"Для российского руководства все еще важнее пытаться захватить территории Украины, чем защищать всеми силами собственные", – констатирует LIGA.net пресс-офицер 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов.

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Начало Курской операции всего на несколько дней снизило активность российских оккупантов на украинской части фронта. Переброска сил в Курскую область на украинских фронтах происходит преимущественно на юге – некоторые подразделения они передислоцировали из Приднепровского и Запорожского направлений.

Но это не означает, что оно не имеет влияния, убеждают военные эксперты LIGA.net . Российское руководство неадекватно оценивает реальность и соответственно реагирует, предупреждает LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

Поэтому для проявления эффекта нужно время. Об обстановке на разных направлениях украинского фронта и влиянии Курской операции на действия россиян коротко.

До 50 штурмов. Что происходит на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается горячей. За прошедшие сутки украинские защитники остановили там 54 попытки штурмовых и наступательных действий. Это фактически треть от боевых столкновений по всей линии фронта.

Пока Покровское направление для врага важнее Курского, говорит LIGA.net подполковник Николай Коваль, пресс-офицер бригады "Червона Калина":

"Здесь собран очень большой ударный кулак, россияне всеми силами пытаются прорвать линию обороны. Пока они даже не задумываются о перекидывании своих войск по этому направлению. Наши ребята делают максимально все возможное, чтобы до Покровска они не дошли", – рассказывает он.

40-50 штурмов – среднесуточный показатель в последнее время, добавляет он. Бой продолжается нонстоп, обстановка может меняться даже не каждый час, а ежеминутно.

"Если мы уничтожаем первую их группу, которая идет впереди, то за ней сразу выдвигается другая. В одной такой штурмовой группе может быть от 10 до 20 человек. За сутки мы можем уничтожать до 50-60 окупантов, и все равно, снова и снова они продолжают штурмовать, – рассказывает Коваль. – Большинство идет в штурм до последнего – даже если он остается один, продолжает продвигаться вперед".

На Лиманском направлении, по данным Генштаба, РФ атаковала 11 раз и пыталась продвинуться недалеко от Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

Какая ситуация на Торецком и Краматорском направлениях

На Торецком направлении ситуация также остается напряженной – там враг при поддержке авиации совершил 19 атак. Самый сильный удар приходится по правому флангу в районе Нью-Йорка и близлежащих сел, рассказывает LIGA.net пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов.

Часть направления – это более или менее стабильная позиционная война, часть – активные штурмы со стороны врага и применение всех возможных видов вооружения.

"Враг время от времени пытается штурмовать. Используют достаточно подготовленные подразделения. Видно, что применяли их под конкретную задачу. Это не подразделения, стоящие против нас в обороне на постоянной основе", – объясняет Алхимов.

Украинские защитники успевают своевременно обнаружить и уничтожить вражеские силы с помощью дронов, минометов и ствольной артиллерии, добавляет он.

На Краматорском направлении ситуация условно спокойнее, чем на Торецком – за прошедшие сутки оккупанты атаковали шесть раз. Активнее – в районе Часового Яра. "Количество обстрелов не существенно, но меньше. Логистика врага, благодаря каналу, усложнена. Поэтому нам немного легче", – говорит LIGA.net представитель прессслужбы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Иван Петричак.

После начала Курской операции ситуация здесь также существенно не изменилась, говорит он: "Я специально съездил к одному из наших батальонов, который стоит в нашей зоне ответственности непосредственно на нуле и работает. Спросил, изменилось ли что-то, и ответ был однозначен:" Ничего". Наши смежники, по факту, чувствуют то же самое".

Бои ежедневные, ночью активность уменьшается благодаря большому количеству ночных дронов как у украинских военных, так и у окупантов, рассказывает представитель 24-й ОМБр.

Часов Яр в августе 2024 года (Фото: 24-я ОМБр)

"Ночь – это затишье. По "серяку" происходят какие-то пересменки нарядов, пехотных расчетов, попытки вытащить "двухсотых" и "трехсотых", подвести БК или воду, – объясняет Петричак. – С пяти утра до одиннадцати дня идет активная работа артиллерии , FPV-дронов. Затем – опять такое относительное затишье".

