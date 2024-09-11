Впервые за долгое время российские оккупанты переключаются на новое направление – Кураховское. Туда направляют главные усилия и технику.

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На Покровском направлении все еще горячо, хотя оккупанты здесь действуют уже осторожнее, говорит LIGA.net офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов. Свое внимание с накатов непосредственно в сторону Мирноград-Покровск они сместили в направлении населенных пунктов Горняк, Украинск, Лесовка.

Ситуация на Кураховском направлении стабильно интенсивно напряжена, говорит LIGA.net пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков: "У нас здесь в полях можно считать десятками уничтоженные единицы вражеской техники. Я уже молчу о пехоте россиян".

Однако сложнее всего сейчас не под Кураховым, а возле Угледара, объясняет LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. Под контролем российской армии – терриконы, с которых просматривается "дорога жизни" для украинских военных, и с началом сезона дождей логистика окажется под угрозой.

Что происходит на восточном фронте и куда продвигается армия России – коротко.

Времевское направление. Россияне в 4 км от Угледара

Российская армия захватила село Водяное к северо-востоку от Угледара (Донецкая область), сообщил в ночь на 9 сентября проект DeepState. Теперь от этого села до города россиянам осталось около четырех километров.

Карта: DeepState

Ситуация там очень сложная, говорит LIGA.net Селезнев:

"Враг контролирует терриконы, с которых прекрасно просматривается та единственная дорога, по которой мы можем поставлять все необходимое для наших защитников на этом участке фронта".

Через несколько недель начнется сезон дождей, и эта дорога превратится в сплошное болото, напоминает экс-спикер Генштаба ВСУ. После этого логистика для украинских защитников в Угледаре станет настоящей проблемой.

Учитывая, что сам город россияне КАБами уже превратили в сплошные руины, в которых невозможно прятаться от российской артиллерии и российской авиации, оборона этого направления – серьезный вызов, добавляет Селезнев.

При этом россияне используют свою традиционную тактику пехотных штурмов. Несмотря на значительные потери, она позволяет постепенно продвигаться вперед.

"У меня достаточно скептическое отношение к возможности дальнейшего удержания украинской обороны на этом участке фронта, – говорит Селезнев. – Единственное, что нам может помочь – это физическое выхолащивание российских ресурсов".

Кураховское направление. Пытаются зайти с флангов

На Кураховском направлении украинская армия стоит в активной обороне, говорит LIGA.net пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков: "Характером держим все позиции".

Карта: DeepState

Враг несколько изменил направление своих главных усилий и надеется протиснуть украинскую оборону на Кураховском направлении, добавляет Селезнев: "Возможно, это имеет определенную логику, если учитывать действия россиян возле Угледара".

Российская армия ищет слабые места в обороне, пытаясь неудачно штурмовать украинские позиции малыми группами, соглашается Войтенков. Продвигаются не в направлении самого Курахово, а заходят по флангам.

"Георгиевка занята россиянами, Максимилиановка – примерно на середине села уже серая зона. Дальше линия фронта никуда не сдвинулась, у оккупантов нет успехов, – рассказывает пресс-офицер. – Они могли бы заходить с направления Угледара, по направлению Селидово, но этого не делают. Любые попытки таких действий получат отпор".

По его словам, россияне прибегают к уловкам: недавно, например, пытались днем передвигаться по открытому полю под прикрытием пластиковых труб.

"Сделали конструкцию из пластиковых труб, на которую натянули маскировочную сетку. С воздуха это походило на какую-то роботизированную систему, – рассказывает Войтенков. – Но это были лишь два оккупанта, которые на четвереньках ползли в этих трубах".

Эту вероятную попытку накопления вражеского личного состава сорвали украинские беспилотники, добавляет пресс-офицер: "Выглядит как глупость. Но они ищут любые способы, чтобы хоть как-то продвинуться вперед. Все их движения мы видим с неба".

Покровское направление. Идут на Горняк и Украинск

На Покровском направлении активность россиян постепенно уменьшается. Враг сместил свое внимание с накатов непосредственно в сторону Мирноград-Покровск на южные районы, рассказывает LIGA.net аэроразведчик 68-й ОЕБр, псевдо "Гусь": "Теперь они полезли в направлении населенных пунктов Горняк, Украинск, Лесовка".

Карта: DeepState

В районе Селидово продвижение врага остановили неделю назад, добавляет LIGA.net офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

"Видно, что они становятся более осторожными. Уже не так открыто перемещаются, поскольку на подступах к этим рубежам удачно работает артиллерия и FPV-дроны, – констатирует нацгвардеец. – Уменьшили количество контактных боев непосредственно на подступах к Селидово. Максимально пытаемся их сдержать до рубежей пехоты".

Технику российские войска на направлении почти не задействуют, отмечает аэроразведчик.

При этом применяют больше КАБов, не пренебрегают даже высокоточным оружием работать по позициям, которые не могут преодолеть физически, уточняет Миловидов.

Уже несколько недель россияне наступают большими группами. "Если раньше по двое-трое, то сейчас может быть по пять-семь-десять человек. То есть, мясо не экономят, – говорит "Гусь". – Штурмуют практически до последнего. Пытаются наступать, учитывая время суток – чтобы Их было не видно. Но днем группы также заходят.

"Чтобы они где-то получили по зубам и откатились назад – такой практики у них совсем нет, – соглашается Миловидов. – Противотанковый ров на шахте имени Котляревского, на окраинах Селидового, просто засыпан трупами, и они через них лезут, и ходят друг по другу. Ужасная картина".

Примечательно, что российская пехота часто имеет при себе переносной пехотный РЭБ, который направлен против FPV-дронов, рассказывает аэроразведчик: "Он мешает делать сбросы. Но наши пилоты уже подстроились и направляют дроны по инерции заходить на цель, чтобы потеря картинки не влияла на управление и результат".

"То, что они стали более осторожными и меньше накапливаются, предполагаю, не из-за уменьшения количества. Это передышка для подбора тактики, которая позволит им немного изменить ситуацию", – отмечает офицер бригады "Кара Даг".

Выглядит так, что силы врага стачиваются, отмечает аэроразведчик 68-й ОЕБр: "У них уже не хватает сил по всему Покровскому направлению переть одновременно. Они выбирают какой-то один конкретный участок, на котором пробуют наступать. Мы это чувствуем. Только не стоит забывать, что и мы стачиваемся так же, как и они".

Если россияне стачиваются – то что дальше

"Покровское направление, Кураховское – именно там российская армия должна потерять больше боеспособности", – акцентирует президент Владимир Зеленский.

Российские оккупационные войска не прекращали наступления с октября прошлого года, говорит Селезнев. Теперь для них наступают более сложные времена: "Стратегических резервов у них нет. Оперативные так же закончились. Пока они могут использовать небольшие тактические резервы на уровне отдельных батальонов включительно".

Однако для Сил обороны эти времена также не будут легкими – они также истощены, отмечает эксречник Генштаба. Ключевой фактор, влияющий на дальнейшее течение событий, – это наличие ресурсов, напоминает он. Однако пока публично объявленная партнерами часть поддержки не выглядит достаточной.

"Россияне стачиваются. Ситуация для них сложная, – заключает эксречник Генштаба. – Но она не менее сложна для украинских сил обороны в этом контексте. Именно та сторона, которая будет иметь минимальный запас ресурсов, выстоит в этом противостоянии".