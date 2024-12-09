Росія виводить війська з території Сирії. До цього були залучені як мінімум два великі десантні кораблі, каже співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки.



За однією з версій, після повалення режиму Башара Асада росіяни розраховують залишити у Сирії контроль лише над двома важливими об’єктами.

"Росіяни мали військово-морські бази на узбережжі Середземного моря. Авіабазу Хмеймім, де був основний штаб російських військ. Десятки менших формувань та вагнерівських баз у пустелі, де вони намагались контролювати сирійські нафтові родовища та трубопроводи. Просто шпигунські кубла в Дамаску, Тартусі, Латакії, де займались радіорозвідкою", – перераховує LIGA.net військовий моряк у відставці, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Найімовірніше, більша частина з них опиниться в Україні. Але бонуси, які Україна отримує від стратегічної поразки Росії, перекривають будь-які мінуси на полі бою, наголошує LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Як поразка Кремля в Сирії вплине на війну в Україні – коротко.

Гиря на руках Путіна. Як почалася втеча росіян із Сирії

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Вже за два дні – 29 листопада – повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо.

8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

Фото: Дамаск (Hasan Belal / EPA)

На тлі цих подій Росія попросила Туреччину забезпечити безпечне виведення своїх військових із Сирії. За даними турецьких медіа, російські війська планують вивести з території Сирії, залишивши контроль лише над двома важливими об’єктами: військово-морською базою у Тартусі та авіабазою Хмеймім.

На базі у порту Тартус, за даними ЗМІ, Росія утримувала шість військових кораблів, включно з підводним човном. Серед них були два фрегати класу "Горшков", один фрегат класу "Григорович", два допоміжні судна й підводний човен.

Саме Тартус став однією з основ російської присутності у Сирії, пояснює LIGA.net Павло Лакійчук. В порту Тартуса Росія ще від Радянського Союзу отримала 720-й пункт матеріально-технічного забезпечення. До 2015 року росіяни значно розширили його до розмірів, співставних із геопортом у Новоросійській військово-морській базі – це основний пункт базування Чорноморського флоту.

Сирійські порти були тісно пов’язані із Новоросійськом: у Тартус та Латакію з 2015 року ходив звідти так званий "Сирійський експрес".

"В Новоросійську завантажувались спочатку цивільні балкери, які везли зброю і боєприпаси в Сирію. Потім росіяни намагалися використовувати для цього великі десантні кораблі і допоміжні судна Чорноморського флоту. Цим маршрутом у Сирію постійно щось прямувало. Чи то для авіабази Хмеймім, чи для розбудови Тартуса, перекидалися боєприпаси, техніка, вагнерівці – що завгодно", – каже він.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року "Сирійський експрес" рушив у зворотній бік, продовжує Лакійчук. Коли російський диктатор Путін зрозумів, що йому не вистачає сил для завоювання України, він почав вивозити із Сирії і те, що росіяни туди навезли, і те, чим з ними був готовий ділитись Асад.

Росіяни послабили своє угруповання у Сирії настільки, що в принципі стало можливим повалення режиму Асада, додає LIGA.net спірозмовник у ГУР Міноборони:

"Вони втратили контроль над регіонами. А коли усвідомили, що ситуацію не втримають, вони просто почали евакуацію і свого контингенту, і верхівки сирійського режиму, включно із Асадом, якого вони самі 8 грудня "ледь не знищили".

Так сирійська авантюра стала гирею на руках Путіна, вважає Лакійчук: "Коли Асад приїхав в Москву просити його врятувати, Путін дав зрозуміти, що у нього інші пріоритети... За бажання можна було літаками накидати у Сирію російських десантників, але ці десантники утилізуються зараз під Покровськом і на Курщині".

Що відбувається з російським угрупуванням в Сирії

Подальша доля цих об’єктів під питанням, каже Лакійчук. За його словами, є різні дані про ймовірний розвиток подій: від того, що повстанці дали Путіну 48 годин на виведення військ, до того, що будуть домовленості про пролонгацію базування.

"Поки що евакуація російських військових триває повним ходом", – каже військовий моряк у відставці.

Точну кількість військових, яких росіяни вже вивезли з Сирії, поки що важко встановити, каже LIGA.net співрозмовник у ГУР.

Для того, аби вивезти особовий склад та техніку з Тартусу, за даними розвідки, залучили два великі десантні кораблі. "Впевнений, що ще якісь додаткові засоби перевезення будуть застосовуватися", – додає представник спецслужби.

"На два десантні кораблі все, що вони туди навезли, не поміститься, – підтверджує Лакійчук. – Кожен великий десантний корабель – це до 750 людей. А у цьому випадку ідеться ще й про техніку, причому важко підрахувати її кількість – бо мова не про стандартну техніку. Зараз вони евакуюють найцінніше, найсекретніше".

Як це вплине на війну в Україні

Значного впливу на сам перебіг бойових дій в Україні вивід російських сил із Сирії не вплине, вважають співрозмовники LIGA.net.

По-перше, не факт, що все вивезене росіянами із Сирії далі опиниться в Україні, пояснює LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий оглядач Ігаль Левін. "Частину сил, можливо, перекинуть у Лівію", – припускає він.

По-друге, контингент РФ у Сирії через війну в Україні був незначним. "Там лишалось кілька сотень офіцерів-фахівців. Це вже не той контингент, що у 2015-2016 роках. Вони кількісно ні на що не впливають, куди б їх не перекинули", – наголошує Левін.

Все, що росіяни могли забрати з Сирії і перекинути в Україну, вже забрали і перекинули, підтверджує LIGA.net співрозмовник у ГУР МО:

"Той контингент, який лишався у Сирії, не настільки великий, щоб створити серйозні проблеми для Сил оборони України".

Основу російських військ у Сирії складали кораблі та авіація – літаки і вертольоти, додає Левін: "Але не треба думати, що там сиділи якісь суперльотчики-аси. Усі боєздатні льотчики-росіяни уже давно воюють проти вас".

Однак стратегічно Україна отримала кілька суттєвих бонусів. Зокрема, зменшується кількість ризиків для Чорного моря, вважає Лакійчук.

Росіяни, готуючись до нападу на Україну, підігнали в Середземне море велике угруповання своїх кораблів, нагадує він. Але вони не змогли їх використати у захопленні України – завдяки тому, що Туреччина, посилаючись на конвенцію Монтре, закрила чорноморські протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів.

"Ця вся російська армада з Тихоокеанського і Північного флотів тусувалася в районі Тартуса ще два роки. Якби турецька сторона вирішила відкрити чорноморські протоки з якихось міркувань, вони становили б для нас значну загрозу, – пояснює Лакійчук. – Тепер Тартус навряд чи найближчим часом зможе бути трампліном для такого нависання над Чорним морем. Тут можна полегшено видихнути".

Сам психологічний факт, що Росія втратила на Близькому Сході цілу державу з лояльним режимом, перекриває будь-які мінуси, які можуть принести "півтора російських льотчика", додає Левін. Це демонструє, що Росію можна бити.

"Ми це розуміємо не лише по Сирії чи якихось інших регіонах планети, – уточнює LIGA.net представник розвідки. – Сили оборони України цим займаються 24/7".