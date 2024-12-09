Россия выводит войска с территории Сирии. Для этого были задействованы как минимум два больших десантных корабля, говорит собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки.



По одной из версий, после свержения режима Башара Асада россияне рассчитывают оставить в Сирии контроль только над двумя важными объектами.

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"Россияне имели военно-морские базы на побережье Средиземного моря. Авиабазу Хмеймим, где находился основной штаб российских войск. Десятки меньших формирований и вагнеровских баз в пустыне, где они пытались контролировать сирийские нефтяные месторождения и трубопроводы. Просто шпионские гнезда в Дамаске, Тарте, Латакии, где занимались радиоразведкой", – перечисляет LIGA.net военный моряк в отставке, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Вероятнее всего, большая часть из них окажется в Украине. Но бонусы, получаемые Украиной от стратегического поражения России, перекрывают любые минусы на поле боя, отмечает LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Как поражение Кремля в Сирии повлияет на войну в Украине – коротко.

Гиря на руках Путина. Как начался побег россиян из Сирии

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже через два дня – 29 ноября – повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

Фото: Дамаск (Hasan Belal/EPA)

На фоне этих событий Россия попросила Турцию обеспечить безопасный вывод своих военных из Сирии. По данным турецких медиа , российские войска планируют вывести с территории Сирии, оставив контроль только над двумя важными объектами: военно-морской базой в Тартусе и авиабазой Хмеймим.

На базе в порту Тартус, по данным СМИ, Россия удерживала шесть военных кораблей, включая подлодку. Среди них были два фрегата класса "Горшков", один фрегат класса "Григорович", два вспомогательных судна и подлодку.

Именно Тартус стал одной из основ российского присутствия в Сирии, поясняет LIGA.net Павел Лакийчук. В порту Тартуса Россия еще от Советского Союза получила 720-й пункт материально-технического обеспечения. К 2015 году россияне значительно расширили его до размеров, сопоставимых с геопортом в Новороссийской военно-морской базе – это основной пункт базирования Черноморского флота.

Сирийские порты тесно связаны с Новороссийском: в Тартус и Латакию с 2015 года ходил оттуда так называемый "Сирийский экспресс".

"В Новороссийске загружались сначала гражданские балкеры, которые везли оружие и боеприпасы в Сирию. Затем россияне пытались использовать для этого большие десантные корабли и вспомогательные суда Черноморского флота. Этим маршрутом в Сирию постоянно что-то следовало. То ли для авиабазы Хмеймим, то ли для перестройки Тарта" опрокидывались боеприпасы, техника, вагнеровцы – что угодно", – говорит он.

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года "Сирийский экспресс" двинулся в обратную сторону, продолжает Лакийчук. Когда российский диктатор Путин понял, что ему не хватает сил для завоевания Украины, он начал вывозить из Сирии и то, что россияне навезли туда, и то, чем с ними был готов делиться Асад.

Россияне ослабили свою группировку в Сирии настолько, что в принципе стало возможным свержение режима Асада, сообщает LIGA.net собеседник в ГУР Минобороны.

"Они потеряли контроль над регионами. А когда осознали, что ситуацию не удержат, они просто начали эвакуацию и своего контингента, и верхушки сирийского режима, включая Асада, которого они сами 8 декабря "чуть не уничтожили".

Так сирийская авантюра стала гирей на руках Путина, считает Лакийчук: "Когда Асад приехал в Москву просить его спасти, Путин дал понять, что у него другие приоритеты... При желании можно было самолетами перебросить в Сирию российских десантников, но эти десантники утилизируются сейчас под Покровском и на Курщине".

Что происходит с российской группировкой в Сирии

Дальнейшая судьба этих объектов под вопросом, говорит Лакийчук. По его словам, есть разные данные о вероятном развитии событий: от того, что повстанцы дали Путину 48 часов на вывод войск, до того, что будут договоренности о пролонгации базирования.

"Пока эвакуация российских военных продолжается полным ходом", – говорит военный моряк в отставке.

Точное количество военных, которых россияне уже вывезли из Сирии, пока сложно установить, говорит LIGA.net собеседник в ГУР.

Для того чтобы вывезти личный состав и технику из Тартуса, по данным разведки, привлекли два больших десантных корабля. "Уверен, что еще какие-то дополнительные средства перевозки будут применяться", – добавляет представитель спецслужбы.

"На два десантных корабля все, что они туда навезли, не поместится, – подтверждает Лакийчук. – Каждый большой десантный корабль – это до 750 человек. А в этом случае речь идет еще и о технике, причем трудно подсчитать ее количество – потому что речь не о стандартную технику. Сейчас они эвакуируют самое ценное, секретное".

Как это повлияет на войну в Украине

Значительное влияние на сам ход боевых действий в Украине вывод российских сил из Сирии не повлияет, считают собеседники LIGA.net.

Во-первых, не факт, что все вывезенное россиянами из Сирии дальше окажется в Украине, объясняет LIGA.net офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель Игаль Левин. "Часть сил, возможно, перекинут в Ливию", – предполагает он.

Во-вторых, контингент РФ в Сирии из-за войны войны в Украине был незначительным. "Там оставалось несколько сотен офицеров-специалистов. Это уже не тот контингент, что в 2015-2016 годах. Они количественно ни на что не влияют, куда бы их ни перекинули", – отмечает Левин.

Все, что россияне могли забрать из Сирии и перекинуть в Украину, уже забрали и перекинули, подтверждает LIGA.net собеседник в ГУР МО:

"Тот контингент, который оставался в Сирии, не столь велик, чтобы создать серьезные проблемы для Сил обороны Украины".

Основу российских войск в Сирии составляли корабли и авиация – самолеты и вертолеты, добавляет Левин: "Но не надо думать, что там сидели какие-то суперлетчики-асы. Все боеспособные летчики-россияне уже давно воюют против вас".

Однако стратегически Украина получила несколько значительных бонусов. В частности, уменьшается количество рисков для Черного моря, считает Лакийчук.

Россияне, готовясь к нападению на Украину, подогнали в Средиземное море большую группировку своих кораблей, напоминает он. Но они не смогли их использовать в захвате Украины благодаря тому, что Турция, ссылаясь на конвенцию Монтре, закрыла черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

"Эта вся российская армада из Тихоокеанского и Северного флотов тусовалась в районе Тартуса еще два года. Если бы турецкая сторона решила открыть черноморские проливы по каким-то соображениям, они представляли бы для нас значительную угрозу, – объясняет Лакийчук. – Теперь Тартус вряд ли в ближайшее время сможет быть трамплином для такого нависания над Черным морем. Тут можно облегченно выдохнуть".

Сам психологический факт, что Россия потеряла на Ближнем Востоке целое государство с лояльным режимом, перекрывает любые минусы, которые могут принести "полтора российских лётчика", добавляет Левин. Это показывает, что Россию можна бить.

"Мы это понимаем не только по Сирии или каким-либо другим регионам планеты, – уточняет LIGA.net представитель разведки. – Силы обороны Украины этим занимаются 24/7".