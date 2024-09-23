План, который Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену, содержит перечень конкретных шагов, они "усилят Украину до конца 2024 года". Это позволит закончить войну дипломатическим путем. Потому что сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Об этом Зеленский рассказал в интервью The New Yorker.

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Если Байден не поддержит мирный план Зеленского – запасных вариантов нет.

Сценарий победы Украины, варианты развития дальнейших событий, Курская операция и состояние демократических ценностей в Украине: о чем Зеленский рассказал в своем интервью накануне выступления на Генассамблее ООН – коротко.

О мирном плане Зеленского и победе

Зеленский все еще стремится к победе. "Победа – это справедливость. Справедлива та победа, результат которой удовлетворяет всех — тех, кто уважает международное право, тех, кто живет в Украине, тех, кто потерял своих близких и родных. Они платят высокую цену. Для них никогда не будет оправдания потому, что сделали Путин и его армия".

Но у Путина нет желания прекратить войну на разумных условиях. "Он делает вид, что открывает двери для диалога, а те страны, которые стремятся к геополитическому балансу, например, Китай и некоторые азиатские и африканские государства, говорят: "О, видите, он нас слышит и готов к переговорам". Но это все – только видимость".

Поэтому Украина изменяет подходы к прекращению войны. "Там, где он предлагает пустую риторику, мы предлагаем формулу мира, конкретный план, как положить конец войне".

"Все говорили, что мы должны допустить возможность какого-то диалога. Я на это отвечал: "Ваше впечатление, что Путин хочет закончить войну, ошибочно. Вы совершаете потенциально роковую ошибку". Но мы должны продемонстрировать, что у нас есть желание диалога – и оно настоящее. Наши партнеры считают, что мы должны сидеть за столом переговоров? Тогда давайте будем конструктивными. Давайте проведем первый саммит, где мы все соберемся. Напишем план и передадим его россиянам".

Свой план Зеленский представит президенту США. "Это план, стремительно укрепляющий Украину. Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров".

"Раньше я об этом только говорил, а теперь изложил это на бумаге с конкретными аргументами и конкретными шагами по укреплению Украины в октябре, ноябре и декабре, а также по дипломатическому завершению войны".

Если Байден на него не согласится – плана Б нет. "Мы годами живем в плане Б. План А был предложен еще до полномасштабной войны, когда мы предусматривали две вещи: превентивные санкции и превентивное усиление Украины различным вооружением".

"Сейчас я предлагаю новый план… Если вы не хотите, чтобы эта война затягивалась, не хотите, чтобы Путин похоронил нас под трупами его народа, забрав при этом больше украинских жизней, мы предлагаем вам план укрепления Украины… В плане прописано, что партнеры могут сделать без участия России".

Отказ будет означать, что он не хочет завершить войну способами, отрицающими победу России. "И все завершится очень долгой войной – невозможной, изнурительной ситуацией, которая убила бы огромное количество людей".

"Украина сделала все возможное, чтобы Америка не попала в эту войну. Путин рассчитывал на победу над Украиной в быстрой кампании, и если бы Украина не устояла, Путин пошел бы дальше… Для США эта война – это отсрочка. Это способ выиграть время".

О мирном плане Трампа

Трамп на самом деле не знает, как остановить войну. Даже если он думает, что знает. "Я видел многих лидеров, убежденных, что знают, как покончить с этим завтра. И, погрузившись в эту войну глубже, они поняли, что это не так просто".

План Дж. Д. Венса направлен на то, чтобы отдать украинские земли России. "Мнение, что мир должен закончить эту войну за счет Украины, неприемлемо. Но я не считаю эту его концепцию планом в каком-либо формальном смысле".

Но это просто лозунги, которые не будут реализованы. "Такой подход транслировал бы миру такое имплицитное правило: я пришел, победил, теперь это мое. Его бы применяли повсюду: претензии на землю, права на полезные ископаемые и границы между государствами... Кто пришел месяц или неделю назад с автоматом в руках – тот и является главным".

О причинах Курской операции

Курская операция – попытка сделать что-нибудь, кроме бесконечных просьб о помощи. Чтобы перехватить инициативу у россиян. "Что вы сделаете? Скажете своим людям: "Уважаемые украинцы, через две недели восток Украины перестанет существовать"? Конечно, вы можете это сделать, развести руками, но вы также можете попробовать смелый шаг".

Она замедлила россиян. "И заставила их перекинуть часть сил в Курск – около 40 000 солдат. Уже сейчас наши бойцы на востоке говорят, что по ним бьют реже".

"Это показало нашим партнерам, на что мы способны. Мы также показали Глобальному Югу, что Путин, который заявляет, что держит все под контролем, на самом деле этого не делает".

Также она показала россиянам, что Путину они не интересны. "Он хочет, в первую очередь, позаботиться о себе и добить Украину. Его люди для него не в приоритете".

О том, как демократические ценности стыкуются с войной

Телемарафон – это способ борьбы с дезинформацией, а не централизация власти, считает Зеленский."Журналисты в Украине решили объединить усилия по борьбе с российской дезинформацией. Отделы новостей этих [шести] телеканалов объединились. Это не значит, что сами телеканалы уничтожены. Они существуют по-прежнему".

"Было много периодов, когда по Украине распространялась разная дезинформация, а телемарафон показывает правду. А вы говорите, что это плохо. ОК, если это так, я не настаиваю".

Зеленский убежден, что положил конец хаосу. И это не противоречит демократическим ценностям. "В первые дни войны, когда люди боялись полной оккупации страны, никто не знал, что делать. Люди бежали в одну сторону, правоохранители – в другую. Ходили даже слухи о том, что президент куда-то сбежал".

"Это был хаос. Я был среди тех, кто остался и положил конец хаосу".

Говорит, что у него не хватает времени на эмоции и аргументированные дискуссии. "У меня есть возможность думать вслух таким образом только во время интервью. Я этого не делаю со своими подчиненными и коллегами по правительству. Если бы я сел и обдумывал каждое решение час, я мог бы принимать всего два-три решения в день. Но я должен принять 20-30".