Антисемитскими беспорядками в Дагестане Россия решает сразу три задачи

Убежден, что антисемитские беспорядки в Дагестане инспирированы, подогреты и устремлены в нужное Кремлю русло российскими спецслужбами.

Таким образом, Москва решает сразу несколько задач.

Во-первых, направляет протестную энергию народов Кавказа против евреев, чтобы эти народы не направили ее против самой Москвы.

Во-вторых, демонстрирует западному миру, что порабощенным народам нельзя давать свободу. Мол, если российская империя падет, получите на ее месте новые "талибаны" и "ХАМАСы".

В-третьих, арабскому миру и всем ненавидящим Израиль демонстрирует противоположное послание: смотрите, у нас так же их ненавидят.

Divide et impera (c)

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