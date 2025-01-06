Поки світ відзначав зимові свята, Україна витримала нещадні бомбардування — яскраве нагадування про жахіття, які тривають через російську агресію та геноцид.

На початку нового року Україна протистоїть не лише Росії, а й "осі зла", до якої входять північнокорейські війська, а також китайська й іранська зброя, що підтримують військову машину Кремля. Цю складну боротьбу посилює зрада, що насувається: за кілька тижнів Сполучені Штати можуть відмовитися від своїх зобов'язань, переставши бути надійним союзником України.

Ця похмура реальність підкреслює гірку історичну іронію. Україна ніколи б не зіткнулася з вторгненням Росії у 2014 році, якби Сполучені Штати та Велика Британія не змусили її відмовитися від ядерного арсеналу в обмін на гарантії суверенітету за Будапештським меморандумом.

Ці гарантії, покликані захищати Україну, виявилися порожніми, коли Росія незаконно анексувала Крим, розв’язала війну та окупувала частини Східної України. Невиконання Заходом своїх зобов’язань залишило Україну вразливою, змусивши її захищати свій суверенітет за надзвичайно складних умов.