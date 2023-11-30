Служба безпеки України влаштувала вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії – це єдиний серйозний шлях між РФ та Китаєм.

Ця акція – підтвердження ефективності нелінійної стратегії, яку обрала СБУ, каже LIGA.net співрозмовник у спецслужбі.

Окрім прямих економічних збитків, вибух допомагає викрити конкретні факти постачання з Китаю до РФ, вважає Валерій Рябих, експерт інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Як оцінювати вибух на Байкало-Амурській магістралі – коротко.

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ЩО СТАЛОСЬ. У ніч проти 30 листопада стався вибух у Північномуйському тунелі імені Безсолова в Бурятії. Це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, який окупанти використовують для військових постачань. Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої.

Північномуйський тунель (Фото надане джерелами у спецслужбах)

Російські пропагандисти пишуть, що причиною "пожежі" вантажного поїзда стало "замикання кабельної мережі".

Але співрозмовник LIGA.net у силовому блоці заявив, що це – успішна спеціальна операція Служби безпеки України.

Держава-агресор має, на жаль, достатній запас міцності, каже LIGA.net співрозмовник у спецслужбі. Тому СБУ вибрала нелінійну стратегію як найефективнішу: "Сьогоднішній підрив залізниці на кордоні РФ і Китаю – яскраве тому підтвердження".

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Зараз говорити про те, які конкретні наслідки матиме перекриття Північномуйського тунелю, складно.

Важливіше, що воно відбувається на тлі різноманітних "інцидентів" на підприємствах ВПК у різних регіонах Росії – під Москвою, у Смоленську, Брянську, Челябінську, каже LIGA.net і військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Це стратегія дрібних порізів, – каже він. – Кожен із цих актів окремо не може переломити стратегічний перебіг війни. Але всі разом вони мають накопичувальний, кумулятивний ефект. Чим більше таких дрібних (у масштабі великої війни) ударів, тим більша ймовірність, що в певний момент цей Колос може звалитися".

Ці "дрібні порізи" можуть реалізовуватись у різних формах – від ударів дронами до залучення диверсійних груп або впливів на місцеві сили, які не згодні з поточною політикою Російської Федерації, додає LIGA.net експерт інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Удари на оперативну глибину до 250 кілометрів покликані зменшити можливості противника у проведенні воєнних операцій: це порушення логістики, порушення роботи тилу, – зокрема, аеродромів базування ворожої авіації, яка застосовується для завдання ударів по Україні, говорить експерт.

Удари на стратегічну глибину – понад 250 кілометрів – порушують можливості противника забезпечувати війська і підвозити запаси з тилу, впливають на роботу інфраструктури забезпечення війська.

"Удар по БАМ – важливий як раз у цьому контексті. Це вже суперстратегічний удар. Окрім нанесення економічних збитків та порушення логістики, він може привести до викриття конкретних фактів поставок тих чи інших видів техніки та комплектуючих з Китаю", – вважає Рябих.

ДОВІДКА. Офіційно Китай заперечує надання військової допомоги Росії. Але, за



Так, із березня 2022-го до 2023 року китайські фірми експортували в Росію дронів та їхніх компонентів на суму понад $12 млн. Офіційно Китай заперечує надання військової допомоги Росії. Але, за даними Міноборони США, китайські компанії (включно із державними) продавали російським військовим продукцію подвійного призначення, стрілецьку зброю, дрони, навігаційне обладнання та захисне спорядження.Так, із березня 2022-го до 2023 року китайські фірми експортували в Росію дронів та їхніх компонентів на суму понад $12 млн.

ЩО ДАЛІ. Україна має продовжувати переносити війну на територію Росії, вважає Рябих. Попри весь запас міцності РФ, вона має декілька слабких місць, які Україна може і має уразити.

Окремі підприємства випускають унікальну продукцію, яка потрібна армії РФ та яку ніде більше не виготовляють: специфічні вибухові речовини (для ініціювання вибуху), детонатори, мікроелектроніка. Удар по них матиме відлуння далеко за його межами та ускладнить реалізацію планів РФ зі збільшення постачань озброєння.

Тому оцінювати наслідки однієї конкретної операції заздалегідь не зовсім правильно. "Всі цілі обираються невипадково. Сили оборони України чудово розуміють важливі місця ворожого військово-промислового комплексу", – каже Рябих.

Всі удари, які завдаються по окупованих територіях або по території Росії, спрямовані на зменшення виробництва військових товарів та порушення логістичних шляхів, підтверджує LIGA.net представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк: "Умовно, хоч один із 10 безпілотників, якими вражаються російські військові об’єкти, але досягає своєї мети. Тому це варто робити".

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