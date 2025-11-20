В українському інформпросторі останні два дні тривають жваві дискусії через план можливого завершення війни, який таємно розробили спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф і російський посланець Кирило Дмитрієв.

Згодом пропозиції підтримала команда Трампа й сам президент США. Але чому Марк Рубіо так кардинально змінив свою думку щодо готовності Росії до перемир'я і через що спецпосланник Кіт Келлог планує залишити адміністрацію Трампа?

LIGA.net переказує три головні висновки з оглядів NBC, Politico, Axios, The Financial Times, The Washington Post, The Telegraph.