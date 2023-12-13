Зеленский возвращается из США без больших денег: почему так произошло и что дальше

Президент Владимир Зеленский возвращается из США без положительного результата. Конгресс продолжает спорить из-за проблем на границе с Мексикой и, скорее всего, не примет до конца года дополнительную помощь Украине на $61,7 млрд.

"Байден был рад видеть Зеленского, – говорит LIGA.net экс-дипломат и эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. – Все же он был рычагом влияния и давления на республиканцев".

Как прошел визит Зеленского в США и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

ДОРОГИЕ БАТАЛИИ С КОНГРЕССОМ

Зеленский провел ряд встреч за два дня в США. "Самые дорогие" переговоры были в Конгрессе, который уже несколько месяцев блокирует финансирование Украины на $61,7 млрд.

Президент выступал на закрытых сессиях для конгрессменов, встречался с новым спикером Палаты – республиканцем и выходцем из крыла трампистов Майком Джонсоном. По данным Bloomberg, Зеленский предупреждал законодателей – без помощи Украине придется перейти к партизанской войне.

Президент назвал переговоры "дружественными и откровенными". Но по крайней мере пока они результата не дали.

Владимир Зеленский и Майк Джонсон (фото – ОП)

Джонсон сказал, что встреча была хорошей, и выступает против агрессии России. Но упрекнул в подотчетности Украины за помощь и отсутствие, по его мнению, стратегии победы в Белом доме. Также напомнил о важности для республиканцев вопроса границы с Мексикой.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который годами поддерживает Украину и надел галстук в желто-голубых цветах, предупредил: почти невозможно, что финансирование для Украины будет принято в этом году.

Даже если компромисс найдут, конгрессмены вряд ли успеют подготовить решение и проголосовать к рождественским каникулам, объясняет Макконнелл. Они начнутся уже 15 декабря.

Митч Макконнелл (фото – EPA)

Республиканцы продолжают настаивать, что Белый дом должен пойти на существенные уступки по безопасности южной границы США. Тогда они будут готовы принять пакет на $111 млрд, предусматривающий финансирование для Украины ($61,7 млрд), Израиля, безопасности Индо-Тихоокеанского региона и границ с Мексикой.

Тема границы важна для всех республиканцев (не только трампистов) в предвыборный год, объясняет LIGA.net Александр Хара.

Но для президента США Джо Байдена серьезные уступки республиканцам – это риск потерять часть электората и углубить раскол внутри партии, где против жестких антимиграционных мер выступает левое либеральное крыло.

Читайте подробнее в разборе: Фишка Трампа и не только. Почему помощь Украине стала заложницей границ США

Вопрос – мог ли вообще Зеленский повлиять на республиканцев, которые не выносят на голосование помощь, потому что хотят продвинуть свою повестку в предвыборный год?

Главный переговорщик с Белым домом от республиканцев, сенатор Лэнгфорд, откровенно предупредил, что ни одна из речей Зеленского не изменит требований его однопартийцев.

В предвыборный год республиканцы понимают, насколько для Байдена и демократов важна помощь Украине, объясняет Хара. Поэтому используют ее для давления на Белый дом, чтобы ввести более жесткие стандарты по миграции, которые отвечали бы взглядам республиканцев.

"Вопрос – не в том, что Зеленский неэффективно сработал, – считает Хара. – А в том, что он не мог преодолеть привлекательность для республиканцев идеи решить свой вопрос из-за давления на администрацию".

Основной задачей Зеленского было объяснить важность американской помощи, говорит LIGA.net глава Института американистики Владислав Фарапонов.

"И что произойдет, если ее не будет. И вообще, чего хочет Украина добиться в этой войне, – говорит он. – Я думаю, убедить республиканцев – не было основной задачей этого визита. Кого можно убедить – мы уже убедили. Кого нельзя убедить – мы вряд ли убедим".

ПОДДЕРЖКА ОТ БАЙДЕНА

В другом тоне прошла встреча Зеленского с Байденом. Президент США призвал Конгресс как можно быстрее принять помощь Украине, чтобы не делать рождественских подарков российскому диктатору Владимиру Путину.

