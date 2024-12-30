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У новому випуску:

- Точка неповернення. 2024 рік: 10 подій, які незворотно змінили світ (The Cipher Brief)

- Диктаторське дзеркало. Режим Асадів впав. Мадуро — приготуватися (The Hill)

- Сила вже не та. Як Росія втрачає свій авторитет в Африці (Foreign Policy)

- Німецьке роздоріжжя. Політичний кінець Олафа Шольца може стати кінцем тієї Німеччини, яку ми знаємо (The Telegraph)

- 10 років підготовки. Агенти Моссаду у відставці нарешті розказали подробиці "пейджерної" операції проти "Хезболли" (CBS News)

- Гренландське питання. Хто контролює острів, що там є і чому він не дає спокою Дональду Трампу (The Washington Post)

- Конгрес похилого віку. У США розгорілися дебати через поважний вік багатьох політичних діячів (Politico)

- Небезпечний спорт. Неймовірна історія жіночої збірної Афганістану з крикету (The Economist)

- Вже розум. На тестуваннях ШІ-система показала майже людський рівень загального інтелекту (The Conversation)

- Санта-трекер. Релікт холодної війни, який став розвагою для дітей (Politico).

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