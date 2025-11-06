Кремль розраховує на нове покоління солдатів, яке виховане на військовій пропаганді та поповнить виснажену армію РФ

Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation

За останній рік експерти відзначають значне скорочення набору контрактників в російську армію. Тенденція до зменшення кількості призовників зберігалася і влітку цього року.

Нещодавнє розслідування незалежного видання "Важливі історії", опубліковане 16 жовтня, показує, що кілька російських регіонів намагаються заманити на війну нових солдатів, обіцяючи їм високі виплати, якщо вони підпишуть контракт до певної дати. Розслідування виявило щонайменше 12 регіонів, які оголосили "акції" з підвищення платні за підписання контрактів протягом одного-трьох місяців. Оскільки війна Москви проти України триває, Кремлю потрібно знайти більш креативні способи боротьби зі зниженням інтересу до війни серед росіян.

