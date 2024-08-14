"Для російського керівництва все ще важливіше намагатись захопити території України, аніж захищати всіма силами власні", – констатує LIGA.net пресофіцер 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов.

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Початок Курської операції лише на кілька днів знизив активність російських окупантів на українській частині фронту. Перекидання сил у Курську область на українських фронтах відбуваються переважно на півдні – деякі підрозділи вони передислокували з Придніпровського та Запорізького напрямків.

Але це не означає, що вона не має впливу, переконують LIGA.net військові експерти. Російське керівництво неадекватно оцінює реальність та реагує відповідно, попереджає LIGA.net військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник.

Тож для проявлення ефекту потрібен час. Щодо ситуації на різних напрямках українського фронту та вплив Курської операції на дії росіян – коротко.

До 50 штурмів. Що відбувається на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку лишається найгарячішою. Минулої доби українські захисники зупинили там 54 спроби штурмових і наступальних дій. Це – фактично третина від бойових зіткнень на всій лінії фронту.

Поки що Покровський напрямок для ворога важливіший за Курський, каже LIGA.net підполковник Микола Коваль, пресофіцер бригади "Червона калина":

"Тут зібраний дуже великий ударний кулак, росіяни всіма силами намагаються прорвати лінію оборони. Поки що вони навіть не замислюються стосовно перекидання своїх військ з цього напрямку. Наші хлопці роблять максимально все можливе, щоб до Покровська вони не дійшли", – розповідає він.

40-50 штурмів – середньодобовий показник останнім часом, додає він. Бій триває нон-стоп, ситуація може змінюватись навіть не кожної години, а щохвилини.

"Якщо ми знищуємо першу їхню групу, яка йде попереду, то за нею одразу висувається інша. В одній такій штурмовій групі може бути від 10 до 20 осіб. За добу ми можемо знищувати до 50-60 окупантів, і все одно — знову і знову вони продовжують штурмувати, – розповідає Коваль. – Більшість іде в штурм до останнього – навіть якщо він лишається один, продовжує просуватися вперед".

На Лиманському напрямку, за даними Генштабу, РФ атакувала 11 разів та намагалась просунутись неподалік Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі.

Яка ситуація на Торецькому та Краматорському напрямках

На Торецькому напрямку ситуація також залишається напруженою – там ворог за підтримки авіації здійснив 19 атак. Найсильніший удар — по правому флангу в районі Нью-Йорка та прилеглих сіл, розповідає LIGA.net пресофіцер 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов.

Частина напрямку – це більш-менш стабільна позиційна війна, а частина – активні штурми з боку ворога та застосування усіх можливих видів озброєння.

"Ворог час від часу намагається штурмувати. Використовують досить підготовлені підрозділи. Видно, що застосовували їх під конкретне завдання. Це не підрозділи, які стоять проти нас в обороні на постійній основі", – пояснює Алхімов.

Українські захисники встигають своєчасно виявити та знищити ворожі сили за допомогою дронів, мінометів та ствольної артилерії, додає він.

На Краматорському напрямку ситуація умовно спокійніша, ніж на Торецькому, – минулої доби окупанти атакували шість разів. Найактивніше – в районі Часового Яру. "Кількість обстрілів не суттєво, але менша. Логістика ворога, завдяки каналу, ускладнена. Тому нам трохи легше", – каже LIGA.net представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак.

Після початку Курської операції ситуація тут також суттєво не змінилася, каже він: "Я спеціально з’їздив до одного з наших батальйонів, який стоїть в нашій зоні відповідальності безпосередньо "на нулі" й працює. Спитав, чи щось змінилось, і відповідь була однозначна: "Нічого". Наші суміжники, за фактом, відчувають те саме".

Бої щоденні, вночі активність зменшується завдяки великій кількості нічних дронів — як в українських військових, так і в окупантів, розповідає представник 24 ОМБр.

Часів Яр у серпні 2024 року (Фото: 24 ОМБр)

"Ніч – це затишшя. По "сіряку" відбуваються якісь перезмінки нарядів, піхотних розрахунків, спроби витягти "двохсотих" і "трьохсотих", підвести БК чи воду, – пояснює Петричак. – З п'ятої ранку до одинадцятої дня йде активна робота артилерії, FPV-дронів. Потім – знову відносне затишшя. Планова робота артилерії, контрбатарейна боротьба, виявлення розрахунків гаубиць, самохідних артилерійських установок, пілотів БпЛА, які теж працюють впродовж дня".

