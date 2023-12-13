Зеленський повертається зі США без великих грошей: чому так сталося і що далі

Президент Володимир Зеленський повертається зі США без позитивного результату. Конгрес продовжує сперечатись через проблеми на кордоні з Мексикою та, найімовірніше, не ухвалить до кінця року додаткову допомогу Україні на $61,7 млрд.

"Байден був радий бачити Зеленського, – каже LIGA.net ексдипломат та експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара. – Все ж він був важелем впливу і тиску на республіканців".

Як пройшов візит Зеленського до США та чого чекати далі – коротко на LIGA.net.

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ДОРОГІ БАТАЛІЇ З КОНГРЕСОМ

Зеленський провів ряд зустрічей за два дні у США. "Найдорожчі" переговори були в Конгресі, який вже декілька місяців блокує фінансування Україні на $61,7 млрд.

Президент виступав на закритих сесіях для конгресменів, зустрічався з новим спікером Палати – республіканцем і вихідцем з крила трампістів Майком Джонсоном. За даними Bloomberg, Зеленський попереджав законодавців – без допомоги Україні доведеться перейти до партизанської війни.

Президент назвав переговори "дружніми та відвертими". Але принаймні поки вони результату не дали.

Володимир Зеленський та Майк Джонсон (фото – ОП)

Джонсон сказав, що зустріч була хорошою, і виступає проти агресії Росії. Але дорікнув щодо підзвітності України за допомогу та відсутності, на його думку, стратегії перемоги у Білому домі. Також нагадав про важливість для республіканців питання кордону з Мексикою.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який роками підтримує Україну та надягнув краватку в жовто-блакитних кольорах, попередив: майже неможливо, що фінансування для України ухвалять цього року.

Навіть якщо компроміс знайдуть, конгресмени навряд чи встигнуть підготувати рішення та проголосувати до різдвяних канікул, пояснює Макконнелл. Вони почнуться вже 15 грудня.

Мітч Макконнелл (фото – EPA)

Республіканці продовжують наполягати, що Білий дім має піти на суттєві поступки щодо безпеки південного кордону США. Тоді вони будуть готові ухвалити пакет на $111 млрд, куди входять фінансування для України ($61,7 млрд), Ізраїлю, безпеки Індо-Тихоокеанського регіону та кордонів з Мексикою.

Тема кордону важлива для всіх республіканців (не тільки трампістів) у передвиборчий рік, пояснює LIGA.net Олександр Хара.

Але для президента США Джо Байдена серйозні поступки республіканцям – це ризик втратити частину електорату та поглибити розкол усередині партії, де проти жорстких антиміграційних заходів виступає ліве ліберальне крило.

Читайте детальніше у розборі: Фішка Трампа і не тільки. Чому допомога Україні стала заручницею кордонів США

Питання – чи міг взагалі Зеленський вплинути на республіканців, які не виносять на голосування допомогу, бо хочуть просунути свою повістку у передвиборчий рік?

Головний переговірник з Білим домом від республіканців, сенатор Ленгфорд, відверто попередив, що жодна з промов Зеленського не змінить вимог його однопартійців.

У передвиборчий рік республіканці розуміють, наскільки для Байдена та демократів важлива допомога Україні, пояснює Хара. Тому використовують її для тиску на Білий дім, щоб запровадити більш жорсткі стандарти щодо міграції, які б відповідали поглядам республіканців.

"Питання – не в тому, що Зеленський неефективно спрацював, – вважає Хара. – А в тому, що він не міг подолати привабливість для республіканців ідеї вирішити своє питання через тиск на адміністрацію".

Основним завданням Зеленського було пояснити важливість американської допомоги, каже LIGA.net голова Інституту американістики Владислав Фарапонов.

"І що станеться, якщо її не буде. І взагалі, чого хоче Україна досягти у цій війні, – каже він. – Я думаю, переконати республіканців – не було основним завданням цього візиту. Кого можна переконати – ми вже переконали. Кого не можна переконати – ми навряд чи переконаємо".

ПІДТРИМКА ВІД БАЙДЕНА

В іншому тоні пройшла зустріч Зеленського з Байденом. Президент США закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити допомогу Україні, щоб не робити різдвяних подарунків російському диктатору Володимиру Путіну.

