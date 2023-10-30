Антисемітськими безладами в Дагестані Росія вирішує одразу три завдання

Переконаний, що антисемітські безлади в Дагестані інспіровані, підігріті й спрямовані в потрібне Кремлю русло російськими спецслужбами.
У такий спосіб Москва вирішує одразу кілька завдань.
По-перше, спрямовує протестну енергію народів Кавказу проти євреїв, щоб ці народи не спрямували її проти самої Москви.
По-друге, демонструє західному світу, що поневоленим народам не можна давати свободу. Мовляв, якщо російська імперія впаде, отримаєте на її місці нові "талібани" й "ХАМАСи".
По-третє, арабському світу і всім, хто ненавидить Ізраїль, демонструє протилежне послання: дивіться, у нас так само їх ненавидять.
Divide et impera (c)
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