ЗСУ проводять "планові зачищення" раніше виявлених підрозділів та сховків ворога.

Зниження активності. Ситуація на півночі та півдні

На Харківському напрямку суттєвих змін поки що також не спостерігається, противник продовжує спроби штурмувати позиції Сил оборони, розповів LIGA.net речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Штурмова активність російської армії дещо знизилася, але помітне збільшення кількості обстрілів, лише за вчорашню добу — 503 обстріли.

Але водночас погіршився морально-психологічний стан російських солдатів. "Люди відмовляються виконувати накази, виходити на позиції, вступають у суперечки з командирами", – розповідає Саранцев.

Також почастішали випадки побутових конфліктів між росіянами та іноземними найманцями, яких використовує окупаційне військо.

Перекидання сил у Курську область поки що фіксують лише на півдні – деякі підрозділи РФ передислокували з Придніпровського та Запорізького напрямків.

Інтенсивність бойових дій в операційній зоні кардинально не змінилася.

А от на Запорізькому напрямку, якщо порівнювати із початком липня, інтенсивність зменшилась у кілька разів, каже LIGA.net командир групи спеціального призначення четвертого окремого загону ЦСП "Омега" на псевдо Каспер: "На деяких напрямках бойові зіткнення і взагалі активні дії противника впали до нуля".

За його словами, кількість спроб російської армії здійснити якісь маневри чи реалізувати дії з захоплення території також зменшилась. Ті ж спроби, які ворог все ж намагається робити, припиняються українськими БпЛА.

"Вогневе ураження завдається на самому початку. Можна сказати, на пунктах постійної дислокації противника, з якого вони тільки починають рух на позиції, – розповідає Каспер. – Ми повністю перекрили ворогу логістику".

Неадекватна реакція. Чому результату не видно одразу

Очікувати швидкого ефекту змін від Курської операції не варто, попереджає LIGA.net військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник.

По-перше, військова машина РФ надзвичайно інертна і централізована. Рішення щодо перекидання підрозділів з напрямків в Україні не може бути ухвалено швидко.

На це потрібні щонайменше тиждень-два, уточнює LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов. І це лише на ухвалення рішення. Безпосередньо на перекидання ресурсів також знадобиться час, констатує Селезньов.

"Ресурси потрібні величезні, – наголошує ексречник Генштабу. – А їх Росії ще потрібно десь знайти та зібрати".

Ще одна причина, з якої миттєвого ефекту не буде, – неадекватна реакція та оцінка з боку військово-політичного керівництва Росії, додає Мельник.

"Путін постійно намагається применшити важливість української наступальної операції в Курській області, – каже він. – Він називає це "ситуацією". Говорить про якісь диверсійно-розвідувальні групи, провокації тощо".

Крім того, Кремлю важко одразу відмовитись від тактики, яка здавалась йому надзвичайно успішною, додає Мельник. З воєнного погляду, тактика повзучої окупації була малоефективною і надзвичайно витратною – у боях навіть за незначні населені пункти спалювалася колосальна кількість ворожої піхоти та інших ресурсів. Але вона дозволяла добре підтримувати наративи про "непереможність Росії".

"Ці дрібні постійні просування працювали й на внутрішню аудиторію, й на західні країни, – наголошує він. – Деморалізували українське суспільство та українських військових. Відмовитися від цього успіху російському керівництву ментально важко".

Тому – поки що – у Курську область перекидаються оперативні резерви, які були в запасі, окремі частини знімаються з різних ділянок фронту. Але станом на зараз йдеться про батальйони (приблизно 400-800 військовослужбовців у батальйоні. – Ред.). Це поки що суттєво не вплине на наступальний потенціал Росії.

Але, як наголошує Селезньов, резервів у росіян не так багато – всі наявні ресурси окупанти кинули у пекло війни. Тому варто уважно спостерігати за тим, що буде далі.

Україна визнала, що проводить Курську операцію. Це свідчить, що досягнуті наразі результати більшою мірою виправдовують ті сподівання, які були покладені на операцію під час її планування, підсумовує Мельник. "Це також означає, що є висока впевненість у досяжності цілей, про які поки що ми можемо лише здогадуватися, – каже він. – Ми будемо спостерігати подальший розвиток операції".