курською операцією Україна зробила спробу переломити ситуацію.

"Враховуючи усі переваги, попри те, що Путін наказав не звертати увагу на Курськ, а концентруватися на сході України, успіхи росіян не є переконливими, – вважає він. – Не настільки, щоб говорити, що Росія в найближчій перспективі гарантовано може отримати переконливу військову перемогу".

Росія посилює тиск на український тил, бо не може здобути впевнену військову перевагу на полі бою, погоджується офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Крім того, якість їхнього озброєння погіршується, росіяни мають проблеми із цілевказанням, каже він: "Іранські "шахеди", корейські ракети – це неточна зброя. У Росії ракети виготовляються із використанням західних компонентів, які йдуть через чорний ринок. Їхня якість точно невідома, але вона погіршилась".

Тому вони цілеспрямовано посилюють роботу на емоційне виснаження тилу, щоб цивільних українців "плавило і щоб люди хотіли якнайшвидше заморозки конфлікту".

"Це – не випадковість. Можемо звернути увагу, що за останні місяці внаслідок атак гине багато дітей. Вони б'ють спеціально по тих місцях, де можуть бути українські діти, – дитячі лікарні, санаторії, майданчики тощо. Це – цілеспрямована ідея терору мирного населення та українських дітей", – наголошує Левін.

"З тим, чим стріляти – проблеми є". Що може змінити ситуацію

Те, що українська протиповітряна оборона збиває не всі російські ракети та безпілотники, можна пояснити певним браком сил та засобів, каже LIGA.net військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський.

Російські обстріли давно націлені на виснаження системи ППО, пояснює він. Це означає не лише запуск багатьох ракет і "шахедів" одночасно – за такого різномаїття цілей їх важче збивати. Йдеться і про фізичне та моральне виснаження людей, і про наявність засобів, якими можна збивати ці цілі. "І от з тим, чим стріляти – проблеми є", – зазначає Киричевський.

За словами аналітика, схоже на те, що Україна відчуває брак пускових установок і зенітних ракет, щоб збивати балістичні ракети: "Показники випущених росіянами цілей виглядають так, що за інших рівних умов ми відбились би".

Однак це – проблема не лише України, додає аналітик Defence Express. Загалом у світі інструментів терору зараз більше, ніж засобів захисту від них. Бо умовні КАБи виробляти можна швидше і дешевше, ніж ті ракети, які можуть їх збивати.

"Зараз цикл виробництва ракет до систем Patriot займає 20-25 місяців у вже пришвидшених темпах, – наводить приклад Киричевський. – Французи теж пішли на виробничий подвиг – виробництво ракет SAMP-T скоротили з 48 до 21 місяця".

Це все ще занадто довго в умовах війни такої інтенсивності, яка триває в Україні.

Щоб розв'язати проблему російського ракетного терору, Україна має вимагати від західних партнерів не лише дозволу завдавати ударів углиб території Росії, а й далекобійні ракети, додає Киричевський: "Поки у нас немає відповідного типу далекобійного озброєння від партнерів, яким можна було б діставати по летовищах російської стратегічної авіації. Публічно у США Україна їх не вимагає. А дарма".