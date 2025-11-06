"Бесплатно за Путина!" – как Кремль делает дешевое "пушечное мясо" из "детей войны"
Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation
За последний год эксперты отмечают значительное сокращение набора контрактников в российскую армию. Тенденция к уменьшению количества призывников сохранялась и летом этого года.
Недавнее расследование независимого издания "Важные истории", опубликованное 16 октября, показывает, что несколько российских регионов пытаются заманить на войну новых солдат, обещая им высокие выплаты, если они подпишут контракт до определенной даты. Расследование выявило по меньшей мере 12 регионов, которые объявили "акции" по повышению платы за подписание контрактов в течение одного-трех месяцев. Поскольку война Москвы против Украины продолжается, Кремлю нужно найти более креативные способы борьбы со снижением интереса к войне среди россиян.
