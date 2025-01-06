Пока мир отмечал зимние праздники, Украина выдерживала беспощадные бомбардировки — яркое напоминание об ужасах, продолжающихся из-за российской агрессии и геноцида.

В начале нового года Украина противостоит не только России, но и "оси зла", в которую входят северокорейские войска, а также китайское и иранское оружие, поддерживающее военную машину Кремля. Эту сложную борьбу усугубляет надвигающееся предательство: через несколько недель Соединенные Штаты могут отказаться от своих обязательств, перестав быть надежным союзником Украины.

Эта мрачная реальность подчеркивает горькую историческую иронию. Украина никогда бы не столкнулась с вторжением России в 2014 году, если бы Соединенные Штаты и Великобритания не заставили ее отказаться от ядерного арсенала в обмен на гарантии суверенитета по Будапештскому меморандуму.

Эти гарантии, призванные защищать Украину, оказались пустыми, когда Россия незаконно аннексировала Крым, развязала войну и оккупировала части Восточной Украины. Невыполнение Западом своих обязательств оставило Украину уязвимой, заставив ее защищать свой суверенитет в чрезвычайно сложных условиях.