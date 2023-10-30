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Антисемитскими беспорядками в Дагестане Россия решает сразу три задачи

Цей матеріал також доступний українською
Антисемитскими беспорядками в Дагестане Россия решает сразу три задачи

сокоординатор в “Простор свободы”, журналист
30.10.2023, 20:40

Что мы должны видеть за ситуацией в Дагестане

Убежден, что антисемитские беспорядки в Дагестане инспирированы, подогреты и устремлены в нужное Кремлю русло российскими спецслужбами.

Таким образом, Москва решает сразу несколько задач.

Во-первых, направляет протестную энергию народов Кавказа против евреев, чтобы эти народы не направили ее против самой Москвы.

Во-вторых, демонстрирует западному миру, что порабощенным народам нельзя давать свободу. Мол, если российская империя падет, получите на ее месте новые "талибаны" и "ХАМАСы".

В-третьих, арабскому миру и всем ненавидящим Израиль демонстрирует противоположное послание: смотрите, у нас так же их ненавидят.

Divide et impera (c)

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антисемитизмвойна с россиейдагестан
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