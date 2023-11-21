Чому РФ не боїться Європи, як росіяни хочуть усунути Зеленського та якої підтримки найбільше потребує Україна

Українці втомилися, але переговорів з Росією не буде. РФ і досі не відчуває, що весь світ проти неї. Вона продовжуватиме тиснути на окуповані території та розпалювати нові конфлікти, допоки США і Китай рішуче не скажуть їй зупинитись. Про це в інтерв'ю британському таблоїду The Sun заявив український президент Володимир Зеленський.



Якої зброї найбільше потребує Україна; як росіяни намагались його вбити, а тепер спробують усунути з посади; чому військові не можуть бути політиками: LIGA.net прослухала інтерв'ю Зеленського. Ось ключові тези.

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Українці втомились, але своє не віддадуть. "Люди втомлені постійними повітряними атаками, обстрілами, руйнуванням домівок та вбивствами близьких. Але воля до перемоги над путінською Росією лишається міцною".

"Якщо ви їх [українців] запитаєте: чи готові ви віддати Росії наші землі? Чи готові ви говорити з росіянами, як з усім цим покінчити?.. Чи готові ви особисто до компромісу з Путіним і чи втомилися від цього? Вони скажуть вам: ми не втомилися. Ми готові стояти далі".

Про мир за будь-яку ціну не йдеться. "Ми не віримо, що ані Путін, ані Росія хочуть закінчити війну. Вони хочуть нас убити. А ми хочемо справедливості… Ми говоримо про справедливий мир. Чи важко на полі бою? Так. Але тепер дружити чи сісти за дипломатичний стіл з Росією? Ні!"

Пережив, каже, до шести замахів на життя. Паніку викликав лише перший. "Перший дуже цікавий, коли це вперше, а потім — це як COVID. Спочатку люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно. А потім розвідка просто ділиться подробицями, що ще одна група приїхала до України, щоб це зробити [вбити президента]".

Тепер РФ хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. "Операція називається "Майдан-3". Вона покликана змінити президента. Це поки що. Можливо, справа не у вбивстві. Я маю на увазі, що вона змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які в них є. Така ідея: до кінця року. Вони навіть дали назву операції. Але, бачите, ми можемо із цим жити".

Виборів не буде – це незаконно в умовах воєнного стану, неможливо в умовах війни і розділить країну, коли люди зосереджені на боротьбі з РФ.

Під час війни, вважає, військові не можуть займатися політикою. "Це не веде до єдності нації... Тоді він... не зможе займатися війною".

"Якщо ви керуєте війною, пам'ятаючи, що завтра ви займатиметесь політикою або виборами, то на словах і на лінії фронту ви поводитесь як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це – величезна помилка. При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії. І все — і не може бути двох, трьох, чотирьох, п'яти".

Відповів на питання, чи ризикне Україна вбити Путіна за нагоди: "Це війна, і Україна має всі права захищати нашу землю".

На фронті глухого кута немає, але потрібно більше успіхів. Відсутність прогресу у наступі "збентежила" деяких союзників, які сумніваються, чи Україна зможе повністю вигнати окупантів. "Нам потрібні успішніші результати на полі бою. Але в моральному стані немає глухого кута. Ми у себе вдома. Росіяни на нашій землі. Тому тут немає патової ситуації".

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"Нам важко залишатися сильними. Так, нам потрібні більш успішні результати на полі бою. Це потрібно в першу чергу нам. Це – не кіно. Магія не може траплятись щодня. Справжня магія відбулась два роки тому, 24 лютого. Перші дні повномасштабного вторгнення – це була магія… Магія єдності українців і єдності світу навколо України".

Відсутність прогресу на суші врівноважили успіхи у Чорному морі. Серія ударів по військових кораблях РФ змусила Путіна відвести Чорноморський флот, дозволивши Україні відкрити коридор для експорту зерна. "Ми дійсно знищили частину російського флоту. Ми зробили це. Ми їх посунули. Вони не мають такого тотального впливу на Чорноморський регіон".

Але Україна має здолати перевагу Росії у повітрі. "Росія контролює небо. Рішення – ППО. Можете дати нам – дайте, можете продати – продайте, можете дати в оренду – ми візьмемо. Не можете або не хочете – добре, спільне виробництво. Просто дайте нам ліцензії. Гроші знайдемо. Нам нічого не треба. Нам просто потрібна ППО на передовій. Адміністрація США допомагає, і Європа допомагає, але цього дійсно недостатньо".

"Якщо сім-вісім найбільших українських міст матимуть повну ППО для своїх областей, ми повернемо додому більшість наших людей з різних країн. Люди працюватимуть і платитимуть податки. Можливо, цього не вистачатиме, але ми закриємо більшу частину фінансової прогалини у бюджеті, і нам не знадобиться так багато фінансової допомоги від США та Європи".

Цей місяць буде найважчим у питанні підтримки України США. "Якщо ми говоримо про Конгрес, про єдність навколо допомоги Україні, звичайно, цей місяць – найважчий. Я сподіваюся, що Конгрес нам допоможе, і допомога США буде з українським народом. І я сподіваюся, що Сполучені Штати будуть з нами у боротьбі проти російського тероризму".

Україна – в центрі глобальних ризиків Третьої світової. "Росія буде тиснути, допоки США і Китай разом дуже-дуже серйозно не скажуть вийти з [окупованих] територій. Європа не може залишитись сам на сам із цим. Росія її не боїться. Вони досі не відчувають, що світ повністю проти них. Зараз вони готуються на Балканах, роблять нові кроки, готують людей. І вони не зупиняться. Їхня ідея – розпалювати нові вогнища конфліктів".

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