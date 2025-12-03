"Росіяни мають розуміти: потік зброї в Україну триватиме", – каже у розмові з LIGA.net генсек НАТО Марк Рютте. 3 грудня він зібрав у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі близько 30 міністрів закордонних справ, щоб обговорити військову підтримку України та свіжу топтему: візит американських посланців до Москви та їх п'ятигодинну розмову з диктатором Путіним про те, що робити з "мирним планом".

У підсумку Росія відкинула пропозиції як "неприйнятні". Отже, йти на поступки – щодо вступу України в НАТО, чисельності ЗСУ та територій – Кремль не хоче. Але у Європи тепер є для Путіна "план" із двох замість 28 пунктів: ось що вона пропонує.