"Ми готові до компромісу [з республіканцями], – заявив він після зустрічі. – Тримати фінансування України в заручниках у спробі проштовхнути крайній республіканський партійний порядок денний на кордоні – це неправильно".

Зеленський вважає, що почув позитивні сигнали й від конгресменів, проте чекає на результат. Байден так само сподівається на позитивний результат переговорів про фінансування, але попереджає: обіцяти нічого не може.

На зустрічі президент США також оголосив про новий пакет військової допомоги на $200 млн із грошей, які ще лишаються в уряду США на Україну. Він складається по суті з розхідників: ракети для ППО та HIMARS, боєприпаси, патрони.

Цей пакет може стати одним з останніх, якщо Конгрес не схвалить нову допомогу, попередив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Адміністрація Байдена вже надала Україні величезну кількість допомоги й доклали багато зусиль, пояснює Фарапонов: "Тому вони б'ють тривогу, що треба узгодити фінансування. Без цього вони не зможуть продовжити те, що розпочали".

"Для Байдена питання України – це legacy, спадщина, яку він хоче залишити після себе. Тобто є особиста історія, – каже Хара. – Не особиста – він абсолютно чітко розуміє, що Росія є загрозою ліберальному світовому порядку, тому треба підтримувати Україну".

Джо Байден та Володимир Зеленський (фото – ОП)

За закритими дверима Байден і Зеленський, ймовірно, обговорювали також військову стратегію, не виключає Фарапонов.

Це питання є ще одним із закидів республіканців-скептиків допомоги Україні – буцімто у Білого дому немає чіткого бачення цілей у війні.

Напередодні зустрічі The New York Times писала, що українські та американські посадовці дискутують щодо стратегії: представники США – за те, щоб у 2024 році стояти в обороні та накопичувати ресурси, України – за те, щоб і наступати.

Зеленський у Вашингтоні заявив, що цілі України на наступний рік – відбити російські атаки та позбавити РФ переваги в небі.

ЧИ ГОТОВА УКРАЇНА ДО СКОРОЧЕННЯ ПІДТРИМКИ

Конгрес все ж ухвалить фінансування для України, переконаний Хара. Але, найімовірніше, вже після свят і з запеклими баталіями щодо південного кордону США.

"Я думаю, на дуже довго це не затягнеться. Ті ж самі наші друзі в лавах республіканців розуміють, що не можна затягувати, – каже Хара. – Бо ухвалити рішення про виділення грошей – це одне. А потім бюрократично все провернути й фізично доставити допомогу – це час, якого в України точно немає".

Не виключено, що у результаті переговорів між Білим домом та конгресменами допомога Україні може скоротитися, вважає Хара. Зокрема, у частині вливань до українського бюджету.

"Це – зарплати нашим військовим, бюрократам тощо", – пояснює ексдипломат.

Затягування рішення у Конгресі також порушує ширше питання: чи готова Україна до потенційного скорочення або навіть припинення допомоги США.

Якщо Білий дім бачитиме, що навряд чи вдасться домовитися з Конгресом, то може звернутися із закликом збільшити допомогу до інших країн-партнерів, вважає Фарапонов.

Зеленський після США одразу поїхав на саміт з країнами Північної Європи, де отримав нові пакети допомоги від Данії та Норвегії.

Європейські країни вже випереджають США за загальним обсягом допомоги Україні, за даними Кільського інституту. Але Європа досягла цієї переваги внаслідок більшої фінансової допомоги, а не військової.

"Чи готові ми до того, що припиниться допомога в такому великому обсязі від американців? Я думаю, що поки не готові, – каже Хара. – І я не думаю, що це можуть перекрити наші європейські партнери… У європейців немає обсягу зброї, який нам потрібен. Вони не виробляють певні речі".

Ще одна опція – розвивати власне та спільні виробництва з партнерами. Це питання також було темою візиту Зеленського та зустрічі з топменеджерами американських оборонних компаній.

Але без західної допомоги Україні все одно буде вкрай важко, попереджає Зеленський: "Як протягом перших днів повномасштабної війни з 24 лютого. Ми дійсно були наодинці з собою".