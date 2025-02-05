Президент США Дональд Трамп ввів мита у 25% практично на всі товари з Канади та Мексики (з відтермінуванням на 30 днів) і на 10% на продукцію з Китаю. Коли нові тарифи таки набудуть чинності, наслідком стане здорожчання товарів.

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Найближчим часом запровадити мита США можуть і на товари з Європи та Британії. На думку Трампа, європейці ведуть несправедливу торговельну політику щодо Штатів.

Стосовно України — економічні інтереси Трампа дещо інші. Він заявив, що хоче отримати українські рідкісноземельні метали в обмін на військову допомогу. Укладення такої угоди між Україною і США суперечить економічним інтересам Росії та Китаю.

Наразі близько 90% запитів на рідкісноземельні елементи обробляє Китай, з яким своїм рішенням щодо торговельних мит Америка уже вступила у нову фазу економічної війни. Надходження рідкісноземельних металів у США з України може вибити із рук Пекіна козир у подальших торговельних суперечках.

Як все це вплине на світову стабільність загалом та Україну зокрема – розбір.

Трамп стає жорсткішим: економічні цілі

Мета торгових війн Трампа незмінна ще з його першого терміну – жорсткими переговорами нав'язати власні вимоги та досягти поступок від партнерів, пояснює LIGA.net керівник програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв.