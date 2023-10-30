Антисемитскими беспорядками в Дагестане Россия решает сразу три задачи

Убежден, что антисемитские беспорядки в Дагестане инспирированы, подогреты и устремлены в нужное Кремлю русло российскими спецслужбами.
Таким образом, Москва решает сразу несколько задач.
Во-первых, направляет протестную энергию народов Кавказа против евреев, чтобы эти народы не направили ее против самой Москвы.
Во-вторых, демонстрирует западному миру, что порабощенным народам нельзя давать свободу. Мол, если российская империя падет, получите на ее месте новые "талибаны" и "ХАМАСы".
В-третьих, арабскому миру и всем ненавидящим Израиль демонстрирует противоположное послание: смотрите, у нас так же их ненавидят.
Divide et impera (c)
Оригинал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии