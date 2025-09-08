Білий дім як бізнес: хто і як заробляє на владі Трампа
Колонку було опубліковано на ERR.ee, переклад з відома і дозволу видання
У президента США Дональда Трампа строкате фінансове минуле, яке не вселяє особливої довіри, але він – людина, яка вміє виходити зі складних ситуацій. У минулому, за наявними даними, це неодноразово відбувалося коштом російських грошей, але це окрема тема.
Інша тема – доходи техноолігарха Ілона Маска, який через деякий час після приходу Трампа до влади почав з ним конфліктувати. Але до цього згідно з доповіддю, підготовленою командою сенатора-демократа Елізабет Воррен, було виявлено принаймні 100 випадків, коли компанії Маска і він особисто збагатилися, поки він очолював державне агентство з ефективності (DOGE). Загалом за цей час Маск став багатшим як мінімум на $100 млрд.
Але повернемося до Трампа.
