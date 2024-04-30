Всередині консервативної аудиторії США активно діє російська пропаганда. Українським політикам варто більше працювати з представниками Республіканської партії: вести діалог не лише з тими, хто з ними погоджується, а й з тими, хто ні.

Спікер Майк Джонсон поставив на кін політичну кар’єру, щоб провести допомогу Україні через Конгрес, хоча від початку був проти. Так само ніхто не знає, що робитиме Дональд Трамп, якщо знову стане президентом. Навіть він сам, бо говорити перед виборами може одне, а робити після них – геть інше.

Про це LIGA.net розповів Стівен Мур – американський політтехнолог, республіканець, який сім років працював керівником апарату ексконгресмена Піта Роскама у Палаті представників. Після повномасштабного вторгнення Мур 22 місяці прожив в Україні, заснувавши організацію Ukraine Freedom Project: вона доставляє гуманітарну допомогу в прифронтові міста і спорядження для військових. Також Мур займається політичним лобіюванням інтересів України у США – зараз він у Вашингтоні.

Як пропаганда Путіна працює у СШA, чому президенту Зеленському краще просувати меседжі через Fox News та чи припиниться допомога Україні у випадку повернення Трампа – інтерв'ю LIGA.net.

Новинський платить за російську пропаганду в США

- СШA після семи місяців зволікань у стислі терміни схвалили допомогу Україні. Що переконало спікера Майка Джонсона змінити позицію і поставити законопроєкт на голосування?

- Спікер Джонсон перейшов із групи конгресменів, які дев’ять разів голосували проти допомоги, в когорту прихильників. Він поставив на кін кар’єру третьої за вагою фігури в США, щоб це сталося.

Відбулася суттєва трансформація його поглядів.

З колегами з UFP я понад рік спілкуюся з офісами конгресменів, щоб переконати їх ухвалити позитивне для Києва рішення, дискутую з лідерами громадської думки у США. Розповідаю про тортури та страти російськими окупантами українців на окупованих територіях.

Стівен Мур із конгресменами (Фото: Ukraine Freedom Project)

Натомість Росія поширює повідомлення в США, ніби Україна переслідує Московський патріархат. Знаю, це нонсенс.

"Джонсон був баптистським активістом до приходу в Конгрес. Коли до нього дійшли розповіді від людини, яка спілкувалася з жертвами російських тортур, бачила на власні очі місця катувань, це його вразило. Це змусило його змінити пріоритети".

- Хто доносить російську пропаганду до республіканських політиків і виборців? Наскільки вона ефективна?

- Багато джерел. Починаючи з консервативних впливових осіб, як-от телеведучий Такер Карлсон чи конгресменка Марджорі Тейлор Грін, які повторюють тези російської пропаганди.

Не знаю їхніх мотивів. Але задокументовано, як український олігарх Вадим Новинський та подібні платили великі гроші лобістам у США, щоб повторювали наративи про нібито переслідування в Україні православних. За цією кампанією – грубі російські гроші.

– Під час голосування республіканці в Палаті представників розділилися навпіл: 101 конгресмен підтримав допомогу Україні, а 112 були проти. Чи це останній великий пакет для нас?

- Це поразкове бачення, бо думки, обставини, люди змінюються. Багато хто вже змінив погляди. 101 республіканець проголосував за. Їх слід підтримати. Особливо спікера Джонсона. Він гідний похвали.

У нас інформаційна війна в країні, якої не зауважуємо. Теми допомоги Україні, Ізраїлю – частини цієї війни.

Росіяни здобули велику перемогу 3 жовтня 2023-го, коли проросійська група в таборі республіканців ініціювала звільнення спікера Кевіна Маккарті. Вони скинули його за допомоги 210 демократів. Маккарті був проукраїнським. Це була жахлива поразка для Києва. Підрив нормальної роботи Палати представників на пів року. Знадобилося сім місяців, щоб це виправити.

Я чув, як українці кажуть: це тривало багато часу. Для вас затримка мала гіркі наслідки, я знаю і розумію. Але одна з причин, чому так сталося, – росіяни витрачають $2,4 млрд у світі на пропаганду. Й вона працює. Хоч ми часто її не помічаємо.

Стівен Мур у будівлі Капітолія (Фото: Ukraine Freedom Project)

Українські політики та проукраїнські сили в США переважно ігнорували республіканців останні два роки. Росіяни ж не залишали їх без уваги. Багато консервативних людей піддалися пропаганді.

Коли проєкт про допомогу ухвалили, президент Зеленський виступив на NBC. Не на Fox News. Попри те що республіканці пішли на великий ризик. Його слова в США сприйматимуть як подяку демократам, бо NBC – канал демократів, а Fox – республіканський.