ВСУ проводят "плановые зачистки" ранее обнаруженных подразделений и тайников врага.

Снижение активности. Ситуация на севере и юге

На Харьковском направлении существенных изменений пока также не наблюдается, противник продолжает попытки штурмовать позиции Сил обороны, рассказал LIGA.net спикер оперативно-тактического угропования "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Штурмовая активность российской армии несколько снизилась, но заметно увеличение количества обстрелов, только за вчерашние сутки – 503 обстрела.

Но при этом ухудшилось морально-психологическое состояние русских солдат. "Люди отказываются выполнять приказы, отказываются выходить на позиции, вступают в споры с командирами", – рассказывает Саранцев.

Также участились случаи бытовых конфликтов между россиянами и иностранными наемниками, используемыми оккупационными войсками.

Переброску сил в Курскую область пока фиксируют только на Юге – некоторые подразделения РФ передислоцировали из Приднепровского и Запорожского направлений.

Интенсивность боевых действий в операционной зоне кардинально не поменялась.

А вот на Запорожском направлении, если сравнивать с началом июля, интенсивность уменьшилась в несколько раз, говорит LIGA.net командир группы специального назначения 4-го отдельного отряда ЦСП ОМЕГА на псевдо Каспер: "На некоторых направлениях боевые столкновения и вообще активные действия противника упали до нуля".

По его словам, количество попыток российской армии совершить какие-то маневры или реализовать действия по захвату территории также уменьшилось. Те же попытки, которые враг все же пытается предпринимать, пресекаются украинскими БПЛА.

"Огневое поражение наносится в самом начале. Можно сказать, на пунктах постоянной дислокации противника, с которого они только начинают движение на позиции, – рассказывает Каспер. – Мы полностью перекрыли врагу логистику".

Неадекватная реакция. Почему результата не видно сразу

Ожидать скорого эффекта изменений от Курской операции не стоит, предупреждает LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

Во-первых, военная машина РФ очень инертна и централизована. Решение о перебросе подразделений по направлениям в Украине не может быть принято быстро.

На это нужно минимум неделю-две, уточняет LIGA.net эксречник Генштаба Владислав Селезнев. Это только на принятие решения. Непосредственно на перекидывание ресурсов также уйдет время, констатирует Селезнев.

"Ресурсы нужны огромные, – отмечает эксречник Генштаба. – А их России еще нужно где-то найти и собрать".

Еще одна причина, по которой мгновенного эффекта не будет – неадекватная реакция и оценка военно-политического руководства России, добавляет Мельник.

"Путин постоянно пытается приуменьшить важность украинской наступательной операции на Курскую область, – говорит он. – Он называет это "ситуацией". Говорит о каких-то диверсионно-разведочных группах, провокациях и т.п.".

Кроме того, Кремлю трудно сразу отказаться от тактики, которая казалась ему очень успешной, добавляет Мельник. С военной точки зрения тактика ползучей оккупации была малоэффективна и чрезвычайно затратна – в боях даже за незначительные населенные пункты сжигалось колоссальное количество вражеской пехоты и других ресурсов. Но она позволяла хорошо поддерживать нарративы о "непобедимости России".

"Эти мелкие постоянные продвижения работали и на внутреннюю аудиторию, и на западные страны, – отмечает он. – Деморализовали украинское общество и украинских военных. Отказаться от этого успеха российскому руководству ментально сложно".

Поэтому – пока – в Курскую область перебрасываются оперативные резервы, которые были в запасе, отдельные части снимаются с разных участков фронта. Но на сегодняшний день речь идет о батальонах (примерно 400-800 военнослужащих в батальоне – Ред.). Это пока существенно не отразится на наступательном потенциале России.

Но, как отмечает Селезнев, резервов у россиян не так много – все имеющиеся ресурсы оккупанты бросили в ад войны. Поэтому следует внимательно наблюдать за тем, что будет дальше.

Украина признала, что проводит Курскую операцию. Это свидетельствует, что достигнутые сейчас результаты во многом оправдывают надежды, которые были возложены на операцию при ее планировании, заключает Мельник. "Это также означает, что высока уверенность в досягаемости целей, о которых пока мы можем лишь догадываться, – говорит он. – Мы будем наблюдать дальнейшее развитие операции".