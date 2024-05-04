Суми, Харків чи на схід. Де може початися масштабний наступ росіян та які загрози це несе

Росія готується до нового великого наступу. Він може розпочатися наприкінці травня або на початку червня, припускає представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

У планах росіян – наступати в районі Харківської та Сумської областей на північному сході. Час залежить від міцності української оборони на Донбасі, зазначає представник розвідки.

Російська армія спробує використати погодне вікно можливостей – до того, як в Україну надійде більше західної допомоги.

"Їх потенціал не настільки високий, щоб переломити стратегічний хід війни. Але момент критичний", - каже LIGA.net співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

На яких напрямках та яких успіхів можуть досягти росіяни – коротко.

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"Група військ зростає". Чи буде наступ на Суми та Харків

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк підтверджує: плани є. "Але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні", – каже він.

Російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військових, але, ймовірно, буде збільшене до 50 000 – 70 000, повідомляє розвідка. Також є дані, що Росія готує "дивізію резервів", яку вона згодом може додати до основних сил. Її чисельність – від 15 000 до 20 000 осіб.

"Бачимо передислокацію ворожих військ. Бачимо, що збільшується група військ "Сєвєр", туди перекидають представників "Шторм-Z", відбувається посилення", – розповідає LIGA.net ексречник Генерального штабу Владислав Селезньов.

Діяльність російських ДРГ, активізація ракетних та дронових атак, КАБів абсолютно очевидна, додає він: "Виклик є".

Блекаут у Харкові після чергового російського обстрілу (Фото: SERGEY KOZLOV / EPA)

Однак накопичених росіянами сил недостатньо для захоплення будь-якого великого українського міста, наголошує Скібіцький.

"Швидка операція, щоб увійти й вийти, – можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум – зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", – зазначає генерал-майор.

Зараз накопичені росіянами війська виглядають як сили прикриття кордону, а не концентрація сил, які спроможні провести наступ оперативного масштабу на Харківщину та Сумщину, уточнює Мельник. Але що стосується більш масштабних руйнувань Харківщини та Сумщини – загроза цілком реальна.

"Лінія кордону сьогодні практично перетворилася на лінію фронту. У Росії все ще є величезна кількість ракет "земля-земля", тих самих С-300. Загроза, яка загострюється, – кориговані авіаційні бомби. І Харків, і Суми вразливі", – каже військовий експерт.

Можливо, ворог робитиме зазіхання тактичного рівня, додає Селезньов: "Але результат матчу залежить від обох команд. Перша лінія оборони на держкордоні вже є. Сили оборони готуються".

Більшість першочергових заходів зі створення фортифікацій виконані, триває їх нарощування, запевняє LIGA.net співрозмовник у Генеральному штабі.

Ситуація на полі бою визначатиметься виключно ресурсними можливостями, додає Селезньов: "Якщо нам бракуватиме ресурсів, артилерії, засобів ППО, то однієї волі до перемоги буде замало. Якщо матимемо достатньо, у ворога не буде жодних шансів".

Вікно можливостей. На сході ініціатива – в руках росіян

Плани росіян наступати на північ безпосередньо залежать від міцності української оборони на Донбасі. А там ситуація дуже важка, зазначають всі співрозмовники LIGA.net.

Росія слідує за своїм початковим планом захоплення Донецької та Луганської областей України, наголошують у ГУР.

Окупанти отримали наказ "взяти щось" до помпезного 9 травня в Москві або, якщо не вдасться, хоча б до візиту диктатора Путіна до Китаю. Швидкість і успіх просування визначатимуть, коли й де росіяни завдадуть наступного удару, наголошує Скібіцький.

Підготовка росіян до параду у Москві (Фото: SERGEI ILNITSKY / EPA)

Підготовка росіян до параду у Москві (Фото: Yuri Kochetkov / EPA)

Цей наказ збігається із покращенням погодних умов, додає LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин: "Зараз російська армія всіляко намагається використати це вікно можливостей на тлі того, що нам незабаром надійде партнерська допомога".

Однак чогось надзвичайного від окупантів з нагоди 9 травня українські захисники не очікують.

"Війна триває. Іде рух російських підрозділів, – каже Волошин. – На деяких напрямках у росіян дуже велика кількість відмовників. Навіть зеки вже відмовляються воювати, тому що їх просто кидають на забій. Тому вони зараз всіх гребуть на контракт і проводять приховані мобілізації — як росіян, так і громадян інших держав".

Очікувано, що Росія зараз намагатиметься максимально скористатися вразливістю України, спричиненою затримкою допомоги та планів з мобілізації, вважає Мельник.

"Навряд чи в них потенціал настільки високий, щоб переломити стратегічний хід війни, – каже він. – Але на цьому етапі й ініціатива, й перевага в живій силі, й перевага у вогневих спроможностях – у руках Росії. Тому момент дійсно критичний".

Відступ ЗСУ від Часового Яру – лише питання часу, вважають у ГУР.

Часів Яр, Донеччина (Фото: Олег Петрасюк / EPA)

"Традиційна російська тактика випаленої землі та "м’ясних штурмів", на жаль, досі працює, – погоджується Мельник. – Українські війська не мають достатньо вогневих ресурсів, щоб протиставити їй. І брак особового складу – це досі не розв'язана проблема, яка накопичувалася щонайменше протягом останнього року".

Росіяни намагаються взяти Часів Яр у напівоточення, нагадує Селезньов. Якщо виникне критична загроза для українського гарнізону, "ми побачимо маневрову оборону та окупацію міста".

"Втрата цього населеного пункту – серйозний виклик. Це дасть можливість росіянам створити потужний плацдарм для атаки на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, – додає він. – Це не станеться завтра. Але підґрунтя закладається дуже небезпечне".

Подальший розвиток подій впирається у надходження до України допомоги від партнерів, кажуть всі опитані LIGA.net експерти.

Наразі обіцяних обсягів постачань зброї вистачить лише для стабілізації лінію фронту, підкреслює Мельник: "Але ймовірність того, що Україна [найближчим часом] матиме шанс здійснити успішний контрнаступ, як виглядає із позиції сьогоднішнього дня, – доволі низька".