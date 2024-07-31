Цей текст про можливості багатоцільових винищувачів вперше був опублікований LIGA.net 21 серпня 2023 року, після того, як Україна отримала підтвердження передання літаків F-16. Зараз LIGA.net публікує актуалізовану версію тексту, з оновленими даними щодо можливих постачань літаків та озброєння для них.

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Україна отримала від союзників першу партію літаків F-16. Це – перший інсайт про появу довгоочікуваних багатоцільових винищувачів в українському небі.

Подробиць поки не повідомляють. Відомо, що кількість першої партії переданих літаків незначна. Чи можуть Повітряні сили одразу почати бойове використання винищувачів, чи для цього також знадобиться певний час – також поки що невідомо.

F-16 здатний захистити Україну від ракетного терору зсередини країни, відігнати якомога далі російські кораблі та авіацію, завоювати перевагу в повітрі, пояснював LIGA.net тоді ще спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат коли у 2023 році з'явились перші підтвердження передання літаків.

Які перспективи їх поява відкриє перед Україною – коротко.

Що відомо про передання F-16 Україні

Як пише агентство Bloomberg, яке повідомило про появу літаків, надання Україні F-16 – це довгоочікуваний крок, який може підвищити здатність ЗСУ відбивати російські атаки. Навіть якщо спочатку кількість літаків буде невеликою, з часом вони допоможуть Києву наростити потенціал, щоб підірвати повітряну перевагу Росії.

Раніше, 10 липня, держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16. Того ж дня Норвегія оголосила, що передасть ЗСУ шість винищувачів F-16.

Ще у 2023 році за підсумками візитів у Нідерланди та Данію президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна загалом отримає від цих країн щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16: 42 – від Нідерландів, 19 – від Данії. Літаки передадуть після завершення підготовки українських пілотів та інженерів.

Фото: EPA/Olivier Hoslet

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте уточнив, що вони мають 42 винищувачі F-16. Тоді LIGA.net розбирала можливості, які ці літаки відкривають для України.

"Ці 42 літаки – граничний ресурс, який буде по-різному розподілено: деякі з них отримають Повітряні сили України, деякі, наприклад, будуть використовуватись для подальшого навчання", – зазначав тоді LIGA.net головний редактор Defense Express Олег Катков.

Україна отримає винищувачі F-16 Block 20 MLU, уточнював LIGA.net військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. "Ці літаки наприкінці 1990-х років пройшли повний апгрейд, – розповідав він. – Вони відкривають перед Україною повний спектр можливостей.

Літаки надають за умови, що Україна має використовувати F-16 лише на своїй території для витіснення противника, наголошував у 2023 році міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

Цього зобов’язання Україна неухильно дотримується щодо всього отриманого озброєння, підкреслював тоді LIGA.net Ігнат:

"Ми беремо зброю для захисту від агресії. І ми чесно дотримуємося свого слова".

Нові можливості для Повітряних сил

З появою F-16 Україна отримає можливість працювати і по повітряних, і по наземних цілях росіян, пояснював LIGA.net Ігаль Левін.

Винищувач може використовувати далекобійне ракетне озброєння для ураження повітряних цілей у вигляді AIM-120 на дальностях понад 100 км, вважає Катков. Це вже дозволяє відігнати російську авіацію.

"Зараз росіяни можуть безкарно використовувати свою авіацію, – пояснював він. – Навіть якщо "Бук" поставити просто в передній окоп на "нулі", його дальність – до 40 км. Росіяни, не заходячи в зону його ураження, просто роблять скидання і все. У нас немає і ніколи не буде стільки комплексів Patriot, щоб закрити всю лінію фронту".

Винищувачі можуть відігнати від переднього краю і тактичну авіацію ворога, і ударні вертольоти, які роблять багато шкоди, казав він.

F-16 – багатоцільовий літак, здатний працювати не лише по повітряних, а й по наземних та морських цілях, наголошував речник Повітряних сил Ігнат. Питання в тому, який тип озброєння підвісити під крила.

