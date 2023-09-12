Снаряды – не главный риск. Как Северная Корея может помочь России

КНДР и Россия активизировали переговоры по поставкам оружия – диктатор Ким Чен Ын едет на переговоры к диктатору Владимиру Путину.

Снабжение корейского оружия России может оказаться не худшим сценарием. Куда большей угрозой может стать потенциальное превращение КНДР в хаб для тайных поставок вооружения из Китая.

Это было уже 40 лет назад. И это все усложняет.

"Несмотря на декларацию своей якобы нейтральной позиции, Китай постепенно включается на стороне РФ. Он пытается это делать скрыто", – говорит LIGA.net Юрий Пойта, приглашенный научный сотрудник Института исследований нацобороны и безопасности в Тайбэе (Тайвань).

Что известно о переговорах КНДР и России, какие факторы могут сдержать соглашение и какие риски это несет для Украины – разбиралась LIGA.net.

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Переговоры между Россией и КНДР по оружию активно продвигаются, предупреждает представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон.

Частью процесса был трехдневный визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Пхеньян в июле, где он осматривал беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты. После него в Северную Корею приезжала российская делегация для детализации соглашения.

Обсуждения продолжатся во Владивостоке на встрече Путина и Ким Чен Ына. Лидер КНДР уже отправился на бронепоезде – это первое его заграничное путешествие за четыре года и после пандемии COVID-19. Точная дата переговоров не сообщается, но ожидается 12-13 сентября.

Американские источники The New York Times говорят, что Путин и Ким будут обсуждать поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. По данным FT, Северная Корея также может предложить реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности – взамен получить зерно, нефть, военные технологии, валюту.

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Путин будет просить у Ким Чен Ина оружие и боекомплекты советских образцов – но не факт, что все его прихоти выполнят.

"КНДР уже передавала вооружение, это было зафиксировано со стороны США. Но это делалось тайком, – напоминает LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Значит, объемы, которые сейчас затребовала, РФ настолько велики, что даже в КНДР понимают: скрыть их будет невозможно".

Обращение за помощью к Северной Корее указывает на отчаяние Путина и деградацию российского оборонно-промышленного комплекса, считает директор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

Но у американских чиновников и аналитиков есть опасения, что КНДР может взамен получить от России технологии для спутников, атомных подводных лодок и ракет. В частности, решить проблемы с вхождением корейских межконтинентальных ракет в атмосферу.

США заявили, что КНДР "заплатит цену", и пригрозили без колебаний ввести новые санкции против обеих стран в случае передачи оружия. Но это не действенный сдерживающий фактор, говорит LIGA.net Юрий Пойта.

КНДР и без того десятилетиями под санкциями Совбеза ООН. Сдерживающими для КНДР и России могут стать другие факторы, считает он.

Первый вариант – если в ответ на поставки из КНДР американцы подтолкнут Южную Корею (мощного производителя оружия) к оказанию военной помощи Украине. "И для России это может представлять вызов. Если Южная Корея начнет поставки", – объясняет он.

Второй – если КНДР получит новые технологии от России, это может побудить Южную Корею начать собственную ядерную программу. По словам Пойты, для этого нужно политическое решение и согласие США. Технологически Южная Корея способна создать свое ядерное оружие.

"То есть последствия поставок боеприпасов могут быть через год, два или три, – говорит Пойта. – Я думаю, они учитывают такое развитие событий".

КАК СНАБЖЕНИЕ ИЗ КНДР МОГУТ ПОМОЧЬ РОССИИ

В ГУР признают, что любая помощь России является плохой новостью для Украины. Но призывают не драматизировать влияние поставок – они наоборот могут интенсифицировать помощь Украине со стороны партнеров.

КНДР является артиллерийской армией, говорит Катков. По данным Military Balance, она имеет около 21 500 артиллерийских систем калибров 122, 152, 170 мм.

Эта цифра может быть завышенной, отмечает военный эксперт: "Но лучших данных у нас нет… Цифра в 21 500 артсистем вполне говорит о том, что к ним есть соответствующий боекомплект".

России нужны и боеприпасы советского калибра (122 мм, 152 мм), и сами артсистемы, которые выкашиваются украинской контрбатарейной борьбой и исчерпывают ресурс стволов из-за активности огня.

