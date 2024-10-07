Найбільший у Криму Феодосійський термінал нафтопродуктів загорівся після української атаки в ніч проти 7 жовтня. Окупанти використовували його, зокрема, і для забезпечення потреб своєї армії на Херсонщині та Запоріжжі, розповідає LIGA.net директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук: "Саме через Крим проходить логістична артерія ворожого угруповання".

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"Якщо хтось уже готувався бачити російські танки в Запоріжжі – він поспішив", – запевняє LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Що потрібно знати про удар по Феодосійському терміналу та які наслідки – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. Російські воєнні пропагандисти повідомили, що в ніч проти 7 жовтня АТ "Морський нафтовий термінал" загорівся після атаки безпілотниками.

У Генштабі підтвердили: Україна дійсно атакувала термінал у Феодосії. Бойове завдання виконали ракетні війська ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Це вносить певну інтригу у питання, чим саме атакували, каже LIGA.net директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Ми вже розуміємо: якщо б'ють Stormshadow – це працюють Повітряні сили. Якщо б’ють "Нептунами" – це ВМС. Безпілотниками – ГУР та СБУ. Якщо працюють ракетні сили – питання, що саме туди прилетіло", – вважає аналітик.

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що у Феодосії "влучили не просто по нафтобазі, а по нафтоналивному порту".

Удару сприяли дані, передані Силам оборони України патріотами, повідомили представники військового руху українців і кримських татар Атеш. З жовтня 2023 року агенти руху збирали інформацію про роботу нафтобази і точки розміщення ППО.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Феодосійський нафтоперевальний термінал є найбільшим об'єктом такого типу в Криму, що займається перевалкою нафтопродуктів, зазначає Лакійчук. На півострові працюють два такі термінали. Один – у Севастополі, в Козачій бухті; він вже кілька разів горів минулого року.

"Другий термінал стратегічного значення – саме у Феодосії. Основна перевалка нафтопродуктів з материкової Росії до Криму здійснюється через нього. Не стільки для цивільних кримчан, скільки під забезпечення російських військ на півдні України та російського угруповання в Криму", – пояснює Лакійчук.

З кадрів пожежі виходить, що палають три резервуари термінала, а це означає, що "30 000 тонн пального вигорить точно", припускає аналітик.

"Це не смертельний, але дуже відчутний удар у живіт російської гідри, – вважає Лакійчук. – По-перше, втрата самих нафтопродуктів, які вигорять. По-друге, зупинення термінала щонайменше на тиждень, а може й більше. Наскільки його робота затримається, – настільки прогнеться логістика росіян".

ЩО ДАЛІ. Повідомлення військових, що росіяни нерівномірно використовують свою бронетехніку на полі бою, не в останню чергу пов'язані з тим, що окупаційні війська на окремих напрямках відчувають певні проблеми із пальним для неї, каже LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Після удару по Феодосійському нафтоналивному порту можна очікувати, що на Херсонському та Запорізькому напрямках ці проблеми в окупантів загостряться.

"Танк на вірі в "русскій мір" не поїде – йому треба паливо. Історія з ударом по терміналу у Феодосії – про те, що якщо хтось уже готувався бачити російські танки в Запоріжжі, то він поспішив. Палива на це у ворога тепер не буде", – каже він.

Можливо, ця атака на певний час також вплине на активність авіації з Криму та інтенсивність руху сил противника на Південному напрямку, погоджується Лакійчук: "На обстріли "Калібрами" чи "шахедами" – на жаль, не вплине. Російські кораблі заправляються на Новоросійській військово-морській базі".

Крим лишається зручною ціллю для Сил оборони. Бити по логістиці росіян там зручніше, ніж на сході України. Тому удари по Криму триватимуть, переконаний він.

"До слова, сьогодні прилітало ще й по аеродромах у Саках та Бельбеку. Треба дочекатись офіційних повідомлень про результати цих ударів, – підсумовує Лакійчук. – Російські пропагандисти зранку раділи, що у Києві "гримить феєрверк" на честь дня народження їхнього фюрера. У Криму він відгримів не гірше".

У ГУР та СБУ на запитання LIGA.net щодо ударів біля Феодосії поки не відповіли.