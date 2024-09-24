ГУР та ВПС України провели низку унікальних операцій – вперше в історії збили два російські літаки А-50. Їх у Росії дуже мало. Навчених екіпажів теж. Після цих успіхів росіяни менше можуть бачити українські ракети й дрони, які летять по цілях у Росії. Про це пише The Times. LIGA.net переповідає коротко.

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Перша спроба поцілити А-50 провалилась

Жодна армія ніколи раніше не збивала бортовий літак раннього попередження та управління.

З перших днів вторгнення кілька російських А-50 з величезними радарами на фюзеляжі сканували сотні кілометрів неба над Україною, викриваючи роботу українських ВПС.

Довідка А-50 – літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі Іл-76. На озброєнні радянської армії з 1989-го. У Росії таких залишилося близько семи штук. А-50 – літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі Іл-76. На озброєнні радянської армії з 1989-го. У Росії таких залишилося близько семи штук.

"Комплекс С-200 розробили 60 років тому для ураження цілей на великій відстані та висоті. У травні 2022-го ми вирішили відновити С-200 і почати їх бойове застосування", – каже The Times старший офіцер ГУР, розкриваючи деталі операції, яку провели разом із ВПС України.

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Спершу відшукали офіцерів, які раніше керували С-200. Потім інженерів, здатних відновити комплекс, пускові установки та ракети.

Під час першого запуску восени 2023-го ракети не змогли поцілити – А-50 змінив траєкторію польоту. Але отримали цінні уроки.

"Ми показали авіації, щоб не боялися удару. Коли запустили дві ракети, вони побачили, як швидко ми сховали пускові установки й втекли. Ніхто не помітив, де ми були", – каже офіцер ГУР.

"Десятиліття роботи, викреслені одним махом"

Цього року українські ВПС, щойно оснащені Patriot, взялися знову за виклик.

"Це було дуже ризиковано, бо довелося підганяти їх близько до фронту – радар, пускову установку, джерело живлення та автомобіль безпеки. П’ять чи шість великих машин", – каже підполковник українських ВПС.

14 січня батарея Patriot чекала на А-50, який перетинав Азовське море разом із літаком командного центру Іл-22. Російські екіпажі вважали себе поза межами наземної загрози. У них було до двох хвилин, щоб зреагувати, перш ніж вцілили українські ракети. А-50 впав у море. Іл із пошкодженнями повернувся на базу.

"А-50 призначені для управління повітряним боєм. Їх у росіян дуже мало. Ще гірше – мало навчених диспетчерів. Втрата людей така ж страшна, як і машин. Екіпаж був дуже професійний, десятиліття роботи, викреслені одним ударом", – каже командувач британських ВПС у відставці Грег Беґвелл.

Як тільки Кремль зрозумів, що А-50 вразливі, відвів їх з Азовського моря, поза зону дії Patriot. Проте літаки були в зоні дії С-200. 23 лютого екіпаж української С-200 під командуванням ГУР завдав ще одного удару. Цього разу вразив другий А-50, за 170 км від фронту.

Змагання ГУР та ВПС України

ГУР та українські ВПС змагаються у проведенні найсміливіших засідок, які військові США охрестили SAMbushes – абревіатура від "земля-повітря і засідка".

"Системи ППО України – маневрені. Вони роблять історичні речі, яких не бачила за 22 роки своєї служби. Одна з них – SAMbush", – каже помічниця начальника штабу командування ППО та ПРО 10-ї армії США, полковниця Розанна Клементе.

Використовуючи як приманку С-300 з увімкненим радаром, вони заманили літаки в зону дії Patriot, а тоді вдарили, каже підполковник ВПС України.

19 квітня ГУР знову розгорнув батарею С-200. Цього разу націлився на російський ядерний стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який згодом упав над Ставропольським краєм РФ, за 300 км від фронту. Літак розбився, виконуючи пуск крилатих ракет по Україні. Москва заперечує збиття, стверджуючи, що у машини сталася технічна несправність.

"Відтоді росіяни змінили дистанцію запусків ракет. Ми відігнали їх від деяких цілей", – каже офіцер ГУР.

"Втрати А-50 суттєво шкодять Росії. Їм тепер значно важче перехоплювати чи отримати раннє попередження про українські ракети та дрони", – каже офіцер ГУР.

Разом з ударами по бомбардувальниках Україна зменшила здатність Путіна боротися із НАТО у повітряному протистоянні, додає Беґвелл.

За його словами, бомбардувальники здатні нести тактичні ядерні ракети. Це зменшує сили Росії в довгостроковій перспективі ядерного протистояння з Великою Британією та НАТО.