"Проукраїнські сили в цій інформаційній війні не вчаться на своїх помилках. Українські політики мають більше спілкуватися з тими, хто їм опонує. Не лише з тими, хто думає так само. Українські депутати приїжджають у США, їдуть у Каліфорнію, щоб говорити з демократами, які й так за них. А не з тими, кого слід переконувати".

Коли американці бачать новини про зустріч українських активістів із губернаторами-демократами, це підтверджує серед виборців думку, що Україна – це тема лише для однієї партії.

20 квітня президент Зеленський міг потрапити в будь-яку новинну мережу США. І мав би виступити на обох, щоб сказати "дякую".

Ніхто не знає, що робитиме Трамп. Навіть сам Трамп

- Як Дональд Трамп змінив Республіканську партію, відколи вперше став кандидатом у президенти в 2015-му?

- Трамп на той момент у багатьох сенсах посилав правильний меседж, але був неправильним посланцем.

В Америці люди втомилися від політкоректності. Трамп у 2016 році прийшов із гаслом, що ми більше не будемо цього терпіти. Він давав голос людям, які доти відчували себе без права голосу.

Він також зробив Америку більш ізоляціоністською. Світ не стане кращим, якщо США не будуть в ньому лідерами. Нестабільним – так.

У 2014 році президент Петро Порошенко поїхав до Конгресу і попросив зброю. Президент-демократ Барак Обама послав замість зброї ковдри. A Трамп у 2017 році – дав ПЗРК. Зброя, яку він погодив, дозволила Україні вчасно стримати росіян. Вистояти достатньо довго, щоб отримати наступну допомогу.

"Ніхто до кінця не знає, що збирається робити Трамп. Я теж. Але важливо, щоб проукраїнські сили створювали ядро серед республіканців для допомоги Україні. Незалежно від того, хто в Білому домі, хто в Конгресі: там всюди є республіканці, які кажуть, що слід допомогти Києву".

Йдеться навіть не про Україну, а про глобальну стабільність, бо ця війна пов’язана з іншими у світі. Росія, Китай, Іран і Північна Корея співпрацюють, щоб створити набагато більше хаосу і нестабільності.

Маємо і республіканців, і демократів в Америці, щоб протистояти цьому разом. З обома партіями слід співпрацювати.

"Серед українців є певне розчарування, що США, Велика Британія та інші збили ракети, що летіли на Ізраїль з Ірану . Я розумію. Але причина в тому, що ізраїльтяни та проізраїльське лобі в Америці дуже зосереджені на тому, щоб мати двопартійну підтримку. Ви не почуєте від них негативу, який йде від українців. Вони не скаржаться, а дякують тим, хто допомагає їм. Й роблять це роками".

Тема України – дуже пристрасне питання у США. Частково через проросійську пропаганду серед республіканців, а частково через низку помилок проукраїнських сил. Якщо Київ хоче таких відносин з Америкою, які має Ізраїль, то має працювати над двопартійною підтримкою. Давати позитивне підкріплення тим, хто допомагає.

В Україні кажуть: "Добре, що нарешті проголосували, давно слід, і так затягнули з допомогою". Такий підхід не працює.

- Який зараз вплив Трампа на Республіканську партію і як змінилося його ставлення до України під час цьогорічної президентської кампанії? Чи бачите зміни?

- Щодо допомоги Україні Трамп сказав: дамо як позику. Це частково врахували в пакеті – макроекономічна допомога записана в кредит. Було багато людей, які працювали за лаштунками й намагалися переконати його. Й це вдалося.

Трамп впливає на дуже велику частину республіканців. Якби використав це, щоб зашкодити Україні, допомогу не голосували б.

- Чи існує ризик, що Америка піде на подальший ізоляціонізм щодо справ у світі, якщо республіканці у листопаді отримають більшість у Конгресі, а Трамп стане президентом?

- Є такий ризик. Але знову ж таки, у 2014 році Обама послав ковдри й казав, щоб не опирались анексії Криму. А у 2017 році Трамп послав Javelin. Якби я знав, що збирається робити Трамп, якби міг зазирнути в його голову, я б заробляв значно більше грошей.

- Як змінилося ставлення виборців Республіканської партії до допомоги Україні за останні понад два роки війни?

- У березні 2022 року дві третини виборців Трампа добре ставилися до України та Зеленського. Це вище, ніж середній показник у США. Сьогодні – третина. Щось пішло не так, на їхній погляд.

Це результат кількох речей. Перше – російської пропаганди, яка каже, що "ваш єврейський президент – нацист, Київ переслідує християн, чиновники-хабарники купують яхти на гроші СШA".

Друге – ставка української влади на демократів, що відштовхує велику кількість республіканців. В Україні про це ніхто не думає. Багато в чому втрачені можливості та помилки українських сил.

- Трамп каже, що домовиться з Путіним про припинення війни за добу, пише Washington Post з посиланням на джерела в його оточенні, й що він хотів би віддати окуповані частини України росіянам в обмін на мир. Що про це думаєте?