Варіантів є дуже багато, казав Левін. F-16 фактично може нести на собі 95% всіх наявних західних номенклатур: і будь-які бомби з лазерним чи GPS-наведенням, і ракети "повітря-повітря" ближнього і дальнього радіуса.

"Це – як конструктор. На будь-яку місію на нього можна підібрати підвіси та різноманітні інші види озброєнь", – зазначав він.

МіГ-29 проєктувався як винищувач, розповідав Левін: "Його задача – піднятись і збити ворога. Так, він може нести бомби, під нього адаптували ракети HARM, антирадарно їх використовували. Але вони обмежено використовувались. Тепер Україна зможе ефективніше застосовувати ці ракети".

Коли наші літаки використовують ракети JDAM-ER і HARM, вони мають вийти в район цілі та зробити скидання, уточнював Катков.

"Літак не спілкується з озброєнням взагалі ніяк, – розповідав він. – На F-16 пілот буде обирати ціль, а не просто робити пуск, після якого ракета йде за своїми алгоритмами. Це абсолютно інший рівень ефективного використання озброєння".

Крім того, літаки зможуть посилити протиповітряну оборону у тилу, додавав головний редактор Defense Express. Зокрема, F-16 зможуть значно ефективніше уражати крилаті ракети завдяки більш довершеній радіолокаційній станції, яка ефективно бачить цілі на фоні землі.

30 липня 2024 року стало відомо, що США погодилися озброїти F-16, які Україна отримає від союзників, ракетами американського виробництва та іншою сучасною зброєю.

Вашингтон вирішив передати Києву боєприпаси класу "повітря-земля", комплекти точного наведення для бомб та сучасні ракети класу "повітря-повітря".

За інформацією ЗМІ, Україна отримає:

→ ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM;

→ версії комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю;

→ бомби малого діаметра, які вибухають у вузькому радіусі ураження;

→ сучасні ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM;

→ ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря" для літаків.

Скільки літаків отримає Україна

Точна кількість літаків, яку Україна отримає найближчим часом, не розголошується.

Але отримання першої ескадрильї F-16 не означатиме, що вже наступного дня над Кремлем піднімуть білий прапор, наголошує Катков.

"Одна, дві, три ескадрильї – це мало, – каже він. – У Росії літаків, які можуть вести повноцінний повітряний бій, близько 500. Звісно, є питання, скільки машин у них у нельотному стані, яка пропускна можливість авіабаз, котрі вони можуть використовувати, але все ж таки".

За словами Ігната, Україні необхідні 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва, щоб замінити старий авіапарк техніки.

Основним новим винищувачем для Повітряних сил має стати саме F-16, зазначає Ігнат. Але він не буде єдиним у своєму класі. Ще один тип літака, який буде на озброєнні України – шведський JAS 39 Gripen. Але поки всі зосереджені на переданні F-16.

"Зараз увага зосереджена на інтеграції F-16", – наголошує міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Хоча постачання Україні винищувачів Gripen не виключається, і може "стати актуальним у майбутньому", але зараз пріоритетною для партнерів є програма F-16.

Також серед пріоритетів для Повітряних сил є отримання Eurofighter Typhoon та Rafale, зазначав у 2023 році командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"І F-16, і Gripen – це багатоцільовий літак, здатний захистити Україну від ракетного терору РФ, відігнати якомога далі російські кораблі та російську авіацію, завоювати перевагу в повітрі", – пояснював Ігнат.

Вже зараз Україна має думати й про те, на чому будуть літати Повітряні сили у 2030-2035 роках, зазначав Катков. Тому що льотний ресурс тих машин, які отримає Україна, розрахований десь до середини 2030-х років.

"F-16 – це літак для перемоги, – сказав він. – Літаки після перемоги – окреме питання, яке буде вирішуватись тоді, коли ми вирішимо основне".