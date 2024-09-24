"Впервые в истории". Как ГУР ослепило российские ВВС – детали от The Times

Как украинские военные соревнуются в сбитии российских самолетов и проводят уникальные операции

А-50 летит над Красной площадью Москвы во время военного парада в 2020-м (фото: EPA-EFE/EVGENY BIYATOV

ГУР и ВВС Украины провели ряд уникальных операций – впервые в истории сбили два российских самолета А-50. Их в России очень мало. Наученных экипажей тоже. После этих успехов россияне меньше могут видеть украинские ракеты и дроны, летящие по целям в России. Об этом пишет The Times. LIGA.net пересказывает коротко.

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Первая попытка попасть в А-50 провалилась

Никакая армия никогда раньше не сбивала бортовой самолет раннего предупреждения и управления.

С первых дней вторжения несколько российских А-50 с огромными радарами на фюзеляже сканировали сотни километров неба над Украиной, разоблачая работу украинских ВВС.

Справка А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76. На вооружении советской армии с 1989-го. В России таких осталось около семи штук. А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76. На вооружении советской армии с 1989-го. В России таких осталось около семи штук.

"Комплекс С-200 разработали 60 лет назад для поражения целей на большом расстоянии и высоте. В мае 2022-го мы решили восстановить С-200 и начать их боевое применение", – говорит The Times старший офицер ГУР, раскрывая детали проведённой операции, которую провели вместе с ВВС Украины.

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Сначала отыскали офицеров, ранее управлявших С-200. Затем инженеров, способных восстановить комплекс, пусковые установки и ракеты.

Во время первого запуска осенью 2023-го ракеты не смогли попасть – А-50 сменил траекторию полета. Но получили ценные уроки.

"Мы показали авиации, чтобы не боялись удара. Когда запустили две ракеты, они увидели, как быстро мы спрятали пусковые установки и скрылись. Никто не заметил, где мы были", – говорит офицер ГУР.

"Десятилетия работы, вычеркнутые одним махом"

В этом году украинские ВВС, только что оснащенные Patriot, взялись снова за вызов.

"Это было очень рискованно, потому что пришлось подгонять их близко к фронту – радар, пусковую установку, источник питания и автомобиль безопасности. Пять или шесть больших машин", – говорит подполковник украинских ВВС.

14 января батарея Patriot ожидала А-50, который пересекал Азовское море вместе с самолетом командного центра Ил-22. Российские экипажи считали себя вне наземной угрозы. У них было до двух минут, чтобы среагировать, прежде чем попали украинские ракеты. А-50 упал в море. Ил с повреждениями вернулся на базу.

"А-50 предназначены для управления воздушным боем. Их у россиян очень мало. Еще хуже – мало обученных диспетчеров. Потеря людей так же страшна, как и машин. Экипаж был очень профессиональный, десятилетия работы, вычеркнуты одним ударом", – говорит командующий британских ВВС в отставке Грег Бегвелл.

Как только Кремль понял, что А-50 уязвимы, отвел их от Азовского моря вне зоны действия Patriot. Тем не менее самолеты были в зоне действия С-200. 23 февраля экипаж украинского С-200 под командованием ГУР нанес еще один удар. На этот раз поразил второй А-50, в 170 км от фронта.

Соревнования ГУР и ВВС Украины

ГУР и украинские ВВС соревнуются в проведении самых смелых засад, которые военные США окрестили SAMbushes – аббревиатура от "земля-воздух и засада".

"Системы ПВО Украины – маневренные. Они делают исторические вещи, которых не видела за 22 года своей службы. Одна из них – SAMbush", – говорит помощница начальника штаба командования ПВО и ПРО 10-й армии США, полковник Розанна Клементе.

Используя в качестве приманки С-300 с включенным радаром, они заманили самолеты в зону действия Patriot, а затем ударили, говорит подполковник ВВС Украины.

19 апреля ГУР снова развернуло батарею С-200. В этот раз нацелилось на российский ядерный стратегический бомбардировщик Ту-22М3, впоследствии упавший над Ставропольским краем РФ, в 300 км от фронта. Самолет разбился, выполняя пуск крылатых ракет по Украине. Москва отрицает сбивание, утверждая, что у машины произошла техническая неисправность.

"С тех пор россияне сменили дистанцию запусков ракет. Мы отогнали их от некоторых целей", – говорит офицер ГУР.

"Потери А-50 существенно вредят России. Им теперь гораздо труднее перехватывать или получить раннее предупреждение об украинских ракетах и дронах", – говорит офицер ГУР.

Вместе с ударами по бомбардировщикам Украина снизила способность Путина бороться с НАТО в воздушном противостоянии, добавляет Бегвелл.

По его словам, бомбардировщики способны нести тактические ядерные ракеты. Это уменьшает силы России в долгосрочной перспективе ядерного противостояния с Великобританией и НАТО.