Вперше за тривалий час російські окупанти переорієнтовуються на новий напрямок на Донеччині – Курахівський. Туди спрямовують основні зусилля та техніку.

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На Покровському напрямку все ще гаряче, хоча окупанти тут діють вже обережніше, каже LIGA.net офіцер 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов. Свою увагу з накатів безпосередньо в сторону Мирноград-Покровськ вони змістили у напрямку населених пунктів Гірник, Українськ, Лісівка.

Ситуація на Курахівському напрямку стабільно інтенсивно напружена, каже LIGA.net пресофіцер 33 ОМБр Назар Войтенков: "У нас тут в полях можна рахувати десятками знищені одиниці ворожої техніки. Я вже мовчу про піхоту росіян".

Однак найбільш складно зараз не під Кураховим, а біля Вугледару, пояснює LIGA.net колишній речник Генштабу Владислав Селезньов. Під контролем російської армії – терикони, з яких проглядається "дорога життя" для українських військових, і з початком сезону дощів логістика опиниться під загрозою.

Що відбувається на східному фронті й куди просувається армія Росії – коротко.

Времівський напрямок. Росіяни в 4 км від Вугледара

Російська армія захопила село Водяне на північний схід від Вугледару (Донецька область), повідомив у ніч проти 9 вересня проєкт DeepState. Тепер від цього села до міста росіянам залишилося близько чотирьох кілометрів.

Карта: DeepState

Ситуація там надзвичайно складна, каже LIGA.net Селезньов:

"Ворог має контроль над териконами, з яких чудово проглядається та єдина дорога, якою ми маємо змогу постачати все необхідне для наших оборонців на цій ділянці фронту".

За кілька тижнів почнеться сезон дощів, і ця дорога перетвориться на суцільне болото, нагадує колишній речник Генштабу ЗСУ. Після цього логістика для українських захисників у Вугледарі стане справжньою проблемою.

Враховуючи те, що саме місто росіяни КАБами вже перетворили на суцільні руїни, у яких неможливо ховатися від російської артилерії та російської авіації, оборона цього напрямку – серйозний виклик, додає Селезньов.

Водночас росіяни застосовують свою традиційну тактику піхотних штурмів. Попри значні втрати, вона дозволяє їм поступово просуватись вперед.

"Я маю досить скептичне ставлення щодо можливості подальшого утримання української оборони на цій ділянці фронту, – каже Селезньов. – Єдине, що нам може допомогти – це фізичне вихолощення російських ресурсів".

Курахівський напрямок. Намагаються зайти з флангів

На Курахівському напрямку українська армія стоїть в активній обороні, каже LIGA.net пресофіцер 33 ОМБр Назар Войтенков: "Характером тримаємо всі позиції".

Карта: DeepState

Ворог дещо змінив напрямок своїх головних зусиль та сподівається протиснути українську оборону на Курахівському напрямку, додає Селезньов: "Можливо, це має певну логіку, якщо зважати на дії росіян біля Вугледару".

Російська армія шукає слабкі місця в обороні, намагаючись невдало штурмувати українські позиції малими групами, погоджується Войтенков. Просуваються не безпосередньо в напрямку самого Курахового, заходять по флангах.

"Георгіївка зайнята росіянами, Максимільянівка – приблизно на середині села вже сіра зона. Далі лінія фронту нікуди не зсунулась, окупанти не мають успіхів, – розповідає пресофіцер. – Вони могли б заходити з напрямку Вугледара, з напрямку Селидового, але цього не роблять. Будь-які спроби таких дій отримають відсіч".

За його словами, росіяни вдаються до хитрощів: нещодавно, наприклад, намагались вдень пересуватись відкритим полем під прикриттям пластикових труб.

"Зробили конструкцію із пластикових труб, на яку натягли маскувальну сітку. З повітря це скидалось на якусь роботизовану систему, – розповідає Войтенков. – Але це були лише два окупанти, які навкарачки повзли у цих трубах".

