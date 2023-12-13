Зеленский возвращается из США без больших денег: почему так произошло и что дальше
Президент Владимир Зеленский возвращается из США без положительного результата. Конгресс продолжает спорить из-за проблем на границе с Мексикой и, скорее всего, не примет до конца года дополнительную помощь Украине на $61,7 млрд.
"Байден был рад видеть Зеленского, – говорит LIGA.net экс-дипломат и эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. – Все же он был рычагом влияния и давления на республиканцев".
Как прошел визит Зеленского в США и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.
ДОРОГИЕ БАТАЛИИ С КОНГРЕССОМ
Зеленский провел ряд встреч за два дня в США. "Самые дорогие" переговоры были в Конгрессе, который уже несколько месяцев блокирует финансирование Украины на $61,7 млрд.
Президент выступал на закрытых сессиях для конгрессменов, встречался с новым спикером Палаты – республиканцем и выходцем из крыла трампистов Майком Джонсоном. По данным Bloomberg, Зеленский предупреждал законодателей – без помощи Украине придется перейти к партизанской войне.
Президент назвал переговоры "дружественными и откровенными". Но по крайней мере пока они результата не дали.
Джонсон сказал, что встреча была хорошей, и выступает против агрессии России. Но упрекнул в подотчетности Украины за помощь и отсутствие, по его мнению, стратегии победы в Белом доме. Также напомнил о важности для республиканцев вопроса границы с Мексикой.
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который годами поддерживает Украину и надел галстук в желто-голубых цветах, предупредил: почти невозможно, что финансирование для Украины будет принято в этом году.
Даже если компромисс найдут, конгрессмены вряд ли успеют подготовить решение и проголосовать к рождественским каникулам, объясняет Макконнелл. Они начнутся уже 15 декабря.
Республиканцы продолжают настаивать, что Белый дом должен пойти на существенные уступки по безопасности южной границы США. Тогда они будут готовы принять пакет на $111 млрд, предусматривающий финансирование для Украины ($61,7 млрд), Израиля, безопасности Индо-Тихоокеанского региона и границ с Мексикой.
Тема границы важна для всех республиканцев (не только трампистов) в предвыборный год, объясняет LIGA.net Александр Хара.
Но для президента США Джо Байдена серьезные уступки республиканцам – это риск потерять часть электората и углубить раскол внутри партии, где против жестких антимиграционных мер выступает левое либеральное крыло.
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Вопрос – мог ли вообще Зеленский повлиять на республиканцев, которые не выносят на голосование помощь, потому что хотят продвинуть свою повестку в предвыборный год?
Главный переговорщик с Белым домом от республиканцев, сенатор Лэнгфорд, откровенно предупредил, что ни одна из речей Зеленского не изменит требований его однопартийцев.
В предвыборный год республиканцы понимают, насколько для Байдена и демократов важна помощь Украине, объясняет Хара. Поэтому используют ее для давления на Белый дом, чтобы ввести более жесткие стандарты по миграции, которые отвечали бы взглядам республиканцев.
"Вопрос – не в том, что Зеленский неэффективно сработал, – считает Хара. – А в том, что он не мог преодолеть привлекательность для республиканцев идеи решить свой вопрос из-за давления на администрацию".
Основной задачей Зеленского было объяснить важность американской помощи, говорит LIGA.net глава Института американистики Владислав Фарапонов.
"И что произойдет, если ее не будет. И вообще, чего хочет Украина добиться в этой войне, – говорит он. – Я думаю, убедить республиканцев – не было основной задачей этого визита. Кого можно убедить – мы уже убедили. Кого нельзя убедить – мы вряд ли убедим".
ПОДДЕРЖКА ОТ БАЙДЕНА
В другом тоне прошла встреча Зеленского с Байденом. Президент США призвал Конгресс как можно быстрее принять помощь Украине, чтобы не делать рождественских подарков российскому диктатору Владимиру Путину.
"Мы готовы к компромиссу [с республиканцами], – заявил он после встречи. – Держать финансирование Украины в заложниках в попытке протолкнуть крайнюю республиканскую партийную повестку дня на границе – это неправильно".
Зеленский считает, что услышал положительные сигналы и от конгрессменов, однако ждет результата. Байден также надеется на положительный результат переговоров о финансировании, но предупреждает: обещать ничего не может.
На встрече президент США также объявил о новом пакете военной помощи на $200 млн из денег, которые еще остаются у правительства США на Украину. Он состоит по сути из расходников: ракеты для ПВО и HIMARS, боеприпасы, патроны.
Этот пакет может стать одним из последних, если Конгресс не одобрит новую помощь, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Администрация Байдена уже предоставила Украине огромное количество помощи и приложила много усилий, объясняет Фарапонов: "Поэтому они бьют тревогу, что нужно согласовать финансирование. Без этого они не смогут продолжить то, что начали".
"Для Байдена вопрос Украины – это legacy, наследие, которое он хочет оставить после себя. То есть присутствует личная история, – говорит Хара. – Не личная – он совершенно четко понимает, что Россия является угрозой либеральному мировому порядку, поэтому нужно поддерживать Украину".
За закрытой дверью Байден и Зеленский, вероятно, обсуждали также военную стратегию, не исключает Фарапонов.
Этот вопрос является еще одним из упреков республиканцев-скептиков помощи Украине – якобы у Белого дома нет четкого видения целей в войне.
Накануне встречи The New York Times писала, что украинские и американские чиновники дискутируют по поводу стратегии: представители США – за то, чтобы в 2024 году стоять в обороне и накапливать ресурсы, Украины – за то, чтобы и наступать.
Зеленский в Вашингтоне заявил, что цели Украины на следующий год – отразить российские атаки и лишить РФ преимущества в небе.
ГОТОВА ЛИ УКРАИНА К СОКРАЩЕНИЮ ПОДДЕРЖКИ
Конгресс все же примет финансирование для Украины, уверен Хара. Но, вероятнее всего, уже после праздников и с ожесточенными баталиями по поводу южной границы США.
Не исключено, что в результате переговоров между Белым домом и конгрессменами помощь Украине может сократиться, считает Хара. В частности, в части вливаний в украинский бюджет.
"Это – зарплаты нашим военным, бюрократам и так далее", – объясняет экс-дипломат.
Затягивание решения в Конгрессе также поднимает более широкий вопрос: готова ли Украина к потенциальному сокращению или даже прекращению помощи США.
Если Белый дом будет видеть, что вряд ли удастся договориться с Конгрессом, то может обратиться с призывом увеличить помощь к другим странам-партнерам, считает Фарапонов.
Зеленский после США сразу же поехал на саммит со странами Северной Европы, где получил новые пакеты помощи от Дании и Норвегии.
Европейские страны уже опережают США по общему объему помощи Украине, по данным Кильского института. Но Европа достигла этого преимущества в результате большей финансовой помощи, а не военной.
Еще одна опция – развивать собственное и совместное производство с партнерами. Этот вопрос также был темой визита Зеленского и встречи с топ-менеджерами американских оборонных компаний.
Но без западной помощи Украине все равно будет крайне тяжело, предупреждает Зеленский: "Как в первые дни полномасштабной войны с 24 февраля. Мы действительно были наедине с собой".