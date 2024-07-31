Этот текст о возможностях многоцелевых истребителей был впервые опубликован LIGA.net 21 августа 2023 года, после того, как Украина получила подтверждение передачи самолетов F-16. Сейчас LIGA.net публикует актуализированную версию текста с обновленными данными о возможных поставках самолетов и вооружении для них.

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Украина получила от союзников первую партию самолетов F-16. Это первый инсайт о появлении долгожданных многоцелевых истребителей в украинском небе.

Подробности пока не сообщают. Известно, что количество первой партии переданных самолетов незначительно. Могут ли Воздушные силы сразу начать боевое использование истребителей или для этого также понадобится определенное время – пока неизвестно.

F-16 способен защитить Украину от ракетного террора изнутри страны, отогнать подальше российские корабли и авиацию, завоевать преимущество в воздухе, объяснял LIGA.net тогда еще спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, когда в 2023 году появились первые подтверждения передачи самолетов.

Какие перспективы их появление откроет перед Украиной – коротко.

Что известно о передаче F-16 Украине

Как пишет агентство Bloomberg, сообщившее о появлении самолетов, предоставление Украине F-16 – это долгожданный шаг, который может повысить способность ВСУ отражать российские атаки. Даже если сначала количество самолетов будет небольшим, со временем они помогут Киеву нарастить потенциал, чтобы взорвать воздушное превосходство России.

Ранее 10 июля госсекретарь США Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16. В тот же день Норвегия объявила, что передаст ВСУ шесть истребителей F-16.

Еще в 2023 году по итогам визитов в Нидерланды и Данию президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от этих стран по меньшей мере 60 современных западных истребителей F-16: 42 – от Нидерландов, 19 – от Дании. Самолеты передадут по завершении подготовки украинских пилотов и инженеров.

Фото: EPA/Olivier Hoslet

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что у них 42 истребителя F-16. Тогда LIGA.net разбирала возможности, которые эти самолеты открывают Украине.

"Эти 42 самолета – предельный ресурс, который будет по-разному распределен: некоторые из них получат Воздушные силы Украины, некоторые, например, будут использоваться для дальнейшего обучения", – отмечал тогда LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков.

Украина получит истребители F-16 Block 20 MLU, уточнял LIGA.net военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. "Эти самолеты в конце 1990-х годов прошли полный апгрейд, – рассказывал он. – Они открывают перед Украиной полный спектр возможностей".

Самолеты предоставляют при условии, что Украина должна использовать F-16 только на своей территории для вытеснения противника, отмечал в 2023 году министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Это обязательство Украина неукоснительно соблюдает все полученное вооружение, подчеркивал тогда LIGA.net Игнат:

"Мы берем оружие для защиты от агрессии. И мы честно придерживаемся своего слова".

Новые возможности для Воздушных сил

С появлением F-16 Украина получит возможность работать и по воздушным и по наземным целям россиян, объяснял LIGA.net Игаль Левин.

Истребитель может использовать дальнобойное ракетное вооружение для поражения воздушных целей в виде AIM-120 на дальностях более 100 км, считает Катков. Это уже позволяет отогнать российскую авиацию.

"Сейчас россияне могут безнаказанно использовать свою авиацию, – объяснял он. – Даже если "Бук" поставить прямо в передний окоп на "нуле", его дальность – до 40 км. Россияне, не заходя в зону его поражения, просто производят сброс и все. У нас нет и никогда не будет столько комплексов Patriot, чтобы закрыть всю линию фронта".

Истребители могут отогнать от переднего края и тактическую авиацию врага, и ударные вертолеты, причиняющие много вреда, говорил он.

F-16 – многоцелевой самолет, способный работать не только по воздушным, но и по наземным и морским целям, отмечал пресс-секретарь Воздушных сил Игнат. Вопрос в том, какой тип вооружения подвесить под крылья.

Вариантов очень много, говорил Левин. F-16 фактически может нести на себе 95% всех имеющихся западных номенклатур: и любые бомбы с лазерной или GPS-наводкой, и ракеты "воздух-воздух" ближнего и дальнего радиуса.

"Это как конструктор. На любую миссию на него можно подобрать подвесы и различные другие виды вооружений", – отмечал он.

МиГ-29 проектировался как истребитель, рассказывал Левин: "Его задача – подняться и сбить врага. Да, он может нести бомбы, под него адаптировали ракеты HARM, антирадарно их использовали. Но они ограниченно использовались. Теперь Украина сможет более эффективно применять эти ракеты".

Когда наши самолеты используют ракеты JDAM-ER и HARM, они должны выйти в район цели и произвести сброс, уточнял Катков.

"Самолёт не общается с вооружением вообще никак, – рассказывал он. – На F-16 пилот будет выбирать цель, а не просто делать пуск, после которого ракета следует по своим алгоритмам. Это совершенно другой уровень эффективного использования вооружения".

Кроме того, самолеты смогут усилить противовоздушную оборону в тылу, добавлял главный редактор Defense Express. В частности, F-16 смогут значительно эффективнее поражать крылатые ракеты благодаря более совершенной радиолокационной станции, эффективно видящей цели на фоне земли.

30 июля 2024 стало известно, что США согласились вооружить F-16, которые Украина получит от союзников, ракетами американского производства и другим современным оружием.

Вашингтон решил передать Киеву боеприпасы класса "воздух-земля", комплекты точной наводки для бомб и современные ракеты класса "воздух-воздух".

По информации СМИ, Украина получит:

→ ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM;

→ версии комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие;

→ бомбы малого диаметра, взрывающиеся в узком радиусе поражения;

→ современные ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM;

→ ракеты AIM-9X малой дальности класса "воздух-воздух" для самолетов.

Сколько самолетов получит Украина

Точное количество самолетов, которое Украина получит в ближайшее время, не разглашается.

Но получение первой эскадрильи F-16 не будет означать, что уже на следующий день над Кремлем поднимут белое знамя, отмечает Катков.

"Одна, две, три эскадрильи – это мало, – говорит он. – В России самолетов, которые могут вести полноценное воздушное сражение, около 500. Конечно, есть вопрос, сколько машин у них в нелетном состоянии, какая пропускная возможность авиабаз, какие они могут использовать, но все же".

По словам Игната, Украине необходимы 128 многоцелевых истребителей западного производства, чтобы заменить старый авиапарк техники.

Основным новым истребителем для Воздушных сил должно стать именно F-16, отмечает Игнат. Но он не будет единственным в своем классе. Еще один тип самолета, который будет на вооружении Украины, – шведский JAS 39 Gripen. Но пока все сосредоточены на передаче F-16.

"Сейчас внимание сосредоточено на интеграции F-16", – отмечает министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Хотя поставка Украине истребителей Gripen не исключается, и может стать актуальной в будущем, но сейчас приоритетной для партнеров является программа F-16.

Также среди приоритетов для Воздушных сил есть получение Eurofighter Typhoon и Rafale, отмечал в 2023 году командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"И F-16, и Gripen – это многоцелевой самолет, способный оградить Украину от ракетного террора РФ, отогнать как можно дальше российские корабли и российскую авиацию, завоевать преимущество в воздухе", – объяснял Игнат.

Уже сейчас Украина должна думать о том, на чем будут летать Воздушные силы в 2030-2035 годах, отмечал Катков. Потому что летный ресурс тех машин, которые получит Украина, рассчитан до середины 2030-х годов.

"F-16 – это самолет для победы, – сказал он. – Самолеты после победы – отдельный вопрос, который будет решаться тогда, когда мы решим основной".