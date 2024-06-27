Наступ на міста Часів Яр і Костянтинівка, а потім на Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ з виходом на межі Донецької області – один із ключових напрямів зусиль російських окупаційних військ. Про це наприкінці 2023 року попереджав тоді ще командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Відтоді ситуація навколо Костянтинівки постійно загострюється. Зараз околиці міста активно обстрілюють, каже LIGA.net представник служби звʼязків з громадськістю 24-ї ОМБр імені короля Данила Андрій Полухін.

Останнім часом Росія кинула багато сил на захоплення Покровська та життєво важливої траси на Костянтинівку, додає LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Мапа: Deepstate

Формують "кліщі". Що відбувається навколо Костянтинівки

Росіянам важливо вийти на дорогу Мирноград-Костянтинівка, що веде до Слов’янська і Краматорська, розповідає LIGA.net засновник благодійної організації "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний. Але щоб далі наступати на Костянтинівку, ворогу спочатку треба взяти Часів Яр.

У Часовому Ярі російська армія атакує по всій лінії фронту. Ворог активно використовує безпілотники та керовані авіабомби, зазначає Полухін.

"Якщо у противника вийде просунутись на цьому напрямку – життя в Костянтинівці ускладниться. Хоча про це говорити ще зарано," – додає він.

Загроза велика, але спроба захоплення Костянтинівки – це скоріше питання місяців, а не тижнів. Подальший перебіг подій залежить від темпів отримання західної допомоги, зауважив співрозмовник LIGA.net у Міністерстві оборони.

Росіяни невпинно продовжують без успіху штурмувати Часів Яр з різних сторін, каже Волошин:

"Успіхів ворог не має, але його активність постійна. Місто знищують усім, чим можна".

Поки стоїть Часів Яр – наступ на Костянтинівку нереальний

Поки Часів Яр під контролем Сил оборони – наступ на Костянтинівку нереальний, акцентує Нарожний. Якщо місто впаде, у ворога буде вибір: або просуватися на Слов’янськ, або – на Костянтинівку.

Костянтинівка для росіян цікавіша – через неї відкривається шлях на Покровськ, Павлоград, Мирноград.

"Вздовж моря, аж до Вугледара", – зазначає військовий аналітик.

До того ж росіяни вже наступають з Очеретиного. Звідти дорога Мирноград-Костянтинівка вже прострілюється з мінометів та ствольної артилерії, додає Нарожний. Так росіяни формують "кліщі" навколо міста:

"Поки що сформована тільки одна частина цих "кліщів". Але наступ на Очеретине все одно становить велику загрозу саме для Костянтинівки".

Мапа: Deepstate

Окупанти намагаються просунутись малими групами на цьому напрямку, але українські військові їх знищують і роблять все, щоб унеможливити подальше просування ворога, стверджує речник ОСУВ "Хортиця".

Харків – для відвернення уваги. Чому для Росії важливий Донбас

Для російської армії Донбас стратегічно важливіший, аніж Харків, вважає Нарожний.

"Наступ безпосередньо на Харків означатиме гуманітарну катастрофу та черговий удар по іміджу росіян. Ця операція – відволікаюча: відтягнути резерви, щоб захищати місто, збивати літаки", – припускає він.

Просування на Донбасі має більше перспектив. У разі падіння Часового Яру росіяни відкриють собі шлях на агломерацію Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка. Це наблизить їх до виходу на адміністративні межі Донецької області. Тому зараз багато зусиль росіяни кидають на те, щоб захопити панівні висоти Часового Яру, пояснює речник ОСУВ "Хортиця".

"Якщо ворог там закріпиться – під ударом опиняться Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ і Дружківка. Ці чотири міста у разі втрати Часового Яру одразу стануть зоною активних бойових дій. І це своєю чергою створює серйозну загрозу для їхньої окупації", – розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Поки що окупанти пробують вирівняти лінію бойового зіткнення, активно штурмують в напрямку Кліщіївки та Андріївки, намагаючись відкинути українських військових до каналу "Сіверський Донець–Донбас", додає Волошин.

Крім того, вихід на агломерацію Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка полегшить росіянам логістику. Особливо їм потрібен контроль над залізницею, яка може стати ключовою у забезпеченні окупаційних військ.

Захоплення залізничної станції у Костянтинівці означатиме для російської армії можливість постачання всього необхідного, каже Волошин.

Зокрема – на південних напрямках.

Зараз Росія намагається побудувати там ще одну залізницю, трохи далі від лінії фронту – вздовж Азовського узбережжя, наголошує LIGA.net військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман.

"Вони зараз користуються залізницею Волноваха-Токмак-Мелітополь-Джанкой. Якщо подивитися по "лінії Суровікіна", видно, що Росія будувала фортифікації, аби не дати Силам оборони можливості пройти до цієї залізниці", – каже він.

Росія розуміє, що Крим під загрозою – це пастка, додає Нарожний. Там одна логістична лінія: кримський міст, по якому вже було завдано потужних ударів.

"Великі десантні кораблі потопили – і росіянам вже нема чим перевозити особовий склад та боєприпаси, повітрям – теж нереально. Тому вони посилено будують залізну дорогу вздовж Азовського моря до Бердянська: Ростов-Бердянськ", – розповів військовий аналітик.

Цю дорогу потрібно убезпечити від обстрілів української армії, – до неї легко дістати з HIMARS боєприпасом GMLRS, наголошує Нарожний. Тож мета Росії – відкинути Україну від Вугледару, щоб убезпечити логістику вздовж Азовського моря.

"Тому вони наступають на Покровському напрямку", – підсумував він.

Шлях Волноваха-Токмак-Мелітополь-Джанкой не має паралельної дороги.

"Тобто, якщо в одному місці її перекрити, то об’їхати неможливо, – каже Гетьман. – Тому паралельно росіяни й намагаються побудувати [ще один логістичний шлях] вздовж Азовського узбережжя".

Читайте також: Втричі більше, ніж у лютому 2022-го. Як армія Росії адаптується до війни і що це означає