- Що насправді зробить Трамп як президент – знає лише він сам. Або не знає. Ніхто не знає. Важко передбачити.

Трамп зараз каже виборцям одне – щоб обрали. А якщо стане президентом, може робити інше. Уявляєте, політики можуть не виконувати обіцянок і брехати? Минулого разу Трамп казав, що збудує стіну на кордоні з Мексикою і змусить Мехіко за неї заплатити. Давненько не був на південному кордоні, але думаю, що там не збудували стіну. І не заплатили ані песо й поготів.

"Трамп, як і більшість політиків, говорить те, що слід, щоб його обрали. Знаю, це може шокувати. Але в Америці політики не завжди так чинять".

Конгресмени не вірять, що Росія нападе на НАТО

- Ви жили в Україні майже два роки після вторгнення, бачили, що робили росіяни в Бучі, Ізюмі. Спілкувалися з людьми, які пережили російський полон і катування. Спілкувалися з конгресменами, які проти допомоги. Як обґрунтовують вам свою позицію?

- Я і колеги з UFP Анна Швецова, Карл Альгрен працюємо на Капітолійському пагорбі. Швецова – українка, яка знає багато людей у Конгресі. Вона зустрічалася з представниками сотні конгресменів. Вони справді не розуміють суті питання. Вважають, що більше людей перетнули кордон США із Мексикою у 2023-му, ніж український.

Це дурня й речі, які неможливо порівнювати.

Стівен Мур із гуманітарною допомогою для постраждалих від підриву росіянами Каховської ГЕС (Фото: Ukraine Freedom Project)

Вони часто кажуть, що їм дуже прикро через те, що діється в Україні, але у СШA свої проблеми, які слід вирішувати. Я їм відповідаю: якщо ми не допоможемо, то проблеми України стануть нашими. А вони впевнені, що Путін ніколи не нападе на країну НАТО.

Я пояснюю, що так не вважають у країнах Альянсу, які межують з Росією – в Польщі, Литві, Латвії чи Естонії.

Польща витрачає величезні суми на армію, на військову допомогу Україні саме тому, що боїться нападу Росії. Країни Балтії – ще більше, бо вважають, що можуть бути наступні після України. А конгресмени далі повторюють, що РФ ніколи не нападе на НАТО.

Дитячий рюкзачок із поні для БК. І браслет на пам’ять

- Ви заснували UFP, яка вже доставила допомоги на понад $2 млн. Які історії з України найбільше вразили вас?

- У мене багато історій. Бачив групу працівників Верховного суду України, які стояли на дахах будинків у Києві й збивали безпілотники з кулеметів часів Другої світової війни. Це надихає.

У мене є друг Віктор. Він християнин-євангеліст. Я його зустрів півтора року тому. У 2014-му він евакуював людей з Луганська. Місто вже захопили. Віз вагітну жінку та немовля. Росіяни витягнули його з машини, відвезли на підвал. Катували 25 днів. Били електрошокером, жахливі речі робили. А російський православний священник стояв над ним, щоб "вигнати бісів".

Ось ще. Мене попросили купити берці для хлопців, які воювали в Києві у березні 2022-го. Купив, привіз. Один показав маленький дитячий браслет на руці й розповів, як воював у Бучі.

Ховався в будинку однієї сім’ї. Там була дев’ятирічна дівчинка. У нього не було рюкзака для боєприпасів. Вона віддала свій, із принтом поні. Він поклав туди свій БК і пішов бити росіян. У рюкзаку знайшов браслет. Тепер носить як нагадування, за що воює.

Відтоді як почув цю історію, впевнений, що Україна може перемогти, якщо матиме необхідну зброю. Якби цей хлопець мав озброєння, приніс би куди більше користі. У цьому бачу свою місію.

- Як вас змінив час, який провели в Україні?

- Мені немає на що скаржитися. Українці щирі, хоробрі та творчі. Надихали й вражали. Я прожив майже два роки, як і більшість українців, спостерігаючи війну на власні очі. Був на фронті 12 разів.

"Частина моєї роботи – в тому, щоб слухати жахливі історії від тих, з ким трапилися найгірші речі в їхньому житті. Усі вони схожі. Чую їх знову й знову. Це робило мене дуже злим на росіян. Не менше, ніж мали це почуття самі українці. Я мав ці емоції перевести в конструктивне русло – став волонтерити та доносити правду до американських політиків".

Я був на різних війнах: в Іраку майже два роки, в Східному Тиморі, в Демократичній Республіці Конго. Ці конфлікти вартують уваги, але вони лише підготували мене до того, що побачив в Україні.

Що відрізняє війну в Україні – це те, що вона чорно-біла. Немає такого, як в інших країнах: що всі сторони трохи неправі. Тут є зло – Росія, і добро – Україна. Росіяни – найгірші люди у світі, які чинять немислимі злочини. А українці борються за свободу.