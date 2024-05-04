Сумы, Харьков или на восток. Где может начаться наступление РФ и какие угрозы это несет

Россия готовится к новому большому наступлению. Оно может начаться в конце мая или начале июня, предполагает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В планах россиян — наступать в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке. Время зависит от устойчивости украинской обороны на Донбассе, отмечает представитель разведки.

Российская армия попытается использовать погодное окно возможностей – до того, как в Украину поступит больше западной помощи.

"Их потенциал не настолько большой, чтобы переломить стратегический ход войны. Но момент критический", – говорит LIGA.net содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

На каких направлениях и каких успехов могут добиться россияне – коротко.

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"Группа войск растет". Будет ли наступление на Сумы и Харьков

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк подтверждает: планы есть. "Но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми они располагают", – говорит он.

Российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военных, но, вероятно, будет увеличена до 50 000 – 70 000, сообщает разведка. Также есть данные, что Россия готовит дивизию резервов, которую она впоследствии может добавить к основным силам. Ее численность – от 15 000 до 20 000 человек.

"Видим передислокацию вражеских войск. Видим, что увеличивается группа войск "Север", туда перебрасывают представителей "Шторм-Z", происходит усиление", – рассказывает LIGA.net экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.

Деятельность российских ДРГ, активизация ракетных и дроновых атак, КАБов совершенно очевидна, добавляет он: "Вызов есть".

Блекаут в Харькове после очередных российских обстрелов (Фото: SERGEY KOZLOV / EPA)

Однако накопленных россиянами сил недостаточно для захвата любого крупного украинского города, отмечает Скибицкий.

"Быстрая операция, чтобы войти и выйти, – возможно. Но операция по захвату Харькова или Сум – совсем иного порядка. Россияне это знают. И мы это знаем", – отмечает генерал-майор.

Сейчас накопленные россиянами войска выглядят как силы прикрытия границы, а не концентрация сил, которые могут провести наступление оперативного масштаба на Харьковскую и Сумскую области, уточняет Мельник. Но что касается масштабных разрушений Харьковской и Сумской областей – угроза вполне реальна.

"Линия границы сегодня практически превратилась в линию фронта. В России все еще есть огромное количество ракет "земля-земля", тех же С-300. Обостряющаяся угроза – корректированные авиационные бомбы. И Харьков, и Сумы уязвимы", – говорит военный эксперт.

Возможно, враг будет делать посягательства на тактическом уровне, добавляет Селезнев: "Но результат матча зависит от обеих команд. Первая линия обороны на госгранице уже есть. Силы обороны готовятся".

Большинство первоочередных мер по созданию фортификаций выполнено, продолжается их наращивание, уверяет LIGA.net собеседник в Генеральном штабе.

Ситуация на поле боя будет определяться исключительно ресурсными возможностями, добавляет Селезнев: "Если нам не хватит ресурсов, артиллерии, средств ПВО, то одной воли к победе будет мало. Если будет достаточно, у врага не будет никаких шансов".

Окно возможностей. На востоке инициатива – в руках россиян

Планы россиян наступать на север напрямую зависят от прочности украинской обороны на Донбассе. А там ситуация весьма сложная, отмечают все собеседники LIGA.net.

Россия следует своему первоначальным плану захвата Донецкой и Луганской областей Украины, отмечают в ГУР.

Оккупанты получили приказ "взять что-то" к помпезному 9 мая в Москве или, если не удастся, хотя бы к визиту диктатора Путина в Китай. Скорость и успех продвижения будут определять, когда и где россияне нанесут следующий удар, отмечает Скибицкий.

Подготовка россиян к параду в Москве (Фото: SERGEI ILNITSKY / EPA)

Подготовка россиян к параду в Москве (Фото: Yuri Kochetkov / EPA)

Этот приказ совпал с улучшением погодных условий, добавляет LIGA.net пресс-секретарь ОСГВ "Хортица" Назар Волошин: "Сейчас российская армия всячески пытается использовать это окно возможностей на фоне того, что нам скоро поступит партнерская помощь".

Однако чего-то чрезвычайного от оккупантов по случаю 9 мая украинские защитники не ожидают.

"Война продолжается. Идет движение российских подразделений, – говорит Волошин. – На некоторых направлениях у россиян очень большое количество отказников. Даже зэки уже отказываются воевать, потому что их просто бросают на убой. Поэтому они сейчас всех гнут на контракт и проводят скрытые мобилизации — как россиян, так и граждан других государств".

Ожидается, что Россия сейчас попытается максимально воспользоваться уязвимостью Украины, вызванной задержкой помощи и планов по мобилизации, считает Мельник.

"Вряд ли у них потенциал настолько большой, чтобы переломить стратегический ход войны, – говорит он. – Но на данном этапе и инициатива, и преимущество в живой силе, и преимущество в огневых возможностях – в руках России. Поэтому момент действительно критический".

Отступление ВСУ от Часового Яра только вопрос времени, считают в ГУР.

Часов Яр, Донецкая область (Фото: Олег Петрасюк / EPA)

"Традиционная российская тактика выжженной земли и "мясных штурмов", к сожалению, до сих пор работает, – соглашается Мельник. – Украинские войска не располагают достаточным количеством огневых ресурсов. И нехватка личного состава – это до сих пор не решенная проблема, которая накапливалась как минимум в течение последнего года".

Россияне пытаются взять Часов Яр в полуокружение, напоминает Селезнев. Если возникнет критическая угроза украинскому гарнизону, "мы увидим маневренную оборону и оккупацию города".

"Потеря этого населенного пункта – серьезный вызов. Это позволит россиянам создать мощный плацдарм для атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию, – добавляет он. – Это не произойдет завтра. Но почва закладывается очень опасная".

Дальнейшее развитие событий упирается в поступление в Украину помощи от партнеров, говорят все опрошенные LIGA.net эксперты.

Пока обещанных объемов поставок оружия хватит только для стабилизации линии фронта, подчеркивает Мельник: "Но вероятность того, что Украина [в ближайшее время] будет иметь шанс осуществить успешное контрнаступление, как выглядит с позиции сегодняшнего дня, достаточно низкая".