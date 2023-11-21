Почему РФ не боится Европы, как россияне хотят устранить Зеленского и в какой поддержке больше всего нуждается Украина

Украинцы устали, но переговоров с Россией не будет. РФ до сих пор не чувствует, что весь мир против нее. Она будет продолжать давить на оккупированные территории и разжигать новые конфликты, пока США и Китай решительно не скажут ей остановиться. Об этом в интервью британскому таблоиду The Sun заявил украинский президент Владимир Зеленский.



В каком оружии больше всего нуждается Украина; как россияне пытались его убить, а теперь попытаются отстранить от должности; почему военные не могут быть политиками: LIGA.net прослушала интервью Зеленского. Вот ключевые тезисы.

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Украинцы устали, но свое не отдадут. "Люди устали от постоянных воздушных атак, обстрелов, разрушений домов и убийств близких. Но воля к победе над путинской Россией остается крепкой".

"Если вы их [украинцев] спросите: готовы ли вы отдать России наши земли? Готовы ли вы говорить с россиянами, как со всем этим покончить?.. Готовы ли вы лично к компромиссу с Путиным и устали ли от этого? Они скажут вам: мы не устали. Мы готовы стоять дальше".

О мире любой ценой речь не идет. "Мы не верим, что ни Путин, ни Россия хотят закончить войну. Они хотят нас убить. А мы хотим справедливости… Мы говорим о справедливом мире. Трудно ли на поле боя? Да. Но теперь дружить или сесть за дипломатический стол с Россией? Нет!"

Пережил, говорит, до шести покушений на жизнь. Панику вызвал только первый. "Первый очень интересен, когда это первый раз, а потом — это как COVID. Сначала люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно. А потом разведка просто делится подробностями, что еще одна группа приехала в Украину, чтобы это сделать [убить президента]".

Теперь РФ хочет отстранить его от власти до конца 2023 года. "Операция называется "Майдан-3". Она призвана сменить президента. Это пока. Возможно, дело не в убийстве. Я имею в виду, что она меняется. Они будут использовать любые имеющиеся у них инструменты. Такая идея: до конца года. Они даже дали название операции. Но, видите, мы можем с этим жить".

Выборов не будет – это незаконно в условиях военного положения, невозможно в условиях войны и разделит страну, когда люди сосредоточены на борьбе с РФ.

Во время войны, полагает, военные не могут заниматься политикой. "Это не ведет к единству нации… Тогда он… не сможет заниматься войной".

"Если вы руководите войной, помня, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это – огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, находящимся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии. И все – и не может быть двух, трех, четырех, пяти".

Ответил на вопрос, рискнет ли Украина убить Путина при случае: "Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю".

На фронте тупика нет, но нужно больше успехов. Отсутствие прогресса в наступлении "смутило" некоторых союзников, которые сомневаются, сможет ли Украина полностью выгнать оккупантов. "Нам нужны более успешные результаты на поле боя. Но в моральном состоянии нет тупика. Мы у себя дома. Россияне на нашей земле. Поэтому здесь нет патовой ситуации".

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"Нам трудно оставаться сильными. Да, нам нужны более успешные результаты на поле боя. Это нужно в первую очередь нам. Это – не кино. Магия не может случаться каждый день. Настоящая магия произошла два года назад, 24 февраля. Первые дни полномасштабного вторжения – это была магия… Магия единства украинцев и единства мира вокруг Украины".

Отсутствие прогресса на суше уравновесило успехи в Черном море. Серия ударов по военным кораблям РФ заставила Путина отвести Черноморский флот, позволив Украине открыть коридор для экспорта зерна. "Мы действительно уничтожили часть российского флота. Мы сделали это. Мы их подвинули. Они не оказывают такого тотального влияния на Черноморский регион".

Но Украина должна преодолеть преимущество России в воздухе. "Россия контролирует небо. Решение – ПВО. Можете дать нам – дайте, можете продать – продайте, можете дать в аренду – мы возьмем. Не можете или не хотите – хорошо, совместное производство. Просто дайте нам лицензии. Деньги найдем. Нам ничего не надо. Нам просто нужна ПВО на передовой. Администрация США помогает, и Европа помогает, но этого действительно недостаточно".

"Если семь-восемь крупнейших украинских городов будут иметь полную ПВО для своих областей, мы вернем домой большинство наших людей из разных стран. Люди будут работать и платить налоги. Возможно, этого не будет хватать, но мы закроем большую часть финансового пробела в бюджете, и нам не понадобится так много финансовой помощи от США и Европы.

Этот месяц будет самым трудным в вопросе поддержки Украины США. "Если мы говорим о Конгрессе, о единстве вокруг помощи Украине, конечно, этот месяц – самый тяжелый. Я надеюсь, что Конгресс нам поможет, и помощь США будет с украинским народом. И я надеюсь, что Соединенные Штаты будут с нами в борьбе против российского терроризма".

Украина – в центре глобальных рисков Третьей мировой. "Россия будет давить, пока США и Китай вместе очень-очень серьезно не скажут выйти с [оккупированных] территорий. Европа не может остаться один на один с этим. Россия ее не боится. Они до сих пор не чувствуют, что мир полностью против них. Сейчас они готовятся на Балканах, делают новые шаги, готовят людей. И они не остановятся. Их идея – разжигать новые очаги конфликтов".

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