"Мы готовы к компромиссу [с республиканцами], – заявил он после встречи. – Держать финансирование Украины в заложниках в попытке протолкнуть крайнюю республиканскую партийную повестку дня на границе – это неправильно".

Зеленский считает, что услышал положительные сигналы и от конгрессменов, однако ждет результата. Байден также надеется на положительный результат переговоров о финансировании, но предупреждает: обещать ничего не может.

На встрече президент США также объявил о новом пакете военной помощи на $200 млн из денег, которые еще остаются у правительства США на Украину. Он состоит по сути из расходников: ракеты для ПВО и HIMARS, боеприпасы, патроны.

Этот пакет может стать одним из последних, если Конгресс не одобрит новую помощь, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Администрация Байдена уже предоставила Украине огромное количество помощи и приложила много усилий, объясняет Фарапонов: "Поэтому они бьют тревогу, что нужно согласовать финансирование. Без этого они не смогут продолжить то, что начали".

"Для Байдена вопрос Украины – это legacy, наследие, которое он хочет оставить после себя. То есть присутствует личная история, – говорит Хара. – Не личная – он совершенно четко понимает, что Россия является угрозой либеральному мировому порядку, поэтому нужно поддерживать Украину".

Джо Байден и Владимир Зеленский (фото – ОП)

За закрытой дверью Байден и Зеленский, вероятно, обсуждали также военную стратегию, не исключает Фарапонов.

Этот вопрос является еще одним из упреков республиканцев-скептиков помощи Украине – якобы у Белого дома нет четкого видения целей в войне.

Накануне встречи The New York Times писала, что украинские и американские чиновники дискутируют по поводу стратегии: представители США – за то, чтобы в 2024 году стоять в обороне и накапливать ресурсы, Украины – за то, чтобы и наступать.

Зеленский в Вашингтоне заявил, что цели Украины на следующий год – отразить российские атаки и лишить РФ преимущества в небе.

ГОТОВА ЛИ УКРАИНА К СОКРАЩЕНИЮ ПОДДЕРЖКИ

Конгресс все же примет финансирование для Украины, уверен Хара. Но, вероятнее всего, уже после праздников и с ожесточенными баталиями по поводу южной границы США.

"Я думаю, на очень долго это не затянется. Те же наши друзья в рядах республиканцев понимают, что нельзя затягивать, – говорит Хара. – Потому что принять решение о выделении денег – это одно. А потом бюрократически все провернуть и физически доставить помощь – это время, которого у Украины точно нет".

Не исключено, что в результате переговоров между Белым домом и конгрессменами помощь Украине может сократиться, считает Хара. В частности, в части вливаний в украинский бюджет.

"Это – зарплаты нашим военным, бюрократам и так далее", – объясняет экс-дипломат.

Затягивание решения в Конгрессе также поднимает более широкий вопрос: готова ли Украина к потенциальному сокращению или даже прекращению помощи США.

Если Белый дом будет видеть, что вряд ли удастся договориться с Конгрессом, то может обратиться с призывом увеличить помощь к другим странам-партнерам, считает Фарапонов.

Зеленский после США сразу же поехал на саммит со странами Северной Европы, где получил новые пакеты помощи от Дании и Норвегии.

Европейские страны уже опережают США по общему объему помощи Украине, по данным Кильского института. Но Европа достигла этого преимущества в результате большей финансовой помощи, а не военной.

"Готовы ли мы к тому, что прекратится помощь в таком большом объеме от американцев? Я думаю, что пока не готовы, – говорит Хара. – И я не думаю, что это могут перекрыть наши европейские партнеры… У европейцев нет объема оружия, который нам нужен. Они не производят определенные вещи".

Еще одна опция – развивать собственное и совместное производство с партнерами. Этот вопрос также был темой визита Зеленского и встречи с топ-менеджерами американских оборонных компаний.

Но без западной помощи Украине все равно будет крайне тяжело, предупреждает Зеленский: "Как в первые дни полномасштабной войны с 24 февраля. Мы действительно были наедине с собой".

Читайте также