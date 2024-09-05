С начала сентября россияне ежедневно наносят смертоносные ракетные удары по Украине. Это попытка сломить сопротивление украинцев террором против гражданского населения, говорит LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Россияне надеются, что воздушные атаки повлекут за собой общественное давление на власть.

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Бьют целенаправленно по детям, добавляет LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Специально, чтобы расшатать украинский тыл.

Изменит ли ситуацию разрешение от партнеров избивать вглубь РФ – коротко.

Ежедневные атаки. Как усиливаются обстрелы

Россия возобновила практику массированных воздушных атак в Украине.

1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову ракетами "Искандер-М" и С-300/400. Пострадали десятки человек, по меньшей мере, семеро – дети.

В ночь на 2 сентября Россия совершила массированную ракетную атаку на Киев. ПВО в пределах столицы уничтожило более десятка крылатых и около десятка баллистических ракет, а также ударный беспилотник. Известно о трех раненых, двое из которых госпитализированы.

В ночь на 3 сентября в результате обстрела Запорожья погибли два человека, в том числе 8-летний мальчик. Два человека получили ранения, среди них 12-летняя девочка – она в реанимации. Еще один человек погиб в результате удара по Днепру.

Справка Согласно отчетам Воздушных сил, с 1 по 5 сентября россияне запустили по Украине:



- 176 БпЛА типа Shahed-131/136 (сбить удалось 137)

- 20 крылатых ракет Х-101 (сбили 17)

- 27 баллистических ракет "Искандер-М"/KN 23 (сбили девять)

- четыре зенитных управляемых ракеты С-300/С-400

- три крылатых ракеты "Искандер-К"

- две аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал"

- две крылатые ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3

- одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и одну ракету неустановленного типа. Согласно отчетам Воздушных сил, с 1 по 5 сентября россияне запустили по Украине:- 176 БпЛА типа Shahed-131/136 (сбить удалось 137)- 20 крылатых ракет Х-101 (сбили 17)- 27 баллистических ракет "Искандер-М"/KN 23 (сбили девять)- четыре зенитных управляемых ракеты С-300/С-400- три крылатых ракеты "Искандер-К"- две аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал"- две крылатые ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3- одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и одну ракету неустановленного типа.

Утром 3 сентября двумя баллистическими ракетами оккупанты ударили по Институту связи, соседней больнице и окрестным жилым домам в Полтаве. По состоянию на утро 5 сентября известно о 55 убитых. 328 человек пострадали.

Вечером того же дня россияне ударили КАБами по университету в Сумах.

В ночь на 4 сентября Россия снова нанесла массовый удар. В Кривом Роге во время атаки разрушена гостиница и повреждены несколько учебных заведений. В результате атаки пострадали пять человек. Среди них – 10-летний ребенок.

Несколько российских ракет, в том числе "Кинжалы", ударили по Львову. Семь человек погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет). 64 – ранены.

Поздним вечером 4 сентября в северных областях также была объявлена угроза баллистического удара, параллельно началась атака российскими дронами – летело 78 ударных "Shahed", 60 сбиты. Жертв в результате этой атаки нет.

"Террор против детей". Какова цель обстрелов

Россияне надеются, что воздушные атаки повлекут за собой общественное давление на власть, которое будет влиять на политические решения, говорит LIGA.net Мельник. Тактика бесперспективна – доказано историей. Но Россия не планирует от нее отказываться, добавляет он.

После неудачного украинского контрнаступления Украины в 2023 году ситуация на поле боя перешла в формат войны на истощение, объясняет аналитик Центра Разумкова.

"До Курской операции все были убеждены, что война глубоко и стабильно перешла в эту фазу и нужно лишь дождаться, пока либо одна из сторон истощится раньше и капитулирует (или пойдет на уступки), либо обе стороны истощатся до того уровня, что будут готовы пойти на двусторонние компромиссы", – считает Мельник.

Курской операцией Украина предприняла попытку переломить ситуацию.

"При всех преимуществах, несмотря на то, что Путин приказал не обращать внимание на Курск, а концентрироваться на востоке Украины, успехи россиян не убедительны, – считает он. – Не настолько, чтобы говорить, что Россия в ближайшей перспективе гарантированно может получить убедительную военную победу".

Россия усиливает давление на украинский тыл, потому что не может получить уверенное военное преимущество на поле боя, соглашается офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Кроме того, качество их вооружения ухудшается, россияне имеют проблемы с целеуказанием, говорит он: "Иранские "шахеды", корейские ракеты – это неточное оружие. В России ракеты изготавливаются с использованием западных комплектующих, идущих по черному рынку. Их качество точно не известно, но оно ухудшилось".

Поэтому они целенаправленно усиливают работу на эмоциональное истощение тыла, чтобы гражданских украинцев "плавило и чтобы люди хотели как можно быстрее заморозки конфликта".

"Это – не случайность. Можем обратить внимание, что за последние месяцы в результате атак погибает много детей. Они бьют специально по тем местам, где могут быть украинские дети – детские больницы, санатории, площадки и т.д. Это – целенаправленная идея террора мирного населения и украинских детей", – отмечает Левин.

"С тем, чем стрелять – проблемы есть". Что может изменить ситуацию

То, что украинская противовоздушная оборона сбивает не все российские ракеты и беспилотники, можно объяснить недостатком сил и средств, говорит LIGA.net военный аналитик Defence Express Иван Киричевский.

Российские обстрелы давно нацелены на истощение системы ПВО, объясняет он. Это означает не только запуск множества ракет и "шахедов" одновременно – при таком разнообразии целей их труднее сбивать. Речь идет и о физическом и моральном истощении людей, и о наличии средств, которыми можно сбивать эти цели. "И вот с тем, чем стрелять – проблемы есть", – отмечает Киричевский.

По словам аналитика, выглядит так, что Украина испытывает нехватку пусковых установок и зенитных ракет, чтобы сбивать баллистические ракеты: "Показатели выпущенных россиянами целей выглядят так, что при прочих равных условиях мы бы отбились".

Однако это проблема не только Украины, добавляет аналитик Defence Express. В целом, в мире инструментов террора сейчас больше, чем средств защиты от них. Потому что условные КАБы можно производить быстрее и дешевле, чем те ракеты, которые могут их сбивать.

"Сейчас цикл производства ракет к системам Patriot занимает 20-25 месяцев в уже ускоренных темпах, – приводит пример Киричевски. – Французы тоже пошли на производственный подвиг – производства ракет SAMP-T сократили с 48 до 21 месяца".

Это все еще слишком долго в условиях войны такой интенсивности, которая продолжается в Украине.

Чтобы решить проблему российского ракетного террора, Украина должна требовать от западных партнеров не только разрешения наносить удары вглубь территории России, но и дальнобойные ракеты, добавляет Киричевский: "Пока у нас нет соответствующего типа дальнобойного вооружения от партнеров, которым можно было бы доставать по аэродромам российской стратегической авиации. Публично у США Украина их не требует. А зря".