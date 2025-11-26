Що означає витік розмов Ушакова-Дмитрієва-Віткоффа: п'ять сценаріїв
Оприлюднення розмов між радником Путіна Юрієм Ушаковим, спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим та бізнесменом Стівом Віткоффом (наближеним до Трампа) – не просто черговий "злив". Це момент істини для дипломатичного процесу довкола війни в Україні.
П'ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій:
1. Згортання неформальних ініціатив.
Скандал підірвав довіру як між державами, так і між перемовниками.
Україна заявляє: "Жодних рішень без Києва". Неформальні контакти заморожуються. Віткофф, найімовірніше, буде виведений з переговорного процесу.
2. Переформатування переговорної архітектури.
США, щоб уникнути подальшої токсичності, можуть офіційно призначити нового спецпредставника (як колись Волкера) – на цю роль вже претендує новий спецпризначенець Ден Дрісколл (з команди віцепрезидента Ді Венса). Відбудеться заміна команди, встановлення чітких, офіційних меж. Україна повертається в центр процесу.
3. Росія використовує витік як інформаційну зброю.
Кремль запускає пропаганду: "Навіть США хочуть компромісу, а Україна – гальмує". Це поширюється через ООН, ЗМІ, "нейтральні" держави. Мета – тиснути на союзників України, створити розкол.
4. Внутрішньоамериканський скандал.
Віткофф – близький до Трампа. Скандал використають у передвиборчій кампанії. Почнуться слухання в Конгресі, питання до Держдепу. Україна ризикує опинитися втягнутою в чужу політичну боротьбу.
5. Україна перехоплює ініціативу.
Скандал – це можливість заявити: "Мирні ініціативи – лише з нашою участю". Пропозиція – розширення "Формули миру", чіткі принципи щодо гарантій безпеки. Повернення контролю над дипломатичним планом. Для цього треба думати, хто в США представлятиме Україну. Та чи потрібно відправляти туди Андрія Єрмака, якого там не дуже раді бачити.
Але головне питання, яке зараз у всіх в голові: Чия це все-таки була гра?
1. Російська:
Зірвати переговори, дискредитувати США, розколоти союзників. Запустити хвилю, що "Захід сам хоче домовлятися".
2. Американська:
Вивести токсичну постать (Віткоффа), зупинити кулуарні домовленості. Перезавантажити процес, очистивши його через скандал.
Короткий висновок:
- Старий переговорний формат – мертвий.
- Починається переформатування, де з'являться на переговорному треку нові люди (Дрісколл), нові правила.
Україна має унікальний шанс – стати ініціатором, а не просто учасником. Але є й негативна новина – завершення війни вчергове затягується.
