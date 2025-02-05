Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 25% практически на все товары из Канады и Мексики (с отсрочкой на 30 дней) и на 10% на продукцию из Китая. Когда новые тарифы вступят в силу, следствием станет подорожание товаров.

В ближайшее время ввести пошлины США могут и на товары из Европы и Британии. По мнению Трампа, европейцы ведут несправедливую торговую политику по отношению к Штатам.

Относительно Украины экономические интересы Трампа несколько иные. Он заявил, что хочет получить украинские редкоземельные металлы в обмен на военную помощь. Заключение такого соглашения между Украиной и США противоречит экономическим интересам России и Китая.

В настоящее время около 90% запросов на редкоземельные элементы обрабатывает Китай, с которым своим решением по торговым пошлинам Америка уже вступила в новую фазу экономической войны. Поступление редкоземельных металлов в США из Украины может выбить из рук Пекина козырь в дальнейших торговых спорах.

Как все это повлияет на мировую стабильность в целом и Украину в частности – разбор.

Трамп ужесточается: экономические цели

Цель торговых войн Трампа неизменна еще с первого срока – жесткими переговорами навязать собственные требования и добиться уступок от партнеров, объясняет LIGA.net руководитель программы Северная Aмерика в Украинской призме Александр Краев.