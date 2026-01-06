Більше ніж стіни та уроки: як школа під час війни стає центром тяжіння та соціалізації

Українська освіта під час війни стала унікальним явищем сьогодення, адже це про розвиток покоління всупереч постійним загрозам, знищенню закладів та тотальному "онлайну" у прифронтових регіонах.

Важлива істина, численні підтвердження якій дає дослідження "Війна, освіта та соціальний капітал. Три роки повномасштабного вторгнення", – школа вже давно є не просто місцем для уроків. Це середовище, яке формує базу для необхідного життєвого досвіду в процесі розвитку підлітків, їхнього тісного зв'язку з громадою і відчуття власної приналежності до неї та країни загалом. Однак що потрібно системно робити на рівні шкільної освіти, щоб на цьому етапі старшокласники знаходили відповіді на питання про власне майбутнє в Україні?

Про перший крок – створення якісних навчальних просторів в умовах, коли освіта тісно співіснує з реаліями війни, я розповідала в попередній колонці.

