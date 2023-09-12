Снаряди – не головний ризик. Як Північна Корея може допомогти Росії

КНДР та Росія активізували переговори щодо постачання зброї – диктатор Кім Чен Ин їде на переговори до диктатора Володимира Путіна.

Постачання корейської зброї Росії може виявитись не найгіршим сценарієм. Куди більшою загрозою може стати потенційне перетворення КНДР на хаб для таємного постачання озброєння з Китаю.

Це вже було 40 років тому. І це все ускладнює.

"Попри декларацію своєї нібито нейтральної позиції, Китай поступово включається на стороні РФ. Він намагається це робити приховано", – каже LIGA.net Юрій Пойта, запрошений науковий співробітник Інституту досліджень нацоборони та безпеки в Тайбеї (Тайвань).

Що відомо про переговори КНДР і Росії, які фактори можуть стримати угоду та які ризики це несе для України – розбиралася LIGA.net.

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СТРИМАТИ ДИКТАТОРІВ

Переговори між Росією та КНДР щодо зброї активно просуваються, попереджає представниця Ради нацбезпеки США Едріенн Вотсон.

Частиною процесу був триденний візит російського міністра оборони Сергія Шойгу до Пхеньяна у липні, де він оглядав безпілотники та міжконтинентальні балістичні ракети. Після нього до Північної Кореї приїздила російська делегація для деталізації угоди.

Обговорення продовжаться у Владивостоці на зустрічі Путіна та Кім Чен Ина. Лідер КНДР вже вирушив на бронепотязі – це перша його закордонна подорож за чотири роки і після пандемії COVID-19. Точна дата переговорів не повідомляється, але очікується 12-13 вересня.

Американські джерела The New York Times кажуть, що Путін та Кім обговорюватимуть постачання артилерійських снарядів та протитанкових ракет. За даними FT, Північна Корея також може запропонувати реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності – взамін отримати зерно, нафту, військові технології, валюту.

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що Путін проситиме в Кім Чен Ина зброю і боєкомплекти радянських зразків – але не факт, що всі його забаганки виконають.

"КНДР вже передавала озброєння, це було зафіксовано з боку США. Але це робилося потайки, – нагадує LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. – Тож об'єми, які зараз затребувала РФ, настільки великі, що навіть у КНДР розуміють: сховати їх буде неможливо".

Звернення по допомогу до Північної Кореї вказує на відчай Путіна та деградацію російського оборонно-промислового комплексу, вважає директор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Але в американських чиновників та аналітиків є побоювання, що КНДР може натомість отримати від Росії технології для супутників, атомних підводних човнів та ракет. Зокрема, розв'язати проблеми зі входженням корейських міжконтинентальних ракет в атмосферу.

США заявили, що КНДР "заплатить ціну", та пригрозили без вагань запровадити нові санкції проти обох країн у разі надання зброї. Але це не є дієвим стримувальним фактором, каже LIGA.net Юрій Пойта.

КНДР і без того десятиліттями під санкціями Радбезу ООН. Стримувальними для КНДР і Росії можуть стати інші фактори, вважає він.

Перший варіант – якщо у відповідь на постачання з КНДР американці підштовхнуть Південну Корею (потужного виробника зброї) до надання військової допомоги Україні. "І для Росії це може становити виклик. Якщо Південна Корея почне постачання", – пояснює він.

Другий – якщо КНДР отримає нові технології від Росії, то це може спонукати Південну Корею розпочати власну ядерну програму. За словами Пойти, для цього потрібне політичне рішення та згода США. Технологічно Південна Корея здатна створити свою ядерну зброю.

"Тобто наслідки постачань боєприпасів можуть бути через рік, два або три, – каже Пойта. – Я думаю, вони враховують такий розвиток подій".

ЯК ПОСТАЧАННЯ З КНДР МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ РОСІЇ

У ГУР визнають, що будь-яка допомога Росії є поганою новиною для України. Але закликають не драматизувати вплив постачань – вони навпаки можуть інтенсифікувати допомогу Україні з боку партнерів.

КНДР є артилерійською армією, каже Катков. За даними Military Balance, вона має близько 21 500 артилерійських систем калібрів 122, 152, 170 мм.

Ця цифра може бути завищеною, зауважує військовий експерт: "Але кращих даних у нас немає… Цифра у 21 500 артсистем цілком свідчить про те, що до них є відповідний боєкомплект".

