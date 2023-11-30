Служба безопасности Украины устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии – это единственный серьезный путь между РФ и Китаем.

Эта акция – подтверждение эффективности нелинейной стратегии, выбранной СБУ, говорит LIGA.net собеседник в спецслужбе.

Помимо прямого экономического ущерба, взрыв помогает разоблачить конкретные факты поставок из Китая в РФ, считает Валерий Рябых, эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Как оценивать взрыв на Байкало-Амурской магистрали – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В ночь на 30 ноября произошел взрыв в Северомуйском тоннеле имени Бессолова в Бурятии. Это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, который оккупанты используют для военных поставок. Во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства.

Северномуйский тоннель (Фото предоставлено источниками в спецслужбах)

Российские пропагандисты пишут, что причиной "пожара" грузового поезда стало "замыкание кабельной сети".

Но собеседник LIGA.net в силовом блоке заявил, что это – успешная специальная операция Службы безопасности Украины.

У государства-агрессора, к сожалению, есть достаточный запас прочности, говорит LIGA.net собеседник в спецслужбе. Поэтому СБУ избрала нелинейную стратегию как наиболее эффективную: "Сегодняшний подрыв железной дороги на границе РФ и Китая – яркое тому подтверждение".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Сейчас говорить о том, какие конкретные последствия повлечет за собой перекрытие Северомуйского тоннеля, сложно.

Более важно, что оно происходит на фоне разнообразных "инцидентов" на предприятиях ВПК в разных регионах России – под Москвой, в Смоленске, Брянске, Челябинске, говорит LIGA.net и военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Это стратегия мелких порезов, – говорит он. – Каждый из этих актов отдельно не может переломить стратегический ход войны. Но все вместе они оказывают накопительный, кумулятивный эффект. Чем больше таких мелких (в масштабе большой войны) ударов, тем больше вероятность, что в определенный момент этот Колосс может упасть".

Эти "мелкие порезы" могут реализовываться в разных формах – от ударов дронами до привлечения диверсионных групп или влияний на местные силы, которые не согласны с текущей политикой Российской Федерации, добавляет LIGA.net эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Удары на оперативную глубину до 250 километров призваны уменьшить возможности противника в проведении военных операций: это нарушение логистики, нарушение работы тыла – в частности, аэродромов базирования вражеской авиации, применяемой для нанесения ударов по Украине, говорит эксперт.

Удары на стратегическую глубину – более 250 км – нарушают возможности противника обеспечивать войска и подвозить запасы с тыла, влияют на работу инфраструктуры обеспечения войска.

"Удар по БАМ – важен как раз в этом контексте. Это уже суперстратегический удар. Кроме нанесения экономического ущерба и нарушения логистики, он может привести к разоблачению конкретных фактов поставок тех или иных видов техники и комплектующих из Китая", – считает Рябых.

СПРАВКА. Официально Китай отрицает предоставление военной помощи России. Но, по данным Минобороны США, китайские компании (включая государственные) продавали российским военным продукцию двойного назначения, стрелковое оружие, дроны, навигационное оборудование и защитное снаряжение. Так, с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в Россию дронов и их компонентов на сумму более $12 млн.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Украина должна продолжать переносить войну на территорию России, считает Рябых. Несмотря на весь запас прочности РФ, у нее есть несколько слабых мест, которые Украина может и должна поразить.

Отдельные предприятия выпускают уникальную продукцию, которая нужна армии РФ и нигде больше не производится: специфические взрывчатые вещества (для инициирования взрыва), детонаторы, микроэлектроника. Удар по ним отразится эхом далеко за его пределами и усложнит реализацию планов РФ по увеличению поставок вооружения.

Поэтому оценивать последствия одной конкретной операции заранее не совсем верно. "Все цели выбираются неслучайно. Силы обороны Украины прекрасно понимают важные места вражеского военно-промышленного комплекса", – говорит Рябых.

Все удары, наносимые по оккупированным территориям или по территории России, направлены на уменьшение производства военных товаров и нарушение логистических путей, подтверждает LIGA.net представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк: "Условно, хоть один из 10 беспилотников, которыми поражаются российские военные объекты, но достигает своей цели. Поэтому это стоит делать".

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