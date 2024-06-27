Наступление на города Часов Яр и Константиновка, а затем на Дружковку, Славянск и Краматорск с выходом на границы Донецкой области – одно из ключевых направлений усилий российских оккупационных войск. Об этом в конце 2023 года предупреждал тогда еще командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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С тех пор ситуация вокруг Константиновки постоянно обостряется. Сейчас окрестности города активно обстреливают, говорит LIGA.net представитель службы по связям с общественностью 24-й ОМБр имени короля Даниила Андрей Полухин.

В последнее время Россия бросила много сил на захват Покровска и жизненно важной трассы на Константиновку, добавляет LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Карта: Deepstate

Формируют "клещи". Что происходит вокруг Константиновки

Россиянам важно выйти на дорогу Мирноград-Константиновка, ведущую в Славянск и Краматорск, рассказывает LIGA.net основатель благотворительной организации "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный. Но чтобы дальше наступать на Константиновку, врагу сначала нужно взять Часов Яр.

В Часовом Яру российская армия атакует по всей линии фронта. Враг активно использует беспилотники и управляемые авиабомбы, отмечает Полухин.

"Если у противника получится продвинуться на этом направлении – жизнь в Константиновке усложнится. Хотя об этом говорить еще рано", – добавляет он.

Угроза велика, но попытка захвата Константиновки – это скорее вопрос месяцев, а не недель. Дальнейший ход событий зависит от темпов получения западной помощи, отметил собеседник LIGA.net в Министерстве обороны.

Россияне неустанно продолжают безуспешно штурмовать Часов Яр с разных сторон, говорит Волошин:

"Успехов у врага нет, но его активность постоянна. Город уничтожают всем, чем можно".

Пока стоит Часов Яр – наступление на Константиновку нереально

Пока Часов Яр под контролем Сил обороны – наступление на Константиновку нереально, акцентирует Нарожный. Если город падет, у врага будет выбор: либо продвигаться на Славянск, либо – на Константиновку.

Константиновка для россиян интереснее – через нее открывается путь на Покровск, Павлоград, Мирноград.

"Вдоль моря, вплоть до Угледара", – отмечает военный аналитик.

К тому же россияне уже наступают из Очеретино. Оттуда дорога Мирноград-Константиновка уже простреливается из минометов и ствольной артиллерии, добавляет Нарожный. Так россияне формируют "клещи" вокруг города:

"Пока сформирована только одна часть этих "клещей". Но наступление на Очеретино все равно представляет большую угрозу именно для Константиновки".

Карта: Deepstate

Оккупанты пытаются продвинуться малыми группами на этом направлении, но украинские военные их уничтожают и делают все, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение врага, утверждает спикер ОСУВ "Хортица".

Харьков – для отвлечения внимания. Почему для России важен Донбасс

Для российской армии Донбасс стратегически важнее Харькова, считает Нарожный.

"Наступление непосредственно на Харьков будет означать гуманитарную катастрофу и очередной удар по имиджу россиян. Эта операция – отвлекающая: оттянуть резервы, чтобы защищать город, сбивать самолеты", – предполагает он.

Продвижение на Донбассе имеет больше перспектив. В случае падения Часова Яра россияне откроют себе путь на агломерацию Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Это приблизит их к выходу на административные границы Донецкой области. Поэтому сейчас много усилий россияне бросают на то, чтобы захватить господствующие высоты Часова Яра, объясняет представитель ОСУВ "Хортица".

"Если враг там закрепится – под ударом окажутся Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка. Эти четыре города в случае потери Часова Яра сразу станут зоной активных боевых действий. И это в свою очередь создает серьезную угрозу для их оккупации", – рассказал представитель ОСУВ "Хортица".

Пока оккупанты пробуют выровнять линию боевого соприкосновения, активно штурмуют в направлении Клещеевки и Андреевки, пытаясь отбросить украинских военных к каналу "Северский Донец-Донбасс", добавляет Волошин.

Кроме того, выход на агломерацию Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка облегчит россиянам логистику. Особенно им нужен контроль над железной дорогой, которая может стать ключевой в обеспечении оккупационных войск.

Захват железнодорожной станции в Константиновке будет означать для российской армии возможность поставки всего необходимого, говорит Волошин.

В том числе – на южных направлениях.

Сейчас Россия пытается построить там еще одну железную дорогу, подальше от линии фронта – вдоль Азовского побережья, отмечает LIGA.net военный аналитик, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман.

"Они сейчас пользуются железной дорогой Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой. Если посмотреть по "линии Суровикина", видно, что Россия строила фортификации, чтобы не дать Силам обороны возможности пройти к этой железной дороге", – говорит он.

Россия понимает, что Крым под угрозой – ловушка, добавляет Нарожный. Там одна логистическая линия: крымский мост, по которому уже были нанесены сильные удары.

"Большие десантные корабли потопили – и россиянам уже нечем перевозить личный состав и боеприпасы, воздухом – тоже нереально. Поэтому они усиленно строят железную дорогу вдоль Азовского моря в Бердянск: Ростов-Бердянск", – рассказал военный аналитик.

Эту дорогу нужно обезопасить от обстрелов украинской армии – к ней легко достать с HIMARS боеприпасом GMLRS, отмечает Нарожный. Поэтому цель России – отбросить Украину от Угледара, чтобы обезопасить логистику вдоль Азовского моря.

"Поэтому они наступают на Покровском направлении", – подытожил он.

Дорога Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой не имеет параллельного пути.

"То есть, если в одном месте ее перекрыть, то объехать невозможно, – говорит Гетьман. – Поэтому параллельно россияне и пытаются построить [еще один логистический путь] вдоль Азовского побережья".

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