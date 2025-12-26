Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін відновив практику привітань американського лідера з Різдвом. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що російський диктатор надіслав вітальну телеграму Дональду Трампу, перервавши тривалу паузу в дипломатичному етикеті на найвищому рівні між Москвою та Вашингтоном.

Цей крок є демонстративним відходом від політики тотального ігнорування західних лідерів, якої Кремль дотримувався останніми роками. Відмова вітати Джо Байдена чи лідерів ЄС була частиною наративу про "недружні країни", з якими розірвано навіть протокольні зв'язки.

Відновлення цієї традиції персонально для Трампа – це чіткий політичний маркер. Путін намагається підкреслити особливий статус своїх відносин із 47-м президентом США, відділяючи його особистість від американської державної системи, яку Москва продовжує називати ворожою.

Водночас цей жест залишається суто символічним. У Кремлі одразу уточнили, що телефонна розмова між лідерами наразі не планується, а саме привітання відбувається на тлі прохолодної реакції Москви на останні мирні ініціативи Вашингтона.

Тож цю "святкову дипломатію" варто розглядати не як ознаку реального зближення позицій, а як чергову спробу Кремля зіграти на его американського президента, підживлюючи ілюзію можливості ексклюзивних домовленостей в обхід традиційних дипломатичних механізмів.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net