Цю ймовірну спробу накопичення ворожого особового складу зірвали українські безпілотники, додає пресофіцер: "Виглядає як дурість. Але вони шукають будь-яких способів, аби хоч якось просунутися вперед. Всі їхні рухи ми бачимо з неба".

Покровський напрямок. Ідуть на Гірник та Українськ

На Покровському напрямку активність росіян потроху зменшується. Ворог змістив свою увагу з накатів безпосередньо в сторону Мирноград-Покровськ на південніші райони, розповідає LIGA.net аеророзвідник 68 ОЄБр на псевдо "Гусь": "Тепер вони полізли у напрямку населених пунктів Гірник, Українськ, Лісівка".

Карта: DeepState

В районі Селидового просування ворога зупинили з тиждень тому, додає LIGA.net офіцер 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов.

"Видно, що вони стають обережнішими. Вже не так відкрито переміщаються, оскільки на підступах до цих рубежів вдало працює артилерія та FPV-дрони, – констатує нацгвардієць. – Зменшили кількість контактних боїв безпосередньо на підступах до Селидового. Максимально намагаємось їх стримати до рубежів піхоти".

Техніку російські війська на напрямку майже не залучають, зауважує аеророзвідник.

Натомість застосовують більше КАБів, не нехтують навіть високоточною зброєю працювати по позиціях, які не можуть здолати фізично, уточнює Міловідов.

Вже кілька тижнів росіяни наступають більшими групами. "Якщо раніше по двоє-троє, то зараз може бути по п'ять-сім-десять осіб. Тобто м'ясо не економлять, – каже "Гусь". – Штурмують практично до останнього. Намагаються наступати, враховуючи час доби, щоб їх не було видно. Але вдень групи також заходять. Є в них такі наказні заходи. Такого, щоб на день чи два вони затихли, – не було".

"Щоб вони десь отримали по зубах і відкотилися назад, такої практики у них зовсім немає, – погоджується Міловідов. – Протитанковий рів на шахті імені Котляревського, на околицях Селидового, просто засипаний трупами, і вони через них лізуть і ходять один по одному. Жахлива картина".

Помітно, що російська піхота часто має при собі переносний піхотний РЕБ, спрямований проти FPV-дронів, розповідає аеророзвідник: "Він заважає робити скиди. Але наші пілоти вже підлаштувались і скеровують дрони за інерцією заходити на ціль, щоби втрата картинки не впливала на керування та результат".

"Те, що вони стали обережнішими й менше накопичуються, припускаю, не через зменшення кількості. Це передишка для підбору тактики, яка дозволить їм трошки змінити ситуацію", – зауважує офіцер бригади "Кара-Даг".

Схоже, що сили ворога сточуються, зауважує аеророзвідник 68 ОЄБр: "У них вже не вистачає сил по всьому Покровському напрямку перти одночасно. Вони вибирають якусь одну конкретну ділянку, на якій пробують наступати. Ми це відчуваємо. Тільки не варто забувати, що і ми сточуємось так само, як і вони".

Якщо росіяни сточуються – то що далі

"Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності", – наголошує президент Володимир Зеленський.

Російські окупаційні війська не припиняли наступу від жовтня минулого року, каже Селезньов. Тепер для них наступають складніші часи: "Стратегічних резервів у них немає. Оперативні так само закінчилися. Поки мають можливість використовувати невеличкі тактичні резерви на рівні до окремих батальйонів включно".

Однак для Сил оборони ці часи також не будуть легкими – вони так само виснажені, наголошує колишній речник Генштабу. Ключовий фактор, який впливає на подальший перебіг подій, – це наявність ресурсів, нагадує він. Однак поки публічно оголошена партнерами частина підтримки не є достатньою.

"Росіяни сточуються. Ситуація для них складна, – підсумовує колишній речник Генштабу. – Але вона не менш складна для українських сил оборони в цьому контексті. Саме та сторона, яка матиме мінімальний запас ресурсів, вистоїть у цьому протистоянні".