Кремль рассчитывает на новое поколение солдат, которое воспитано на военной пропаганде и пополнит истощенную армию РФ

Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation

За последний год эксперты отмечают значительное сокращение набора контрактников в российскую армию. Тенденция к уменьшению количества призывников сохранялась и летом этого года.

Недавнее расследование независимого издания "Важные истории", опубликованное 16 октября, показывает, что несколько российских регионов пытаются заманить на войну новых солдат, обещая им высокие выплаты, если они подпишут контракт до определенной даты. Расследование выявило по меньшей мере 12 регионов, которые объявили "акции" по повышению платы за подписание контрактов в течение одного-трех месяцев. Поскольку война Москвы против Украины продолжается, Кремлю нужно найти более креативные способы борьбы со снижением интереса к войне среди россиян.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net