Росії потрібні і боєприпаси радянського калібру (122 мм, 152 мм), і самі артсистеми, які викошуються українською контрбатарейною боротьбою та вичерпують ресурс стволів через активність вогню.

За різними оцінками, потреба Росії у боєприпасах становить від 10 000 до 20 000 одиниць на добу, нагадує Пойта. Таку кількість можна було б вмістити в один ешелон з 20-30 вагонів з КНДР.

ДОВІДКА. Корейська артилерія – переважно стара, а снаряди не надто високої якості. У 2010 році КНДР випустила по південнокорейському острову Йонпхен 170 боєприпасів. За даними Корейська артилерія – переважно стара, а снаряди не надто високої якості. У 2010 році КНДР випустила по південнокорейському острову Йонпхен 170 боєприпасів. За даними Reuters , половина з них впала у воду, а близько 20% тих, що долетіли, не розірвалися.

Але у КНДР є й новіші розробки, каже Пойта. Ракети – із дальністю близько 400 км, РСЗВ – на 200 км. Постачання навіть трьох дивізіонів може створити проблеми на окремих напрямках.

У короткостроковій перспективі РФ може розраховувати на запаси КНДР, а пізніше – і на корейське виробництво, каже Reuters Симон Веземан зі Стокгольмського інституту дослідження проблем миру. Низька точність чи відсутність детонації не матимуть особливого значення для росіян за умови дуже великої кількості снарядів, вважає він.

"Доступ до запасів КНДР може затягнути конфлікт, але навряд чи змінить його результат", – вважає Джозеф Демпсі, дослідник з питань оборони в Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

Але у всякому разі постачання матимуть значний вплив, впевнений Катков. Війна перейшла у затяжну фазу – фронт проходить не лише по землі, воді та небу, а ще по ВПК та економіках.

"Один сценарій – це коли Росія може розраховувати лише на свої запаси. Інша справа – коли в неї з'являються союзники, хай навіть у вигляді КНДР, – вважає він. – Північну Корею міряти треба не за економічними показниками, а за збройовими можливостями та запасами".

НАЙБІЛЬША ЗАГРОЗА – ХАБ ДЛЯ КИТАЮ

Куди серйознішим ризиком є можливе перетворення КНДР на хаб для таємного постачання Росії китайської зброї, каже Катков. Цьому є історичний приклад – КНР так робила під час Ірано-Іракської війни, надаючи через КНДР китайську та радянську зброю Тегерану.

ДОВІДКА. Із архівної публікації The Washington Post за 1984 рік відомо, що Китай таким чином поставив Ірану щонайменше 150-160 винищувачів, танки Т59, артилерійські установки та легке озброєння. Паралельно, але у меншій кількості, Пекін допомагав Іраку. Публічно Китай заперечував допомогу обидвом сторонам та заявляв, що зберігає нейтралітет і підтримує посередницькі зусилля. Це дозволяло Пекіну отримувати валюту, протистояти впливу глобальних гравців та заявляти, що він не несе відповідальність за КНДР. Хоча та не могла нічого зробити без дозволу Китаю.

"Я розумію, що історія не є циклічною, але історичні паралелі є, – каже Катков. – Можливо, я дуже песимістичний, але я не бачу для КНДР іншої ролі (ніж хаб. – Ред.), яка потребувала б такої публічності. Якби хотіли передати просто боєприпаси, то могли б це зробити, як у минулі рази".

Будь-які сценарії можливі – у тому числі із хабом через КНДР, каже Пойта. У Північній Кореї є для цього інфраструктура – та ж залізниця.

"Китай, попри декларацію своєї нібито нейтральної позиції, поступово активніше включається на стороні РФ, – каже він. – Пекін робить це приховано, щоб передчасно не мати серйозних проблем".

Так, Китай вже став хабом для постачання чипів, нагадує науковець: "Понад 75% мікропроцесорів, які є в російському озброєнні, проходять через Китай. Він відіграє серйозну роль у тому, що Росія змогла відбудувати, підтримати ракетну промисловість і накопичити потенціал".

Тому наступний крок із переданням зброї не виключений, каже Пойта.

Якщо стримування Заходу не спрацює, і Китай почне постачати РФ зброю – це змінить абсолютно все, підсумовує Катков: "Не тільки для України. Вимірювання оборонних можливостей України та Заходу проти Росії – це одна ситуація. Якщо додається Китай – все стає значно складніше".

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