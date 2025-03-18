На Покровському напрямку Сили оборони створили щільну дронову завісу, яка фактично зупинила наступ росіян, каже LIGA.net голова Центру радіотехнологій, фахівець із зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Повторити цей успіх на інших напрямках поки що важко. Але такий важливий прецедент вдалось створити.

FPV-дрони для України – не єдиний пріоритет для розвитку. Ключовий тренд ринку безпілотних систем загалом – симбіоз технологій, які дозволяють українським військовим працювати швидше та ефективніше.

Як безпілотні платформи змінюють розклади сил на різних напрямках, на що робить ставку українське військо та чи можуть українські вироби конкурувати із китайськими – Сергій (Флеш) Бескрестнов розказав в інтерв'ю LIGA.net.

Чи можуть українські БпЛА потіснити китайські

– Чи мають українські виробники потенціал вийти на світовий ринок дронів з українською продукцією, яка не залежить від китайських складових?

– Тут треба розділяти, про яку саме продукцію йдеться. Бо дрон і БпЛА — це узагальнювальні слова, які об'єднують зовсім різні історії.

Найактуальніше питання зараз — FPV-дрони. Це те, чим воюють наші РУБАКи на фронтах, чим завдається більша частина вогневого ураження, що випускається в великій кількості".

Тут найбільша проблема полягала саме в тому, що ми сильно залежали від Китаю. На початках епохи FPV там купували 100% комплектовання. Зараз їх теж закуповують, але вже у менших кількостях, – просто тому, що Китай може запропонувати нижчу ціну.