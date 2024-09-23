План, який Володимир Зеленський презентує президенту США Джо Байдену, містить перелік конкретних кроків, що "посилять Україну до кінця 2024 року". Це дозволить закінчити війну дипломатичним шляхом. Бо лише сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Про це Зеленський розповів в інтервʼю The New Yorker.

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Якщо Байден не підтримає мирний план Зеленського – запасних варіантів немає.

Сценарій перемоги України, варіанти розвитку подальших подій, Курська операція та стан демократичних цінностей в Україні: про що Зеленський розповів у своєму інтерв’ю напередодні виступу на Генасамблеї ООН – коротко.

Про мирний план Зеленського і перемогу

Зеленський усе ще прагне перемоги. "Перемога – це справедливість. Справедливою є та перемога, результат якої задовольняє всіх — тих, хто поважає міжнародне право, тих, хто живе в Україні, тих, хто втратив своїх близьких і рідних. Вони платять високу ціну. Для них ніколи не буде виправдання тому, що зробили Путін і його армія".

Але у Путіна немає бажання припинити війну на розумних умовах. "Він удає, що відкриває двері для діалогу, а ті країни, що прагнуть геополітичного балансу, наприклад, Китай та деякі азійські й африканські держави, кажуть: "О, бачите, він нас чує і готовий до переговорів". Але це все – лише видимість".

Тому Україна змінює підходи до припинення війни. "Там, де він пропонує порожню риторику, ми пропонуємо формулу миру, конкретний план, як покласти край війні".

"Усі казали, що ми маємо допустити можливість якогось діалогу. Я на це відповідав: "Ваше враження, що Путін хоче закінчити війну, помилкове. Ви робите потенційно фатальну помилку". Але ми маємо продемонструвати, що у нас є бажання діалогу – і воно справжнє. Наші партнери вважають, що ми повинні сидіти за столом переговорів? Тоді давайте будемо конструктивними. Давайте проведемо перший саміт, де ми всі зберемося. Напишемо план і передамо його росіянам".

Свій план Зеленський представить президенту США. "Це план, який стрімко зміцнює Україну. Сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл переговорів".

"Раніше я про це лише говорив, а тепер виклав це на папері з конкретними аргументами й конкретними кроками для зміцнення України в жовтні, листопаді та грудні, а також для дипломатичного завершення війни".

Якщо Байден на нього не погодиться – плану Б немає. "Ми роками живемо в плані Б. План А був запропонований ще до повномасштабної війни, коли ми передбачали дві речі: превентивні санкції та превентивне посилення України різним озброєнням".

"Зараз я пропоную новий план А… Якщо ви не хочете, щоб ця війна затягувалася, не хочете, щоб Путін поховав нас під трупами його народу, забравши разом з тим більше українських життів, ми пропонуємо вам план зміцнення України… У плані прописано, що партнери можуть зробити без участі Росії".

Відмова означатиме, що він не хоче завершити війну способами, які заперечують перемогу Росії. "І все завершиться дуже довгою війною — неможливою, виснажливою ситуацією, яка вбила б величезну кількість людей".

"Україна зробила все можливе, щоб Америка не потрапила в цю війну. Путін розраховував на перемогу над Україною у швидкій кампанії, і якби Україна не встояла, Путін пішов би далі… Для США ця війна – це відстрочка. Це спосіб виграти час".

Про мирний план Трампа

Трамп насправді не знає, як зупинити війну. Навіть якщо він думає, що знає. "Я бачив багатьох лідерів, які були переконані, що знають, як покінчити з цим завтра. І, занурившись у цю війну глибше, вони зрозуміли, що це не так просто".

План Дж. Д. Венса спрямований на те, щоби віддати українські землі Росії. "Думка про те, що світ повинен закінчити цю війну користуючись з України, є неприйнятною. Але я не вважаю цю його концепцію планом у будь-якому формальному сенсі".

Але це просто гасла, які не будуть реалізовані. "Такий підхід транслював би світові таке імпліцитне правило: я прийшов, переміг, тепер це моє. Його застосовували б усюди: претензії на землю, права на корисні копалини й кордони між державами… Хто прийшов місяць чи тиждень тому з автоматом у руках – той і є головним".

Про причини Курської операції

Курська операція – спроба зробити щось, окрім нескінченних прохань про допомогу. Щоб перебрати ініціативу у росіян. "Що ви зробите? Скажете своїм людям: "Шановні українці, через два тижні схід України перестане існувати"? Звичайно, ви можете це зробити, розвести руками, але ви також можете спробувати сміливий крок".

Вона сповільнила росіян. "І змусила їх перекинути частину сил до Курська – близько 40 000 солдатів. Уже зараз наші бійці на сході кажуть, що по них б'ють рідше".

"Це показало нашим партнерам, на що ми здатні. Ми також показали Глобальному Півдню, що Путін, який заявляє, що тримає все під контролем, насправді цього не робить".

Також вона показала росіянам, що Путіну вони не цікаві. "Він хоче, в першу чергу, подбати про себе і добити Україну. Його люди для нього не в пріоритеті".

Про те, як демократичні цінності стикуються з війною

Телемарафон – це спосіб боротьби із дезінформацією, а не централізація влади, вважає Зеленський."Журналісти в Україні вирішили об’єднати зусилля для боротьби з російською дезінформацією. Відділи новин цих [шести] телеканалів об’єдналися. Це не означає, що самі телеканали знищені. Вони існують, як і раніше".

"Було багато періодів, коли Україною поширювалася різна дезінформація, а телемарафон показує правду. А ви кажете, що це погано. ОК, якщо це так, я не наполягаю".

Зеленський переконаний, що поклав край хаосу. І що це не суперечить демократичним цінностям. "У перші дні війни, коли люди боялися повної окупації країни, ніхто не знав, що робити. Люди втекли в один бік, правоохоронці – в інший. Ходили навіть чутки про те, що президент кудись втік".

"Це був хаос. Я був серед тих, хто залишився і поклав край хаосу".

Каже, що йому бракує часу на емоції й аргументовані дискусії. "У мене є можливість думати вголос таким чином лише під час інтерв’ю. Я цього не роблю зі своїми підлеглими й колегами по уряду. Якби я сів і обмірковував кожне рішення годину, я міг би ухвалювати лише два-три рішення на день. Але я маю ухвалити 20-30".