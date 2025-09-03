Ядро Сил оборони – це люди, і підходи до них мають бути людські

Верховна Рада знову взялась за посилення покарання за "непокору" у війську.

"Це ж вже було!" – і це не спрацювало: 250 000+ СЗЧ-шників тому підтвердження (СЗЧ – самовільне залишення частини. – Ред). Амністія утікачів з осені 2024 до серпня 2025 (закриття справи за умови повернення на службу) повернула до війська, за даними ДБР, близько 29 000 військовослужбовців, трохи згладила незадоволення, погасила симптоми, та знову відклала усунення корінних причин, бо знову "не на часі" – тобто "війна не час для змін", але це не точно.

