Спільнота "своїх", довіра і наставництво: школа і бачення підлітками перспектив в Україні
Українська освіта під час війни стала унікальним явищем сьогодення, адже це про розвиток покоління всупереч постійним загрозам, знищенню закладів та тотальному "онлайну" у прифронтових регіонах.
Важлива істина, численні підтвердження якій дає дослідження "Війна, освіта та соціальний капітал. Три роки повномасштабного вторгнення", – школа вже давно є не просто місцем для уроків. Це середовище, яке формує базу для необхідного життєвого досвіду в процесі розвитку підлітків, їхнього тісного зв'язку з громадою і відчуття власної приналежності до неї та країни загалом. Однак що потрібно системно робити на рівні шкільної освіти, щоб на цьому етапі старшокласники знаходили відповіді на питання про власне майбутнє в Україні?
Про перший крок – створення якісних навчальних просторів в умовах, коли освіта тісно співіснує з реаліями війни, я розповідала в попередній колонці.