По разным оценкам потребность России в боеприпасах составляет от 10 000 до 20 000 единиц в сутки, напоминает Пойта. Такое количество можно было бы вместить в один эшелон из 20-30 вагонов из КНДР.

СПРАВКА. Корейская артиллерия – преимущественно старая, а снаряды не слишком высокого качества. В 2010 году КНДР выпустила по южнокорейскому острову Йонпхен 170 боеприпасов. По данным Корейская артиллерия – преимущественно старая, а снаряды не слишком высокого качества. В 2010 году КНДР выпустила по южнокорейскому острову Йонпхен 170 боеприпасов. По данным Reuters , половина из них упала в воду, а около 20% долетевших не разорвались.

Но у КНДР есть и более новые разработки, говорит Пойта. Ракеты – с дальностью около 400 км, РСЗО – на 200 км. Поставка даже трех дивизионов может создать проблемы на отдельных направлениях.

В краткосрочной перспективе РФ может рассчитывать на запасы КНДР, а позже – и на корейское производство, говорит Reuters Симон Веземан из Стокгольмского института исследования проблем мира. Низкая точность или отсутствие детонации не будут иметь особого значения для россиян при условии очень большого количества снарядов, считает он.

"Доступ к запасам КНДР может затянуть конфликт, но вряд ли изменит его результат", – считает Джозеф Демпси, исследователь по обороне в Международном институте стратегических исследований.

Но в любом случае поставки будут иметь значительное влияние, уверен Катков. Война перешла в затяжную фазу – фронт проходит не только по земле, воде и небу, но еще по ВПК и экономикам.

"Один сценарий – это когда Россия может рассчитывать только на свои запасы. Другое дело – когда у нее появляются союзники, пусть даже в виде КНДР, – считает он. – Северную Корею мерить нужно не по экономическим показателям, а по оружейным возможностям и запасам".

НАИБОЛЬШАЯ УГРОЗА – ХАБ ДЛЯ КИТАЯ

Куда более серьезным риском является возможное превращение КНДР в хаб для тайных поставок России китайского оружия, говорит Катков. Этому есть исторический пример – КНР так поступала во время Ирано-Иракской войны, поставляя через КНДР китайское и советское оружие Тегерану.

СПРАВКА. Из архивной публикации The Washington Post за 1984 год известно, что Китай таким образом поставил Ирану как минимум 150-160 истребителей, танки Т59, артиллерийские установки и легкое вооружение. Параллельно, но в меньшем количестве, Пекин помогал Ираку. Публично Китай отрицал помощь обеим сторонам и заявлял, что сохраняет нейтралитет и поддерживает посреднические усилия. Это позволяло Пекину получать валюту, противостоять влиянию глобальных игроков и заявлять, что он не несет ответственности за КНДР. Хотя та не могла ничего сделать без разрешения Китая.

"Я понимаю, что история не циклическая, но исторические параллели есть, – говорит Катков. – Возможно, я очень пессимистичен, но я не вижу для КНДР другой роли (кроме хаба, – Ред.), которая нуждалась бы в такой публичности. Если бы хотели передать просто боеприпасы, то могли бы это сделать, как в прошлые разы".

Любые сценарии возможны – в том числе с хабом через КНДР, говорит Пойта. В Северной Корее есть для этого инфраструктура – та же железная дорога.

"Китай, несмотря на декларацию своей якобы нейтральной позиции, постепенно активнее включается на стороне РФ, – говорит он. – Пекин делает это скрыто, чтобы преждевременно не иметь серьезных проблем".

Так, Китай уже стал хабом для снабжения чипов, напоминает ученый: "Свыше 75% микропроцессоров, которые находятся в российском вооружении, проходят через Китай. Он играет серьезную роль в том, что Россия смогла отстроить, поддержать ракетную промышленность и накопить потенциал".

Поэтому следующий шаг по передаче оружия не исключается, говорит Пойта.

Если сдерживание Запада не сработает, и Китай станет поставлять РФ оружие – это изменит абсолютно все, подытоживает Катков: "Не только для Украины. Измерение оборонных возможностей Украины и Запада против России – это одна ситуация. Если добавляется Китай – все становится значительно сложнее".

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