Уже есть часть "клещей". Что будет, если падет Константиновка, и куда разрастется фронт
Наступление на города Часов Яр и Константиновка, а затем на Дружковку, Славянск и Краматорск с выходом на границы Донецкой области – одно из ключевых направлений усилий российских оккупационных войск. Об этом в конце 2023 года предупреждал тогда еще командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
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С тех пор ситуация вокруг Константиновки постоянно обостряется. Сейчас окрестности города активно обстреливают, говорит LIGA.net представитель службы по связям с общественностью 24-й ОМБр имени короля Даниила Андрей Полухин.
В последнее время Россия бросила много сил на захват Покровска и жизненно важной трассы на Константиновку, добавляет LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Формируют "клещи". Что происходит вокруг Константиновки
Россиянам важно выйти на дорогу Мирноград-Константиновка, ведущую в Славянск и Краматорск, рассказывает LIGA.net основатель благотворительной организации "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный. Но чтобы дальше наступать на Константиновку, врагу сначала нужно взять Часов Яр.
В Часовом Яру российская армия атакует по всей линии фронта. Враг активно использует беспилотники и управляемые авиабомбы, отмечает Полухин.
"Если у противника получится продвинуться на этом направлении – жизнь в Константиновке усложнится. Хотя об этом говорить еще рано", – добавляет он.
Угроза велика, но попытка захвата Константиновки – это скорее вопрос месяцев, а не недель. Дальнейший ход событий зависит от темпов получения западной помощи, отметил собеседник LIGA.net в Министерстве обороны.
Россияне неустанно продолжают безуспешно штурмовать Часов Яр с разных сторон, говорит Волошин:
"Успехов у врага нет, но его активность постоянна. Город уничтожают всем, чем можно".
Пока стоит Часов Яр – наступление на Константиновку нереально
Пока Часов Яр под контролем Сил обороны – наступление на Константиновку нереально, акцентирует Нарожный. Если город падет, у врага будет выбор: либо продвигаться на Славянск, либо – на Константиновку.
Константиновка для россиян интереснее – через нее открывается путь на Покровск, Павлоград, Мирноград.
"Вдоль моря, вплоть до Угледара", – отмечает военный аналитик.
К тому же россияне уже наступают из Очеретино. Оттуда дорога Мирноград-Константиновка уже простреливается из минометов и ствольной артиллерии, добавляет Нарожный. Так россияне формируют "клещи" вокруг города:
"Пока сформирована только одна часть этих "клещей". Но наступление на Очеретино все равно представляет большую угрозу именно для Константиновки".
Оккупанты пытаются продвинуться малыми группами на этом направлении, но украинские военные их уничтожают и делают все, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение врага, утверждает спикер ОСУВ "Хортица".
Харьков – для отвлечения внимания. Почему для России важен Донбасс
Для российской армии Донбасс стратегически важнее Харькова, считает Нарожный.
"Наступление непосредственно на Харьков будет означать гуманитарную катастрофу и очередной удар по имиджу россиян. Эта операция – отвлекающая: оттянуть резервы, чтобы защищать город, сбивать самолеты", – предполагает он.
Продвижение на Донбассе имеет больше перспектив. В случае падения Часова Яра россияне откроют себе путь на агломерацию Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Это приблизит их к выходу на административные границы Донецкой области. Поэтому сейчас много усилий россияне бросают на то, чтобы захватить господствующие высоты Часова Яра, объясняет представитель ОСУВ "Хортица".
"Если враг там закрепится – под ударом окажутся Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка. Эти четыре города в случае потери Часова Яра сразу станут зоной активных боевых действий. И это в свою очередь создает серьезную угрозу для их оккупации", – рассказал представитель ОСУВ "Хортица".
Пока оккупанты пробуют выровнять линию боевого соприкосновения, активно штурмуют в направлении Клещеевки и Андреевки, пытаясь отбросить украинских военных к каналу "Северский Донец-Донбасс", добавляет Волошин.
Кроме того, выход на агломерацию Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка облегчит россиянам логистику. Особенно им нужен контроль над железной дорогой, которая может стать ключевой в обеспечении оккупационных войск.
Захват железнодорожной станции в Константиновке будет означать для российской армии возможность поставки всего необходимого, говорит Волошин.
В том числе – на южных направлениях.
Сейчас Россия пытается построить там еще одну железную дорогу, подальше от линии фронта – вдоль Азовского побережья, отмечает LIGA.net военный аналитик, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман.
"Они сейчас пользуются железной дорогой Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой. Если посмотреть по "линии Суровикина", видно, что Россия строила фортификации, чтобы не дать Силам обороны возможности пройти к этой железной дороге", – говорит он.
Россия понимает, что Крым под угрозой – ловушка, добавляет Нарожный. Там одна логистическая линия: крымский мост, по которому уже были нанесены сильные удары.
"Большие десантные корабли потопили – и россиянам уже нечем перевозить личный состав и боеприпасы, воздухом – тоже нереально. Поэтому они усиленно строят железную дорогу вдоль Азовского моря в Бердянск: Ростов-Бердянск", – рассказал военный аналитик.
Эту дорогу нужно обезопасить от обстрелов украинской армии – к ней легко достать с HIMARS боеприпасом GMLRS, отмечает Нарожный. Поэтому цель России – отбросить Украину от Угледара, чтобы обезопасить логистику вдоль Азовского моря.
"Поэтому они наступают на Покровском направлении", – подытожил он.
Дорога Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой не имеет параллельного пути.
"То есть, если в одном месте ее перекрыть, то объехать невозможно, – говорит Гетьман. – Поэтому параллельно россияне и пытаются построить [еще один логистический путь] вдоль Азовского побережья".
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