Крупнейший в Крыму Феодосийский терминал нефтепродуктов загорелся после украинской атаки в ночь на 7 октября. Оккупанты использовали его, в частности, и для обеспечения потребностей своей армии на Херсонщине и Запорожье, рассказывает LIGA.net директор безопасных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук: "Именно через Крым проходит логистическая артерия вражеской группировки".

"Если кто уже готовился видеть российские танки в Запорожье – он поспешил", – уверяет LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Что нужно знать об ударе по терминалу Феодосии и какие последствия – коротко.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. Российские военные пропагандисты сообщили, что в ночь на 7 октября АО "Морской нефтяной терминал" загорелось после атаки беспилотниками.

В Генштабе подтвердили: Украина действительно атаковала терминал в Феодосии. Боевую задачу выполнили ракетные войска ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Это вносит определенную интригу в вопрос, чем именно атаковали, говорит LIGA.net директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Мы уже понимаем: если бьют Stormshadow – это работают Воздушные силы. Если бьют " Нептунами " – это ВМС. Беспилотниками – ГУР и СБУ. Если работают ракетные силы – вопрос, что именно туда прилетело", – считает аналитик.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что в Феодосии "попали не просто по нефтебазе, а по нефтеналивному порту".

Удару способствовали данные, переданные Силам обороны Украины патриотами, сообщили представители военного движения украинцев и крымских татар Атеш. С октября 2023 года агенты движения собирали информацию о работе нефтебазы и точках размещения ПВО.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Феодосийский нефтеперевалочный терминал является крупнейшим объектом такого типа в Крыму, который занимается перевалкой нефтепродуктов, отмечает Лакийчук. На полуострове работают всего два таких терминала. Один – в Севастополе, в Казачьей бухте; он уже несколько раз горел в прошлом году.

"Второй терминал стратегического значения – именно в Феодосии. Основная перевалка нефтепродуктов из материковой России в Крым осуществляется через него. Не столько для гражданских крымчан, сколько под обеспечение российских войск на юге Украины и российской группировки в Крыму", – объясняет Лакийчук.

Из кадров пожара следует, что горят три емкости терминала, а это значит, что "30 000 тонн горючего выгорит точно", предполагает аналитик.

"Это не смертельный, но очень ощутимый удар в живот российской гидры, – считает Лакийчук. – Во-первых, потеря самих выгоревших нефтепродуктов. Во-вторых, остановка терминала по меньшей мере на неделю, а может и больше. Насколько его работа задержится, – настолько прогнется логистика россиян".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Сообщения военных, что россияне неравномерно используют свою бронетехнику на поле боя, не в последнюю очередь связаны с тем, что оккупационные войска по отдельным направлениям испытывают определенные проблемы с горючим для нее, говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

После удара по Феодосийскому нефтеналивному порту можно ожидать, что на Херсонском и Запорожском направлении эти проблемы у оккупантов обострятся.

"Танк на вере в "русский мир" не поедет – ему нужно топливо. История с ударом по терминалу в Феодосии – о том, что если кто-то уже готовился видеть российские танки в Запорожье, то он поспешил. Топлива на это у врага теперь не будет" ", – говорит он.

Возможно, эта атака на время также повлияет на активность авиации из Крыма и интенсивность движения сил противника на Южном направлении, соглашается Лакийчук: "На обстрелы "Калибрамы" или "шахедами" – к сожалению, не повлияет. Российские корабли заправляются на Новороссийской военно- морской базе".

Крым остается удобной целью для сил обороны. Бить по логистике россиян там удобнее, чем на востоке Украины. Потому удары по Крыму будут продолжаться, убежден он.

"К слову, сегодня прилетало еще и по аэродромам в Саках и Бельбеке. Надо дождаться официальных сообщений о результатах этих ударов, – заключает Лакийчук. – Российские пропагандисты утром радовались, что в Киеве "гремит фейерверк" в честь дня рождения их фюрера. он отгремел не хуже".

В ГУР и СБУ на вопросы LIGA.net по поводу ударов возле Феодосии пока не ответили.