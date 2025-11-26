Але головне питання, яке зараз в усіх у голові: Чия це все-таки була гра

Оприлюднення розмов між радником Путіна Юрієм Ушаковим, спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим та бізнесменом Стівом Віткоффом (наближеним до Трампа) – не просто черговий "злив". Це момент істини для дипломатичного процесу довкола війни в Україні.

Читайте також Плівки Віткоффа-Ушакова. Як забаганки Кремля стали мирним планом США

П'ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій:

1. Згортання неформальних ініціатив.

Скандал підірвав довіру як між державами, так і між перемовниками.

Україна заявляє: "Жодних рішень без Києва". Неформальні контакти заморожуються. Віткофф, найімовірніше, буде виведений з переговорного процесу.

2. Переформатування переговорної архітектури.

США, щоб уникнути подальшої токсичності, можуть офіційно призначити нового спецпредставника (як колись Волкера) – на цю роль вже претендує новий спецпризначенець Ден Дрісколл (з команди віцепрезидента Ді Венса). Відбудеться заміна команди, встановлення чітких, офіційних меж. Україна повертається в центр процесу.

3. Росія використовує витік як інформаційну зброю.

Кремль запускає пропаганду: "Навіть США хочуть компромісу, а Україна – гальмує". Це поширюється через ООН, ЗМІ, "нейтральні" держави. Мета – тиснути на союзників України, створити розкол.

4. Внутрішньоамериканський скандал.

Віткофф – близький до Трампа. Скандал використають у передвиборчій кампанії. Почнуться слухання в Конгресі, питання до Держдепу. Україна ризикує опинитися втягнутою в чужу політичну боротьбу.

5. Україна перехоплює ініціативу.

Скандал – це можливість заявити: "Мирні ініціативи – лише з нашою участю". Пропозиція – розширення "Формули миру", чіткі принципи щодо гарантій безпеки. Повернення контролю над дипломатичним планом. Для цього треба думати, хто в США представлятиме Україну. Та чи потрібно відправляти туди Андрія Єрмака, якого там не дуже раді бачити.

Але головне питання, яке зараз у всіх в голові: Чия це все-таки була гра?

1. Російська:

Зірвати переговори, дискредитувати США, розколоти союзників. Запустити хвилю, що "Захід сам хоче домовлятися".

2. Американська:

Вивести токсичну постать (Віткоффа), зупинити кулуарні домовленості. Перезавантажити процес, очистивши його через скандал.

Короткий висновок:

- Старий переговорний формат – мертвий.

- Починається переформатування, де з'являться на переговорному треку нові люди (Дрісколл), нові правила.

Україна має унікальний шанс – стати ініціатором, а не просто учасником. Але є й негативна новина – завершення війни вчергове затягується.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net